Sinner zahodil mečboly. V Paříži končí po pětihodinovém maratonu s Altmaierem

Ondřej Jirásek / Luboš Zabloudil

Světová devítka Jannik Sinner (21) završil nepříliš povedené antukové jaro neúspěchem na French Open, na kterém bude poprvé při svém celkově čtvrtém startu chybět mezi šestnáctkou nejlepších. Letos italský favorit skončil už ve druhém kole po obrovské bitvě s Němcem Danielem Altmaierem (24), kterému podlehl po nevyužití dvou mečbolů a bezmála pěti a půl hodinách boje 7:6, 6:7, 6:1, 6:7, 5:7. Po vydřené čtyřsetové výhře naopak pokračuje za obhajobou loňského finále Nor Casper Ruud (24).

"Každý zápas hraju s maximálním nasazením. Už jednou jsme spolu svedli pětisetový zápas. Nevím, jestli tohle můžu nazvat historickým zápasem, ale oba jsme pro to dělali maximum," komentoval Altmaier své nečekané vítězství v pozápasovém rozhovoru na dvorci Suzanne Lenglenové.

"Dokázal jsem to z lásky k tenisu. V posledních týdnech jsem dělal spoustu věcí, jen abych se zlepšil. Je za tím celý můj tým, tohle vítězství patří celému týmu," děkoval dojatý Altmaier se slzami v očích a užíval si obrovské ovace publika.

24letý Němec zaznamenal teprve druhý skalp hráče TOP 30. Jeho nejcennějším skalpem stále zůstává vítězství nad světovou osmičku Matteem Berrettinim, kterého porazil před třemi lety rovněž na Roland Garros. Tehdy jako úspěšný kvalifikant proměnil svůj grandslamový debut v postup až do osmifinále. Od té doby na grandslamech vyhrál už jen jedno utkání (Wimbledon 2021), než letos dorazil do oblíbené Paříže.

"Antuku miluju, miluju zdejší publikum. Po zápase se mnou hodně cloumaly emoce. Užívám si každou chvíli, kdy můžu hrát před skvělým publikem. Snažím se mu vrátit tu energii, kterou nám dávají," dodal německý vítěz, který zaznamenal teprve druhý skalp hráče TOP 10.

Další podrobnosti připravujeme.

Casper Ruud si loni zahrál finále na dvou ze čtyř grandslamů, získal tři tituly a na US Open byl jediné vítězství od usednutí na tenisový trůn. V letošní sezoně se však k této formě zatím nepřiblížil. Ve čtvrtek na French Open zapsal svou teprve třetí vítěznou sérii v aktuálním roce (triumf v Estorilu a semifinále na římském Masters), ačkoli absolvuje už 12. turnaj.

Obhajobu loňské finálové účasti v areálu Rolanda Garrose zahájil suverénním vítězstvím nad Eliasem Ymerem a jasným favoritem byl i proti dalšímu kvalifikantovi Giuliovi Zeppierimu. S italským mladíkem, jenž v úterý slavil svou první výhru v hlavní fázi majorů, měl ale nečekané potíže. Na dvorci Philippa Chatriera strávil přes tři hodiny, a dokonce ztratil set.

Čtvrtý hráč pořadí v úvodu zápasu dominoval, odvrátil úvodních pět brejkbolů a dostal se do vedení 2:0 na sety. První zaváhání na vlastním servisu předvedl až v závěrečném gamu třetího dějství a přišel tím o možnost pokračovat na turnaji bez ztráty sady. V polovině posledního setu udeřil znovu na returnu, ale utkání se mu podařilo dopodávat až na druhý pokus. Poslední brejk slavil i díky křečím soupeře, který se sotva hýbal.

"Byl to těžký zápas. Začal jsem dobře, brzy získal brejk a sám jsem dobře podával. Ale tohle je kouzlo zápasů na tři sety. Normálně bych vyhrál 6:3, 6:2, ale tady dostal ještě šanci a využil ji. Ve třetí sadě hrál mnohem lépe a ve čtvrté už to bylo hodně těžké," popsal utkání v rozhovoru na kurtu Ruud. "Takže jsem moc rád, že jsem nemusel do pátého setu. Budu mít čas připravit se na další zápas," dodal Nor, jenž na French Open postoupil popáté ze sebou alespoň do 3. kola.

Rodák z Osla tímto vítězstvím přerušil sérii tří nezdarů proti Italům a v sobotu zaútočí na své druhé osmifinále v tomto dějišti. Jeho dalším protivníkem bude Thiago Agustín Tirante, nebo Zhizhen Zhang. Ani ve třetím kole tak nemusí narazit na nikoho z TOP 100.

Výsledky dvouhry mužů na French Open