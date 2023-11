Next Gen ATP Finals zná semifinalisty. Pokračují Fils, Stricker, Medjedovič a Van Assche

Až závěrečný třetí den bojů ve skupinách na Next Gen ATP Finals rozhodl o kvartetu semifinalistů. Bez porážky v saúdskoarabské Džiddě pokračují nejvýše nasazený Francouz Arthur Fils (19) a Srb Hamad Medjedovič (20), s bilancí 2:1 postoupil Francouz Luca Van Assche (19) a navzdory jediné výhře se ve hře udržel Švýcar Dominic Stricker (21).

V úvodním pátečním semifinále se ve francouzském derby střetnou Fils s Van Asschem, po nich si to o postup do sobotního finále rozdají Medjedovič se Strickerem.

Na začátku čtvrtečního programu mělo naději na postup všech osm účastníků. V Zelené skupině měl před italským soubojem nejhorší výchozí pozici Luca Nardi, kterého by ve hře udržela jen výhra 3:0 na sety. Flavio Cobolli by si naopak v případě výhry bez ztráty setu zajistil postup.

Z hlediska postupové matematiky neslavil ani jeden. Nardi se sice se soutěží rozloučil svou premiérovou výhrou, ale celkový poměr vyhraných a prohraných setů mu už nedával ani teoretickou naději. Ta naopak zůstávala Cobollimu, který v úterý porazil Strickera.

Sestřih zápasu Flavio Cobolli – Luca Nardi Livesport

Ale právě Dominic Stricker mu šanci pokračovat dál o pár desítek minut později sebral. Švýcarský tenista získal potřebný set proti již jistému semifinalistovi Arthuru Filsovi a o postupujících ze Zelené skupiny bylo rozhodnuto.

Další vývoj už jen rozhodl o 1. místu. To pro sebe udržel nejvýše nasazený Francouz Fils, který zvítězil 4:2, 3:4, 4:2, 4:3, o dva roky staršímu Švýcarovi oplatil červencovou porážku ze Gstaadu a v Džiddě vyhrál i svůj třetí zápas.

Sestřih zápasu Arthur Fils – Dominic Stricker Livesport

"Před zápasem jsem věděl, že už jsem se kvalifikoval do semifinále, ale já chci vyhrávat všechny zápasy. Možná jsem se dnes soustředil víc než v předchozích dvou zápasech, protože soupeře znám a letos mě porazil. Jsem moc rád, že jsem vyhrál a teď jen budu čekat, na koho narazím v semifinále," řekl 36. hráč světa Fils, jenž má jako jediný z osmičky účastníků na kontě titul z turnaje ATP (Lyon 2023).

O postupujících z Červené skupiny rozhodl až závěrečný zápas. Jako první byl ze hry venku po třetí porážce Američan Alex Michelsen, kterého porazil i Luca Van Assche a druhou výhrou se přiblížil k postupu.

Devatenáctiletý Francouz udolal Michelsena po 2 hodinách a 36 minutách boje 4:3, 3:4, 3:4, 4:1, 4:3 a připsal si druhý bod s poměrem setů 7:6. "Byl to náročný zápas a jsem moc rád, že jsem ho zvládnul. Byly tam čtyři tie-breaky, takže to bylo opravdu těsné. Z výhry mám velkou radost," řekl Van Assche.

Sestřih zápasu Luca Van Assche – Alex Michelsen Livesport

Do semifinále devatenáctiletého Francouze poslala noční výhra Srba Hamada Medjedoviče, který půl hodiny po půlnoci porazil 3:1 na sety Jordánce Abedallaha Seylbayha a skupinou prošel bez porážky.

"Byl to skvělý zápas. Po prvním setu jsem hrál opravdu skvěle," pochvaloval si Medjedovič, který zahrál 37 winnerů, z toho 18 es, a jen 14 nevynucených chyb. "Abedallah je velmi dobrý tenista a měl tu velkou podporu. I pro mě bylo potěšením hrát před tímto skvělým publikem," dodal srbský mladík, jenž minulý týden ve Španělsku sbíral v rámci Davis Cupu zkušenosti po boku světové jedničky Novaka Djokoviče.

Pět různých šampionů

Next Gen ATP Finals se koná od roku 2017 a dosud Turnaj mistrů pro hráče do 21 let ovládli Korejec Hyeon Chung, Řek Stefanos Tsitsipas, Ital Jannik Sinner, Španěl Carlos Alcaraz a loni v Miláně triumfoval Američan Brandon Nakashima.

Soutěž se hraje s netradičními pravidly a počítáním Fast 4 (zrychlené sety na čtyři vítězné gamy bez výhod). Vůbec poprvé se akce ATP koná na území Saúdské Arábie, letos se navíc testují další inovativní pravidla, která mají především urychlit průběh zápasů.

