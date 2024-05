Madrid znovu uvidí finále Šwiatekové se Sabalenkovou. Běloruska přežila bitvu s Rybakinovou

Iga Šwiateková (22) pokračuje na tisícovce v Madridu v dominanci, v semifinále přehrála jednoznačně 6:1, 6:3 Madison Keysovou (29) a znovu po roce se v Caja Mágica popere o titul. Ve finále se stejně jako loni utká s úřadující šampionkou Arynou Sabalenkovou (25), která po setech 1:6, 7:5, 7:6 přežila bitvu s letos na antuce neporaženou Jelenou Rybakinovou (24).

Iga Šwiateková bude mít znovu po roce šanci poprvé triumfovat na Mutua Madrid Open. Světová jednička po cestě do letošního finále ve španělské metropoli až na jeden výpadek naprosto dominovala a v semifinále nedala výraznější šanci Madison Keysové.

V úvodním dějství získala téměř dvakrát více bodů než Američanka a po pouhých 31 minutách získala šest z úvodních sedmi gamů. Druhá sada byla o něco vyrovnanější, Šwiateková ale ani tentokrát ztrátu vlastního servisu nepřipustila a soupeřce ho stejně jako v prvním setu sebrala dvakrát.

Trojnásobná šampionka French Open přijela po semifinálové porážce s Jelenou Rybakinovou ve Stuttgartu, kde útočila na hattrick. V sobotu bude usilovat o svůj třetí titul v probíhající sezoně, oba slavila právě na tisícovkách, konkrétně v Dauhá a Indian Wells. Letošní bilanci vylepšila na 31 vítězství oproti pouhým čtyřem prohrám.

Ve finálových duelech na podnicích série WTA 1000 má bilanci 8:2. Neuspěla pouze proti Barboře Krejčíkové loni v Dubaji a v třísetové bitvě s Arynou Sabalenkovou o pár měsíců později právě v tomto dějišti. Celkově ve finále disponuje parádní bilancí 19:4, bude tak usilovat o jubilejní 20. trofej.

Statistiky zápasu. Livesport

Na Sabalenkovou narazí také ve finále letošního ročníku. Dvojnásobná šampionka a obhájkyně titulu přežila bitvu s letos na antukových dvorcích neporaženou Jelenou Rybakinovou. Ve vzájemné bilanci vede Polka 6:3.

Keysová kvůli zranění naskočila do aktuální sezony až na začátku března a v Madridu, kde se jí v minulosti vůbec nedařilo a byla nejdál v osmifinále, absolvovala svůj teprve čtvrtý letošní turnaj. Bývalá světová sedmička zaznamenala za poslední čtyři roky jen dvě finále, na klasické antuce bojovala o titul naposledy před osmi lety.

Aryna Sabalenková bez ztráty jediného setu zopakovala triumf na Australian Open, ovšem až na probíhající tisícovce v Madridu se dočkala svého prvního solidního výsledku po suverénní lednové jízdě v Melbourne Parku. V Caja Mágica stále může obhájit loňský titul, i když v semifinále s Jelenou Rybakinovou dlouho tahala za kratší konec.

Běloruska prohrávala o set a brejk, ovšem od té chvíle se výrazně zlepšila a mohla se začít rýsovat nakonec parádní a velmi těsná bitva. Sabalenková manko ve druhé sadě zlikvidovala a za stavu 4:5 zvládla i s pomocí soupeřky game na returnu, jehož ztráta by znamenala konec zápasu.

V rozhodujícím dějství byly k vidění jen dva brejkboly. Loňská šampionka obě hrozby v 11. hře odvrátila a Rybakinovou udolala v tie-breaku poměrem 7:5, po proměnění třetího mečbolu. Dramatickou řežbu ukončila přímým bodem ze servisu.

Cestu do finále měla na rozdíl od Šwiatekové pořádně komplikovanou. Všechny tři sety potřebovala také proti Magdě Linetteové, divoké kartě Robin Montgomeryové a 15 zápasů neporažené Danielle Collinsové. Jedinou výjimkou je čtvrtfinále s teenagerkou Mirrou Andrejevovou.

V aktuálním roce je ve finále teprve potřetí. Na generálce v Brisbane schytala výprask od Rybakinové a poté slavila zmíněnou úspěšnou obhajobu na Australian Open. Poprvé v historii dojde v Madridu, kde se koná ženská tisícovka od roku 2009, na finále dvou hráček, které už se v minulosti v tomto dějišti o trofej utkaly.

Sabalenková loni porazila Šwiatekovou ve třech setech a v sobotu se může stát druhou trojnásobnou šampionkou Mutua Madrid Open. V letech 2011, 2015 a 2018 kralovala v Caja Mágica Petra Kvitová. Na španělské tisícovce má rodačka z Minsku velmi zajímavou historii. Při předchozích pěti startech buď ztroskotala hned v prvním kole, nebo to dotáhla až k triumfu.

Statistiky zápasu. Livesport

Sabalenková se díky postupu do finále udrží na postu světové dvojky. Pokud by čtvrteční semifinále s Rybakinovou nezvládla, propadla by se na třetí místo za úřadující šampionku US Open Coco Gauffovou.

Rybakinová dorazila do Madridu po triumfu na pětistovce ve Stuttgartu a na antukových dvorcích prohrála poprvé od loňského vystoupení právě v Madridu. Následovala série 16 vítězství. V příštím týdnu startuje další antuková tisícovka v Římě, kde bude obhajovat loňský triumf.

