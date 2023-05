Nosková je poprvé ve druhém kole grandslamů, Krejčíková znovu vypadla hned na úvod

Ondřej Jirásek / Luboš Zabloudil

Linda Nosková (18) si na French Open zahraje své premiérové druhé kolo na grandslamech. Předloňská juniorská šampionka vedla 6:3 a 2:1, když jí kvůli problémům se zády vzdala Danka Koviničová (28). Další Češky tři Češky v úterý už neuhrály ani set. V prvním kole skončily Marie Bouzková (24), debutantka Brenda Fruhvirtová (16) a stejně jako loni i bývalá šampionka Barbora Krejčíková (27).

Linda Nosková zazářila v lednu v Adelaide postupem z kvalifikace do svého prvního finále na okruhu WTA a také skalpy Darjy Kasatkinové, Viktorie Azarenkové či Ons Jabeurové. V průběhu antukového jara ale začala mít zdravotní potíže a před startem French Open vyhrála jen polovinu ze šesti utkání.

V areálu Rolanda Garrose, kde předloni ovládla dívčí juniorku a loni si odbyla svůj debut na dospělých majorech, si v úterý připsala své premiérové vítězství v hlavních soutěžích čtyř největších tenisových podniků.

S Dankou Koviničovou měla potíže jen v první polovině zápasu. V páté hře zlikvidovala všechny čtyři brejkboly, v té následující sebrala Černohorce servis a úvodní sadu bez problémů dotáhla do vítězného konce. Za stavu 1:1 ve druhém setu si nechala soupeřka ošetřovat záda a po dalším ztraceném podání už souboj s českou teenagerkou vzdala.

"Je to mé první vítězství na grandslamu, takže je to speciální. Zvláště tady na mém oblíbeném turnaji. Jsem ráda, jak jsem zvládla první set. Hrála jsem, jak jsem chtěla. To jsou určitě pozitiva," řekla na tiskové konferenci Nosková. "Je to škoda, že jsme zápas nedohrály, ale každá výhra se bere. Já jsem samozřejmě hrála, co jsem potřebovala. Od druhého setu jsem viděla, že to nebude jako v prvním, takže asi dávalo smysl, že to skončilo dřív," doplnila

Nosková ve čtvrtek vyzve světovou čtyřku Jelenu Rybakinovou, které dnes neúspěšně čelila Brenda Fruhvirtová. Šestnáctiletá Češka i na svém druhém grandslamu prošla tříkolovou kvalifikací, v hlavní soutěži ale stejně jako v lednu v Melbourne nepřekvapila a neuhrála ani set.

V Paříži na velkém stadionu Suzanne Lenglenové začala Fruhvirtová nebojácně a v obou setech měla výhodu brejku. Jenže ani jednou ho proti vítězce loňského Wimbledonu a finalistce letošního Australian Open, jež v generálce na French Open ovládla podnik WTA 1000 v Římě, nepotvrdila.

V úvodní sadě vedla 4:3, ve druhé 2:1, ale brejk jakoby favoritku pokaždé probudil. Kazaška následně ve zbytku setu neztratila ani game a zvítězila 6:4, 6:2.

"Ze zápasu si určitě odnáším jenom pozitivní věci. Šla jsem do něj bez jakéhokoliv tlaku. Neměla jsem co ztratit a šla si to jen užít. Beru to jako neskutečnou zkušenost a hodnotím to hodně pozitivně," řekla Brenda Fruhvirtová.

Marie Bouzková loni získala na Livesport Prague Open svůj premiérový titul z turnajů WTA, prošla do čtvrtfinále ve Wimbledonu a vypracovala se do nejlepší třicítky žebříčku. V letošním roce však sbírá jedno zklamání za druhým, a i když se v rámci probíhajícího antukového jara zvedla, na French Open zlepšenou formu nepotvrdila.

Nasazená jednatřicítka ztroskotala hned v prvním kole po porážce s Xinyu Wang a svou bilanci v hlavní fázi druhého majoru sezony si zhoršila na 1:4. Do druhého kola se podívala pouze loni a kvůli pozitivnímu testu na Covid k němu nenastoupila.

Oba sety přitom měla skvěle rozehrané. V úvodním však nepotvrdila za stavu 4:3 první brejk zápasu a prohrála tři gamy v řadě. V tom následujícím dokonce vedla už o dva brejky a na returnu disponovala čtyřmi setboly, tři měla po sobě. Přesto dovolila soupeřce srovnat krok a sadu ztratila v tie-breaku poměrem 5:7. Stále tak čeká na první letošní grandslamovou výhru.

"Dost špatně jsem servírovala. Myslím, že procento prvního servisu bylo dost nízké. I tak jsem měla šance, v obou setech jsem vedla. Celkově jsem měla smůlu," řekla novinářům Bouzková. "Dneska to bolí, ale poslední týdny ode mě byly tam, kde chci být. Poslední dva měsíce jsem se dostávala do své hry. Půjdu ještě do debla a pak bude příprava na trávu," doplnila.

Číňanka, která na antuce prohrála předchozích šest duelů, všechny od loňského květnového triumfu na ITF ve Španělsku, bude usilovat o svou premiérovou účast ve třetím kole grandslamů. Ve druhém kole se utká s Rebeccou Petersonovou.

Barbora Krejčíková zapsala v letošní sezoně jedinou čtvrtfinálovou účast a v Dubaji ji po skalpech tří nejlepších hráček žebříčku dotáhla až ke svému premiérovému triumfu na podnicích WTA 1000. V rámci antukového jara měla poslední možnost se mezi nejlepší osmičku dostat na French Open, kde předloni ovládla dvouhru i čtyřhru.

V areálu Rolanda Garrose však skončila druhým rokem po sobě v prvním kole. Zatímco loni tady absolvovala svůj první turnaj po tříměsíční pauze kvůli zranění lokte a nestačila na Diane Parryovou, letos přijela fyzicky fit a řadila se k největším favoritkám. Bývalá světová dvojka však prohrála hned s Lesjou Curenkovou.

Favorizovaná Češka dnes trefila jen 17 vítězných úderů a skoro dvojnásobek nevynucených chyb (32). V úvodním dějství se nedostala k jediné brejkbolové šanci, ovšem ve druhé sadě vedla 3:0 se dvěma brejky. Náskok ale postupně ztratila a soupeřka po její další chybě využila na returnu třetí mečbol.

"Bohužel to nevyšlo. Letos jsem od začátku nenašla na antuce pohodu. Neměla jsem se od čeho odrazit. Je to specifický povrch a já na něm nenašla pohodu jako před dvěma lety. Dnešní zápas byl víc o mně a mé hře než o soupeřce," uvedla Krejčíková, jež se stejně jako její deblová parťačka Kateřina Siniaková může soustředit už jen na čtyřhru.

Curenková vítězstvím přerušila sérii 15 porážek s hráčkami TOP 20 a o svůj devátý kariérní postup do třetího kola grandslamů bude usilovat proti Lin Zhu, nebo Lauren Davisové.

V hlavní soutěži letošního French Open startovalo celkem 14 českých zástupců a pouze čtyři z nich postoupili do druhého kola. Mezi ženami zvládla start pouze čtvrtina nadějí Nosková, Karolína Muchová a Markéta Vondroušová, ve dvouhře mužů pokračuje už jen Jiří Lehečka.

Výsledky dvouhry žen na French Open