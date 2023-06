Tennis Tracker: Antuku střídá tráva. Ve Stuttgartu se ladí forma na Wimbledon

Livesport / ČTK

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 12. června?

6:31 – Turnaj kategorie ATP 250 v německém Stuttgartu má v pondělí na programu pět bitev o postup do osmifinále. Na travnatém povrchu budou ladit svou formu na Wimbledon Jiří Lehečka, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini či Richard Gasquet.

6:25 – Andy Murray slavi druhý letošní titul na challengeru. 36letý Brit zahájil přípravu na Wimbledon triumfem na domácí trávě v Surbitonu, kde ve finále porazil 6:3, 6:2 Rakušana Jurije Rodionova. Více informací v článku.