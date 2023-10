Šwiateková ukončila nejdelší letošní neporazitelnost, v Číně zastavila Gauffovou

Iga Šwiateková (22) v semifinále na WTA 1000 v Pekingu za hodinu a čtvrt deklasovala 6:2, 6:3 žebříčkovou sousedku a 16 zápasů neporaženou vítězku nedávného US Open Cori Gauffovou (19). Američance, která předvedla nejdelší letošní vítěznou sérii na nejvyšším okruhu, oplatila porážku ze Cincinnati a vzájemnou bilanci upravila na 8:1. O pátý letošní titul, první z prestižních "tisícovek", se utká s Ljudmilou Samsonovovou (24).

Iga Šwiateková loni na ženském tenisovém okruhu dominovala, posbírala osm titulů včetně dvou grandslamových a čtyř z podniků WTA 1000, pohodlně seděla na tenisovém trůnu a ukořistila celkem 67 vítězství. Bylo jasné, že v aktuální sezoně pro ni bude velmi těžké takové resumé obhájit. Letos má na kontě čtyři trofeje, jednu grandslamovou a žádnou z prestižních "tisícovek", a o post světové jedničky po roce a půl přišla. K dosažení stejného počtu výher jí ovšem chybí už jen pět skalpů.

Šampionka posledních dvou ročníků French Open se do semifinále v Pekingu dostala hned při svém debutu a se ztrátou jediného setu, stejně jako všechny tři ostatní semifinalistky. V čínském hlavním městě měla potíže akorát ve čtvrtfinále s Caroline Garciaovou a v semifinále ukončila 16zápasovou neporazitelnost Cori Gauffové, která předvedla nejdelší letošní vítěznou sérii na nejvyšší tour.

Sestřih zápasu Cori Gauffová – Iga Šwiateková. Livesport

Proti Američance, jež ovládla Washington, Cincinnati a US Open a do utkání nastupovala s bilancí 22:1 od začátku srpna, nečelila jedinému brejkbolu. V utkání ztratila jen čtyři body po prvním i druhém servisu a postup slavila za pouhou hodinu a čtvrt.

Vzájemnou bilanci s vítězkou závěrečného grandslamu sezony tak upravila na 8:1 ze svého pohledu. Také úvodních sedm výher zapsala ve dvou setech a jediný nezdar přišel v předchozím souboji v semifinále v Cincinnati.

Pozápasový ohlas Igy Šwiatekové. Livesport

"Vím, že pokud budu hrát takhle i dál, tak budu mít dobré výsledky. Je mi v tuhle chvíli jedno, proti komu nastoupím ve finále. Čeká mě ještě jeden zápas, moje práce tady neskončila," řekla Šwiateková v pozápasovém rozhovoru na centrálním dvorci.

V neděli se pokusí vylepšit svou skvostnou bilanci 15:4 ve finálových duelech, v probíhající sezoně zvládla čtyři ze šesti. Konkrétně na akcích WTA 1000 to má v soubojích o titul 5:2, obě prohry zaznamenala letos, a to proti Barboře Krejčíkové v Dubaji a Aryně Sabalenkové v Madridu. Rodačka z Varšavy je druhou polskou finalistkou v historii China Open. Celkem třikrát se v tomto dějišti probojovala do finále Agnieszka Radwaňská a v letech 2011 a 2016 triumfovala.

Ve finále narazí na Ljudmilu Samsonovovou, s níž vyhrála obě předchozí měření sil. Ruska našla recept na Jelenu Rybakinovou i ve čtvrtém vzájemném souboji, přemožitelku světové jedničky Aryny Sabalenkové přehrála v semifinále 7:6, 6:3.

Sestřih zápasu Jelena Rybakinová – Ljudmila Samsonovová. Livesport

Samsonovová už triumfovala na akcích WTA 250 i 500, ale trofej z "tisícovek" zatím nemá. V neděli bude usilovat o celkově pátý titul. Zatímco v předchozích letech zvládla všechna čtyři finále, letos neuspěla proti Belindě Bencicové v Abú Zabí ani Jessice Pegulaové v Montrealu.

V případě nedělního vítězství se stane už čtvrtou různou ruskou šampionkou China Open. V minulosti tu přebíraly trofej pro vítězku Maria Kirilenková (2005), Světlana Kuzněcovová (2006 a 2009) a Maria Šarapovová (2014).

Výsledky turnaje WTA 1000 v Pekingu