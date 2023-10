Tennis Tracker: Macháč ve Francii pokračuje na vítězné vlně, Menšík ztratil devět her v řadě

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 4. října?

Moment dne ATP ze zápasu Jannik Sinner – Daniil Medveděv Livesport

Moment dne WTA ze zápasu Jessica Pegulaová – Jelena Ostapenková. Livesport

19:32 – Jakub Menšík skončil na halovém challengeru ve francouzském Mouilleron-le-Captif v prvním kole. Osmnáctiletý Čech se proti čerstvému finalistovi z Orléansu Jacku Draperovi ujal vedení 4:1, ale pak ztratil devět gamů v řadě a prohrál 4:6, 2:6. Brit si o čtvrtfinále zahraje s dalším teenagerem Chorvatem Dinem Prižmičem (h2h 0:0).

15:59 – Jannik Sinner se stal zbrusu novým šampionem prestižního podniku ATP 500 v Pekingu, na kterém letos startovalo osm z deseti hráčů TOP 10. Italský mladík ve finále porazil ve dvou tie-breacích Daniila Medveděva, se kterým prohrál všech šest předchozích soubojů. Triumf v čínském městě by mu měl stačit k premiérové kvalifikaci na Turnaj mistrů, první kariérní posun do TOP 4 si zajistil už postupem do finále.

Sestřih zápasu Jannik Sinner – Daniil Medveděv Livesport

15:35 – Andy Murray na oblíbeném Masters v Šanghaji, kde v minulosti třikrát triumfoval, své trápení z posledních měsíců neukončil. Bývalý lídr žebříčku prohrál hned v prvním kole 3:6, 2:6 s Romanem Safiullinem a při osmém startu poprvé nezvládl úvodní zápas v tomto dějišti. Rus vyzve v dalším kole Alexandera Zvereva (H2H 0:2), s nímž před týdnem prohrál finále v Chengdu.

Sestřih zápasu Roman Safiullin –Andy Murray Livesport

15:12 – Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou se oficiálně kvalifikovaly na Turnaj mistryň v mexickém Cancúnu. České tenistky ovládly Australian Open a prestižní podnik WTA 1000 v Indian Wells, ale od konce března se jim tolik nedaří a triumfovaly už jen nedávno v San Diegu. Na probíhající akci v Pekingu nezvládly hned úvodní zápas.

14:43 – Jelena Rybakinová prohrávala na WTA 1000 v Pekingu už 2:6, 2:4 s Mirrou Andrejevovou, ale poté přestala chybovat a 16leté kometě letošní sezony povolila ve zbytku zápasu už jen jeden game. Po vítězství 2:6, 6:4, 6:1 si zajistila postup do čtvrtfinále, v němž narazí na světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, nebo Jasmine Paoliniovou. Andrejevová nezvládla ani své páté osmifinále na nejvyšším okruhu.

13:30 – Lucie Šafářová odehrála v úterý svůj první soutěžní zápas ve dvouhře po pěti letech, ale na podniku ITF W25 ve francouzské Remeši se navzdory postupu do druhého kola příliš dlouho nezdržela. Bývalá světová pětka a finalistka French Open totiž nesplnila kritéria pro návrat na oficiální turnaje. "Nevěděla jsem o tom, ale rozhodnutí respektuji. Je to velké zklamání," napsala na sociálních sítích. Více informací najdete v článku.

13:07 – Tomáš Macháč slavil v neděli svůj pátý triumf na challengerech a úspěšně vstoupil i do dalšího francouzského halového challengeru v Mouilleron-le-Captif. Nyní šest zápasů neporažený Čech po dvou hodinách přetlačil 2:6, 7:6, 6:2 Gijse Brouwera. Ve druhém kole se nasazená osmička utká s domácí divokou kartou a bývalým členem TOP 40 pořadí Pierrem-Huguesem Herbertem.

13:03 – Iga Šwiateková při debutu na "tisícovce" v Pekingu stále neztratila set. Světová dvojka v osmifinálovém derby deklasovala dvakrát 6:1 Magdu Linetteovou a připsala si svou nejsuverénnější výhru na turnaji a 60. v letošní sezoně. Ve čtvrtfinále se střetne s Anhelinou Kalininovou, nebo Caroline Garciaovou.

Sestřih zápasu Magda Linetteová – Iga Šwiateková. Livesport

11:33 – Ljudmila Samsonovová po třech hodinách vydřela postup do čtvrtfinále na WTA 1000 v Pekingu. Ruska v rozhodujícím dějství zlikvidovala manko dvou brejků a udolala 6:4, 6:7, 7:5 Martu Kosťukovou. Její čtvrtfinálovou soupeřkou bude grandslamová šampionka Jelena Ostapenková.

Sestřih zápasu Ljudmila Samsonovová – Marta Kosťuková. Livesport

09:53 – Stan Wawrinka prohrál už třetí turnajový zápas v řadě. Trojnásobný grandslamový šampion a bývalý třetí hráč světa se po pěti letech vrátil na Masters v Šanghaji a stejně jako při posledním startu vypadl hned v prvním kole, tentokrát po porážce 4:6, 6:7 s Dušanem Lajovičem.

Sestřih zápasu Dušan Lajovič – Stan Wawrinka. Livesport

08:44 – Jelena Ostapenková podruhé v kariéře porazila alespoň dvě hráčky TOP 5 během jedné sezony. Před dnešní výhrou nad Jessicou Pegulaovou si letos vyšlápla také na Igu Šwiatekovou, kterou zaskočila na US Open. V dosud nejpovedenějším roce 2017, kdy vyhrála Roland Garros, získala dokonce hned čtyři skalpy členek elitní pětky: Simony Halepové, Eliny Svitolinové, Garbine Muguruzaové a Karolíny Plíškové.

Sestřih zápasu Jessica Pegulaová – Jelena Ostapenková. Livesport

08:01 – Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková se na blížící se Turnaj mistryň úspěchem nenaladí. V Pekingu české tenistky neuspěly hned ve svém úvodním vystoupení, s americko-australskou dvojicí Nicole Melicharová a Ellen Perezová prohrály 5:7, 6:2, 6:10.

07:20 – Jelena Ostapenková ve čtvrtfinále turnaje WTA 1000 v Pekingu porazila 6:4, 6:2 světovou čtyřku Jessicu Pegulaovou a oplatila jí porážku z únorového Dauhá. Ve čtvrtfinále se lotyšská tenistka utká s Martou Kosťukovou, nebo Ljudmilou Samsonovovou.