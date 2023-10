Raketa z pravé ruky do levé. Macháčovi tleskal za manévr i trojnásobný grandslamový vítěz

Raketa z pravé ruky do levé. Macháčovi tleskal za manévr i trojnásobný grandslamový vítěz

Pomohlo mu štěstí, ve Stockholmu už vlastně český tenista Tomáš Macháč (23) neměl po neúspěšné kvalifikaci vůbec být. Když však dostal druhou šanci, vzal ji s největším vděkem. Na turnaji ATP 250 se dostal už do čtvrtfinále, vyřadil trojnásobného grandslamového vítěze, svět ovšem obletěla hlavně výměna, při které si mistrně prohodil raketu z pravé do levé ruky a nakonec Stana Wawrinku (38) přehrál na síti.

Macháčův kousek přišel na začátku druhé sady a přispěl k tomu, že za stavu 6:4 a 2:1 získal brejk, po kterém už Švýcarovi nedovolil obrat. "Dařilo se mi na servisu i returnu, na konci prvního setu jsem hrál opravdu dobře a ve druhém jsem nevzdal žádný míček," glosoval vítěz spokojeně po zápase. Právě výměna, při které se z těžké defenzivy dostal díky nouzovému úderu slabší rukou až na síť, kde svého soupeře nadvakrát pokořil, dokumentuje jeho slova. Koneckonců i Wawrinka svému soupeři hned uznale zatleskal.

Neuvěřitelná výměna, při které hrál Tomáš Macháč i svou levou rukou Livesport

Macháčova forma a pohoda těší také kapitána českého daviscupového týmu Jaroslava Navrátila. "Jsem rád za to, co teď Tomáš předvádí. Už poslední dva nebo tři roky jsem tvrdil, že má na to, aby byl v první světové stovce, jenže se mu průlom pořád nějakým způsobem nedařil. V loňské sezoně mu chyběl kousek, byl tuším na 103. místě a pak zase spadl někam na 150. pořadí," vyprávěl šéf české reprezentace den předtím, než Macháč udělal další úspěšný krok.

Šance i na TOP 50?

Česká tenisová dvojka (po Jiřím Lehečkovi) přitom šla do risku. Macháč se rozhodl neobhajovat loňské semifinále v Bratislavě a před turnajem ve Stockholmu si dal pár dnů odpočinku. Ve švédské metropoli nejdřív nezvládl kvalifikaci, ale po odstoupení nemocného Alejandra Davidoviche Fokiny do turnaje nastoupil jako lucky loser. V živém žebříčku nyní figuruje na 74. místě (nejvýš v kariéře) a kdyby se mu povedlo celý turnaj vyhrát, může se posunout i do elitní padesátky.

"Tomáš teď vyhrál dva ne zrovna lehké turnaje, byli na nich dost slušní hráči. Třeba vítězství s Draperem v Orleans bylo opravdu skvělé," chválí Navrátil. A zároveň si přeje, aby pohoda a forma rodákovi z Berouna vydržela i nadále. "Čeká nás Davis Cup a vím, jak je důležité, když bude v psychické pohodě. Má hrát ještě tři turnaje, stejně jako Jirka Lehečka, věřím, že ještě nějaký výsledek udělá," přeje si kouč.

Macháče dnes večer (nejdřív od 20 hodin) čeká Srb Laslo Djere. Pokud jej porazí, dosáhne na okruhu ATP poprvé v kariéře na semifinále.

