Rád bych si zahrál na další olympiádě. Paříž by byla pravděpodobně poslední, řekl Murray

Andy Murray by si rád zase zahrál pod pěti kruhy.

Britský tenista Andy Murray (36) doufá, že se příští rok představí popáté a naposledy na olympijských hrách. Dvojnásobný zlatý medailista by si v Paříži rád vynahradil zklamání z posledního startu v Tokiu, kde ho zastavilo zranění. Skot to řekl na turnaji ATP v Ču-chaji, kde coby sedmý nasazený postoupil zatím do druhého kola.

Murray slavil první olympijský titul v roce 2012 před domácím publikem v Londýně na wimbledonské trávě, o čtyři roky později v Riu de Janeiro zlato obhájil. Před dvěma lety v Tokiu ale odstoupil před začátkem turnaje ve dvouhře kvůli zranění stehenního svalu a nastoupil jen ve čtyřhře, v níž spolu s Joem Salisburym došli do čtvrtfinále.

"Hrozně rád bych si zahrál na další olympiádě. Ve své kariéře jsem na olympijských hrách zažil vzrušující zážitky a byl jsem nadšený z každé, na které jsem startoval," řekl Murray v Číně. "Naposledy jsem byl ale vážně zklamaný. Před turnajem jsem se zranil a slíbil jsem svému partnerovi, že dám přednost čtyřhře před dvouhrou, pokud by nastal problém. A nakonec jsme v deblu měli blízko k medaili," zavzpomínal. "Moc rád bych měl další šanci hrát příští rok v Paříži. Byla by to moje pátá a s největší pravděpodobností poslední olympiáda," dodal.

Trojnásobný grandslamový šampion a bývalý první hráč světa bojuje od opakovaných operací kyčle v roce 2019 o návrat do špičky. Aktuálně se v žebříčku propracoval na 41. místo, minulý týden pomohl britskému týmu k postupu na finálový turnaj Davisova poháru.