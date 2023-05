Muchová je potřetí v řadě ve 3. kole French Open, Vondroušová roli favoritky nepotvrdila

Ondřej Jirásek / Luboš Zabloudil

Karolína Muchová dokázala na French Open navázat na skalp Marie Sakkariové, ačkoli schytala potupného kanára. Ve středu přetlačila 6:3, 0:6, 6:3 bývalou semifinalistku Nadiu Podoroskou (26) a vyrovnala své maximum v areálu Rolanda Garrose, kde postoupila do třetího kola třetím rokem po sobě. Markéta Vondroušová (23) naopak roli favoritky nepotvrdila a prohrála s loňskou semifinalistkou Darjou Kasatkinovou (26).

Karolína Muchová potvrzuje na probíhajícím French Open stabilní formu v aktuální sezoně, a navíc se jí po selhání nasazených, k němuž sama přispěla skalpem Marie Sakkariové, zajímavě otevřela cesta do čtvrtfinále.

Bývalá světová devatenáctka, která stále čeká na první semifinálovou účast od Australian Open 2021, ačkoli letos byla už třikrát ve čtvrtfinále, si moc neodpočinula ani ve druhém zápase na pařížské antuce. Po bitvě s řeckou jedničkou potkala další bývalou semifinalistku a proti aktuálně 103. hráčce světa Nadie Podoroské potřebovala všechny tři sety.

Česká favoritka ztratila v úvodním gamu podání, nicméně své zaváhání ihned napravila a ve zbytku setu prohrála na servisu už jen tři fiftýny. Ke konci prvního dějství začala mít zřejmě zdravotní potíže a po konzultaci s fyzioterapeutem jí dlouho trvalo, než zase našla rytmus. Ve druhé sadě totiž neuhrála jediný game. V té rozhodující ovšem nečelila jediné brejkbolové hrozbě a po srovnání na 3:3 už měla navrch.

Olomoucká rodačka vstoupila do utkání ztraceným servisem, vzápětí ale získala čtyři gamy v řadě a získala první set za 42 minut. Druhá sada Muchové nevyšla, udělala 16 nevynucených chyb a poprvé na grandslamech dostala "kanára". Rozhodnutí přišlo v závěru třetího setu, kdy Muchová prolomila od stavu 3:3 dvakrát soupeřce servis a využila druhý mečbol.

"Ve třetím setu jsem musela trochu přidat a povedlo se mi vrátit k tomu, co jsem hrála v prvním setu. Byla jsem agresivnější a víc si chodila do lajn. Poté, co se mi podařilo ji brejknout, zlomilo se to. Možná i v ní. Když jsem to potvrdila servisovým gamem, už jsem to dohrála," komentovala Muchová.

Do třetího kola French Open se jí podařilo projít třetím rokem po sobě, předloni v něm podlehla Sloane Stephensové a loni vzdala Amandě Anisimovové.

"Je příjemné být ve třetím kole, ale na grandslam určitě nejedu s tím, že chci uhrát třetí kolo a že s tím budu spokojená. Chtělo by se určitě kouknout dál než do třetího kola," prohlásila Muchová.

O premiérový postup do osmifinále French Open si zahraje s Irinou Beguovou, s níž prohrála před čtyřmi lety právě v Paříži i před pár týdny v Madridu. Rumunka si ve druhém kole poradila jednoznačně 6:3, 6:0 s bývalou finalistkou Italkou Sarou Erraniovou.

Do hlavní soutěže letošního French Open vstupovalo 12 českých tenistek. Muchovou může ve třetím kole doplnit už jen Linda Nosková, která se ve čtvrtek utká s Jelenou Rybakinovou. V mužské části turnaje stále účinkuje Jiří Lehečka.

Markéta Vondroušová se loni na podzim vrátila po půlroční pauze a na nejvyšším okruhu se znovu objevila až letos. Na French Open, kde si v roce 2019 zahrála své první a zatím jediné grandslamové finále, se řadila po osmifinále v Římě a díky stabilní letošní formě k černým koňům.

V dosavadním průběhu sezony zvládla vstup do osmi z devíti turnajů a pokaždé pak porazila i následující soupeřku. Tato série však skončila ve středu v Paříži po porážce s loňskou semifinalistkou a světovou devítkou Darjou Kasatkinovou. Rodačce ze Sokolova se nepodařilo potvrdit roli favoritky.

Aktérky se o úvodních sedm gamů tahaly bezmála 50 minut. Vondroušové pak ale došla trpělivost a kvůli chybám jasně ztratila následující tři hry. Manko brejku ve druhé sadě smazala, jenže za stavu 4:3 nevyužila dva brejkboly v řadě a pak už neuhrála ani jeden game.

"Možná kdybych hrála s někým jiným, třeba by to vyšlo. Nejsem ale nasazená, takže musím čekat i takovýto los. Jsem ráda, že jsem uhrála kolo a i tento zápas byl dobrý. Nebudu se z toho hroutit a odnesu si dobré věci. Darja je na antuce jedna z nejlepších a není náhoda, že tu loni hrála semifinále," řekla novinářům Vondroušová.

Rodačka ze Sokolova prohrála s Kasatkinovou třetí z pěti vzájemných zápasů. V úvodu prvního setu získala sice brejk, jenže ho nepotvrdila a v osmé hře ztratila servis ještě jednou. Ve druhém setu Vondroušová srovnala z 0:2, Kasatkinová se ale například na 2:3 blýskla tweenerem. "Bylo vidět celý zápas, že si dost věří. A tohle tomu nasadilo korunu. Pak mi ještě zabila další míč a šlo se. Myslím, že to bude úder dnešního dne," uvedla Vondroušová.

Ruska, která se letos trápí a připsala si teprve 14. výhru z 26 odehraných duelů, se o účast ve druhém týdnu utká v premiérovém souboji s Peyton Stearnsovou.

Jednadvacetiletá Američanka si před pár dny proti Kateřině Siniakové připsala své premiérové vítězství v hlavní fázi grandslamů a ve středu přehrála 6:3, 1:6, 6:2 Jelenu Ostapenkovou, jež se do osmifinále antukového grandslamu dostala jen po cestě za triumfem v roce 2017. V pátek se pokusí navázat na svůj první skalp TOP 20.

