Macháč na premiérové semifinále nedosáhl, ve Stockholmu nedopodával bitvu s Djerem

Tomáš Macháč (23) v hale ve Stockholmu svou skvělou formu a druhou šanci v premiérový postup do semifinále podniku ATP nepřetavil. Den po skalpu Stana Wawrinky český tenista startující jako lucky loser podával proti Laslu Djeremu (28) na vítězství, servis ale neudržel a nakonec po více než tříhodinové bitvě prohrál 7:5, 6:7, 4:6. Srb si o finále zahraje s francouzským šampionem z roku 2011 a nejstarším semifinalistou v historii turnaje Gaëlem Monfilsem (37).

Tomáš Macháč se po návratu z US Open rozehrál do skvělé formy. Na přelomu září a října vyhrál ve Francii dva halové challengery během dvou týdnů, ve světovém žebříčku se vyšplhal poprvé do TOP 100 a nyní ve Stockholmu vyrovnal svůj nejlepší výsledek na okruhu ATP.

Překonat ho ale nedokázal, byť k tomu měl velmi blízko. Konkrétně jeden vyhraný game při svém podání.

Třiadvacetiletý rodák z Berouna ve Švédsku neprošel kvalifikací a po sérii třinácti výher poznal hořkost porážky, ale po odhlášení nemocného Alejandra Davidoviche dostal druhou šanci a poprvé se na turnaji ATP představil jako náhradník.

V prvním kole měl volný los, ve druhém si ve čtvrtek vyšlápl na trojnásobného grandslamového šampiona Stana Wawrinku a ve svém teprve druhém čtvrtfinále vedl nad Laslem Djerem 7:5 a 6:5. Servis ale neudržel a nakonec po 3 hodinách a 10 minutách boje s o pět let starším Srbem prohrál 7:5, 6:7, 4:6.

Statistiky utkání. Livesport

Macháč do večerního souboje vstoupil brejkem, ale sám přišel dokonce o první dva servisy a prohrával 1:4. Nicméně od té chvíle 35. hráči žebříčku povolil jen jednu hru a více než hodinový první set nakonec po efektní výměně vyhrál 7:5.

Druhá sada měla podobný průběh - Macháč po brejku ztratil dvakrát podání a prohrával 1:3. Vývoj sice znovu otočil na 6:5, ale tentokrát set a zároveň zápas dopodávat nedokázal a ukončit duel se mu nepovedlo ani v tie-breaku.

Třetí set rozhodl jediný brejk, který se povedl v sedmém gamu Djeremu. Macháč vzápětí nevyužil dvě šance na rebrejk a přestože v deváté hře přežil mečbol při svém servisu, Srb na rozdíl od českého hráče svou první možnost zápas uzavřít při svém podání využil.

"Myslím, že mi pomohla velká vůle po vítězství. Už pár dní se fyzicky necítím ideálně, ale hrál jsem dobře a moje touha vyhrát byla opravdu velká," komentoval vyčerpaný Djere.

Macháč z posledních 21 zápasů utrpěl teprve třetí porážku. Na severu Evropy v pátek v noci marně usiloval o teprve třetí skalp člena TOP 50 a premiérový postup do semifinále turnaje ATP, kterým by překonal výsledek z dubnové antuky v Houstonu. Přesto se ve světovém žebříčku posune poprvé do TOP 80 (minimálně na 75. místo).

Osmadvacetiletý Djere postoupil do svého 18. semifinále na okruhu ATP a teprve druhého mimo antuku a prvního v hale. O 6. finále si zahraje v prvním vzájemném střetnutí s Gaëlem Monfilsem.

"Před zítřejším semifinále nemám moc času na odpočinek, ale takový je sport. Udělám maximum, co umím. Monfils má skvělý servis a je to veterán. Nedávno se vrátil po zranění, ale dnes jsem sledoval jeho zápas a hrál opravdu dobře. Ještě jsme spolu zápas nehráli, ale máme za sebou spoustu společných tréninků," dodal Djere.

Monfils ve čtvrtfinále porazil 7:5, 7:6 druhého nasazeného krajana Adriana Mannarina a vyhrál s ním i pátý vzájemný souboj mimo soupeřovu oblíbenou trávu.

Sedmatřicetiletý Francouz tak poprvé od loňského ledna postoupil do semifinále, ve Stockholmu je mezi čtyřkou nejlepších jako nejstarší v historii turnaje.

V neděli ve Švédsku může dojít na čistě srbské finále, neboť první semifinálovou dvojici vytvořili Miomir Kecmanovič a Rus Pavel Kotov.

Výsledky turnaje ATP 250 ve Stockholmu