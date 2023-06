Sabalenková vyrovnala své maximum na Roland Garros, Svitolinová pokračuje na vítězné vlně

Luboš Zabloudil

Aryna Sabalenková (25) na pařížské antuce porazila 7:5, 6:2 krajanku ze třetí světové stovky Irynu Šymanovičovou a postupem do 3. kola vyrovnala svůj nejlepší výsledek na French Open. Na vítězné vlně pokračuje Elina Svitolinová (28), která hraje první grandslam po mateřské pauze.

Aryna Sabalenková v úvodu roku na Australian Open získala první grandslamový titul a předznamenala začátek povedené sezony. Na začátku května ovládla po finálové výhře nad světovou jedničkou Igou Šwiatekovou i antukový podnik WTA 1000 v Madridu a nyní svou formu prodává také na French Open.

Po úvodní výhře nad Ukrajinkou Martou Kosťukovou si poradila ve dvou setech i s krajankou Irynou Šymanovičovou. O rok starší soupeřku debutující na grandslamovém turnaji porazila 7:5, 6:3.

Favorizovaná 25letá rodačka z Minsku v prvním setu neudržela vedení 4:2 a o výhodu prvního brejku přišla i ve druhé sadě, ale větší komplikace nepřipustila a po hodině a půl slavila očekávaný postup.

"Ze začátku to bylo hodně těžké, byla jsem ráda, že jsem tam ty důležité míčky dokázala vyhrát. Děkuju všem, že nás dnes přišli podpořit a vytvořili hezkou atmosféru," řekla Sabalenková v pozápasovém rozhovoru na kurtu Suzanne Lenglenové.

31. výhrou v sezoně se Sabalenková vyrovnala letos nejúspěšnější Jeleně Rybakinové a postupem do 3. kola vyrovnala své maximum na Roland Garros z předchozích dvou let.

O premiérové osmifinále na pařížské antuce se utká s Kamillou Rachimovovou.

V parádní jízdě na francouzských antukových dvorcích pokračuje bývalá světová trojka Elina Svitolinová. Po sobotním triumfu ve Štrasburku, kde si pouhých sedm měsíců po porodu připsala první výhru na okruhu WTA a nakonec i titul, v Paříži prodloužila svou neporazitelnost už na šest zápasů.

Po hladkém postupu přes loňskou semifinalistku Martinu Trevisanovou dnes 28letá Ukrajinka dokázala otočit souboj se Storm Hunterovou. Australanku porazila 2:6, 6:3, 6:1 a poosmé v řadě v Paříži postoupila alespoň do 3. kola.

"Se Storm to bylo opravdu těžké. Trefovala winnery a hrála velmi dobře. Já jsem v prvním setu nehrála nejlépe a ona byla na kurtu výrazně lepší hráčkou. Musela jsem se přenastavit, resetovat a dát do zápasu svou nejlepší hru," komentovala Svitolinová, jejíž manžel Gaël Monfils včera uspěl v pětisetové bitvě a dnes byl svou partnerku podpořit.

"On včera bojoval srdcem. Na pokoji jsem křičela, tak jestli mě někdo slyšel, bylo to kvůli Gaëlovi. Byl to neuvěřitelný zápas a vůbec nevím, co tady teď dělá, měl by odpočívat. Ale jsem moc vděčná, že mě přišel podpořit," usmívala se Svitolinová.

O místo mezi šestnáctkou nejlepších se trojnásobná čtvrtfinalistka Svitolinová utká znovu po šesti dnech s Annou Blinkovovou, kterou přehrála ve štrasburském finále.

Blinkovová se postarala o vyřazení domácí světové pětky Caroline Garciaové, proti které si připsala druhou výhru nad členkou elitní desítky žebříčku, premiérový skalp hráčky TOP 5 a vyrovnala své grandslamové maximum. Favorizovaná Francouzka prohrála 6:4, 3:6, 5:7 a třetí rok po sobě v Paříži skončila ve 2. kole.

"Na začátku druhého setu jsem dělala špatná rozhodnutí a byla jsem hodně nervózní. Porážka mě teď hodně mrzí, ale musím se s tím smířit," řekla vítězka loňského Turnaje mistryň Garciaová.

Sloane Stephensová smetla i svou druhou soupeřku hladce ve dvou setech. Po Karolíně Plíškové nedala šanci ani Varvaře Gračovové, kterou přehrála bez ztráty servisu 6:2, 6:1. O již 9. osmifinále na pařížské antuce se americká finalistka z roku 2018 utká s Kazaškou Julií Putincevovou.

V životním období pokračuje Peyton Stearnsová. Jednadvacetiletá Američanka si před pár dny proti Kateřině Siniakové připsala své premiérové vítězství v hlavní fázi grandslamů a dnes přehrála 6:3, 1:6, 6:2 i šampionku z roku 2017 Jelenu Ostapenkovou.

Stearnsová bude ve třetím kole čelit světové devítce a loňské semifinalistce Darje Kasatkinové, proti které bude usilovat o první skalp členky TOP 20. Kasatkinová dnes vyřadila Markétu Vondroušovou.

Anastasia Pavljučenkovová udolala po třech hodinách boje 4:6, 7:5, 7:5 světovou patnáctku Ljudmilu Samsonovovou, přestože ve třetím setu prohrávala 2:5 a čtyřikrát byla dva míčky od porážky. O postup do osmifinále se předloňská finalistka střetne s další krajankou Anastasií Potapovovou (h2h 0:1).

