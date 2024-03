Nicod slaví čtvrtý triumf mezi muži. Devatenáctiletý Čech letos podruhé kraloval v Monastiru

Jakub Nicod (19) vybojoval na podniku ITF M15 v Monastiru svůj čtvrtý titul mezi muži a potvrdil roli nasazené jedničky. Český teenager ve finále porazil 6:3, 6:4 Simona Beaupaina (24) z Belgie, vylepšil svou letošní bilanci na 12:2 a slaví druhý triumf v probíhající sezoně. I ten předchozí zaregistroval v tuniském městě.

Jakub Nicod vstoupil do letošní sezony právě triumfem v Monastiru a o necelé dva měsíce později v tuniském městě kraloval znovu. Ve finálovém duelu s o pět let starším Simonem Beaupainem sice jako první prohrával o brejk, nicméně po úspěšném rebrejku už nepustil soupeře ani jednou do vedení.

Devatenáctiletý Čech nastřílel v utkání devět es. Oba aktéři si vypracovali šest brejkbolových šancí a v proměňování těchto příležitostí byl mnohem úspěšnější zhruba o 300 míst výše postavený Nicod. Nejvýše nasazený využil tři, kdežto Belgičan jen jednu. Do žebříčku zapíše 15 bodů, vylepší své maximum a posune se o asi 40 míst ke 430. pozici.

Všechny čtyři tituly na profesionální tour získal na podnicích série M15, loni se radoval na antuce v rumunském Aradu a na tvrdém povrchu v řeckém Irakliu. Na venkovních betonech v Monastiru by měl startovat i v příštím týdnu.

Na akci stejné kategorie v egyptském Šarm aš-Šajchu naopak neuspěla Laura Samson. Patnáctiletá Češka si zahrála své druhé profesionální finále, ale na druhou trofej mezi ženami nedosáhla. Ve finále nestačila 0:6, 4:6 na nasazenou trojku a zkušenou domácí hráčku Sandru Samirovou.

Výsledky turnaje ITF M15 v Monastiru