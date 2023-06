Rychlý Lehečkův konec. Na French Open vypadl s Gironem, udělal 38 nevynucených chyb

Livesport / Tenisportal

Jiří Lehečka (21) v Paříži na svou premiérovou výhru na Roland Garros nenavázal. Ve druhém kole poslední český zástupce ve dvouhře mužů podlehl po nepovedeném výkonu 2:6, 3:6, 2:6 naopak skvěle hrajícímu Američanu Marcosi Gironovi (29).

Jiří Lehečka si loni odbyl premiéru na všech grandslamech a pokaždé uhrál minimálně set, ale vyhrát nedokázal ani jeden ze čtyř duelů.

Nicméně v průběhu sezony získal spoustu cenných zkušeností, 'zabydlel' se v TOP 100 a letos už nabytou herní praxi i sebevědomí přetavuje i ve vítězné vstupy do jednotlivých grandslamů.

V lednu na Australian Open to dotáhl nakonec až do čtvrtfinále, nyní na Roland Garros ale na premiérové vítězství na pařížské antuce nenavázal.

Po velmi dobrém výkonu a pětisetové výhře nad mírně favorizovaným Němcem Janem-Lennardem Struffem dnes naopak nepotvrdil roli papírového favorita pro Marcosi Gironovi. Americkému specialistovi na tvrdé povrchy podlehl hladce 2:6, 3:6, 2:6 a napodobil špatné výkony z přípravy na French Open, na které dorazil se šňůrou čtyř porážek včetně jedné skreče.

Jednadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi hned v první hře přišel o podání a předznamenal další vývoj utkání. Často kazil, nevyužil ani jeden ze čtyř brejkbolů a naopak sám odvrátil jen dvě z osmi hrozeb ztráty servisu.

Také utkání zakončil stylově, při prvním soupeřově mečbolu spáchal 38. nevynucenou chybu. Naopak Giron hrál v rytmu, nastřílel 28 winnerů a jen 18 fiftýnů soupeři daroval vlastní chybou.

"Určitě to byl jeden mých z nejhorších zápasů v sezoně. A to jak z hlediska výsledku, výkonu i jak jsem se cítil na kurtu," řekl novinářům Lehečka.

"Byl to zápas, v němž jsem měl jasně danou taktiku a představu, jak by to mohlo vypadat. Přehrával jsem si v hlavě naše poslední utkání minulý rok, ale od začátku bylo vše jinak. Nepodařilo se mi vůbec zareagovat. Rozhodně to nebyla využitá šance, jak bych si představoval," doplnil.

29letý Giron, aktuálně 75. hráč světa, Lehečkovi oplatil loňskou porážku z halového Masters v Paříži a postupem do 3. kola vyrovnal své grandslamové maximum z předloňského French Open.

O premiérové osmifinále si Giron zahraje s rozjetým Nicolasem Jarrym, který po sobotním triumfu v Ženevě a zisku druhého letošního a celkově třetího titulu pokračuje na vítězné vlně i v Paříži.

Dnes 27letý Chilan porazil 3:6, 6:1, 6:4, 7:5 světovou sedmnáctku Tommyho Paula z USA, navázal na svou první výhru na pařížské antuce a poprvé postoupil do třetího kola grandslamového turnaje.

Výsledky French Open ve dvouhře mužů