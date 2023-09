Tým světa v Laver Cup rázně vykročil za obhajobou triumfu. Po prvním dnu vede 4:0

V kanadském Vancouveru odstartoval 6. ročník Laver Cupu a domácí Tým světa zatím dělá maximum pro to, aby obhájil premiérový triumf. Po prvním dnu vede 4:0, když Američan Ben Shelton (20), Argentinec Francisco Cerúndolo (25) a domácí Félix Auger-Aliassime (23) ve dvouhrách neztratili ani set. Vedení pak výběr kapitána Johna McEnroea zvýraznil ve čtyřhře díky americkému tandemu Frances Tiafoe a Tommy Paul (26).

První čtyři ročníky Laver Cupu vyhrál Tým Evropy a za vítězstvím kráčel i loni v londýnské O2 Areně. Během závěrečného dnu ale i kvůli porážce Novaka Djokoviče s Félixem Augerem-Aliasimem neudržel vedení 8:4 a Frances Tiafoe po odvrácení čtyř mečbolů proti Stefanosi Tsitsipasovi rozhodl o premiérovém triumfu Týmu světa.

Vítězství nyní výběr nehrajícího kapitána Johna McEnroea obhajuje v domácím prostředí ve Vancouveru a po prvním dnu nemůže být spokojenější. Po čtyřech duelech bodovaných jedním bodem vedou 4:0.

Letos v soutěži poprvé nestartuje žádný zástupce z Big 3, z TOP 10 jsou v Kanadě jen tři zástupci. Šanci na štědře dotované akci tak dostávává spousta nováčků.

V zahajovací dvouhře bodoval Ben Shleton. Dvacetiletý Američan, který letos překvapil postupem do čtvrtfinále Australian Open a po semifinále na domácím US Open se katapultoval do TOP 20, si poradil 7:6, 6:1 s o rok a půl mladším Francouzem Arthurem Filsem.

Druhý bod přidal Francisco Cerúndolo. Argentinský tenista v dalším duelu dvou debutantů a souboji hráčů třetí světové desítky přehrál 6:3, 7:5 Španěla Alejandra Davidoviche.

Jediným singlistou se zkušenostmi z Laveru Cupu byl v pátek domácí Félix Auger-Aliassime. A také Kanaďan udělal většině fanoušků v Rogers Areně radost, zkušeného francouzského šoumena Gaëla Monfilse zdolal 6:4, 6:3.

"Je to výjimečné hrát Laver Cup ve Vancouveru. Byl jsem tady poprvé, když mi bylo dvanáct let. Tehdy bych nevěřil tomu, že tu o deset let později budu hrát Laver Cup. Jen bych o tom snil," řekl 14. hráč světra Auger-Aliassime, jenž neprožívá povedenou sezonu.

Výběr Evropy se prvního bodu nedočkal ani ve čtyřhře, byť urval alespoň premiérový set. Vedení na 4:0 zvýšili Američané Frances Tiafoe a Tommy Paul, kteří zdolali 6:3, 4:6, 10:6 Andreje Rubljova s Filsem.

Exhibiční týmová soutěž bude pokračovat o víkendu. Výhry v sobotních zápasech budou ohodnocené již dvěma body a Evropanům 'stačí' k vyrovnání průběžného skóre vyhrát tři ze čtyř duelů. V neděli bude mít každé vítězství cenu dokonce 3 bodů.

Příští ročník bude hostit Berlín.

Výsledky Laver Cupu