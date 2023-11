Rekordní sedmý triumf na Turnaji mistrů. Djokovič přehrál Sinnera a obhájil titul

Novak Djokovič (36) znovu přepsal tenisové dějiny. Zkušený Srb posedmé v kariéře vyhrál prestižní Turnaj mistrů a překonal rekord Švýcara Rogera Federera. Ve finále porazil 6:3, 6:3 domácím publikem hnaného Jannika Sinnera (22), oplatil mu porážku ze skupiny a podruhé posunul hranici nejstaršího šampiona ATP Finals.

Novak Djokovič si před závěrem sezony odpočinul a zakončil ji dvěma triumfy. Dva týdny po vítězství v pařížské hale Bercy a zisku 40. titulu z turnajů Masters vybojoval rovněž rekordní 7. trofej pro vítěze Turnaje mistrů.

Srbský tenista navázal na svá vítězství z let 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2022, v počtu triumfů překonal Rogera Federera a druhý rok po sobě se stal nejstarším šampionem soutěže pro osm nejúspěšnějších hráčů sezony.

Djokovič měl přitom namále už ve skupině. Sice vyhrál dva ze tří zápasů (nad Holgerem Runem a náhradníkem Hubertem Hurkaczem), ale několik hodin musel čekat na pomoc od svého přemožitele Jannika Sinnera. Pokud by totiž italský tenista v posledním zápase, kdy už měl postup do semifinále jistý, prohrál s Holgerem Runem, turnaj by pro něj skončil.

Sinner ale zápas nevypustil, vyhrál ve třech setech a Djokovič díky tomu mohl pokračovat na cestě, kterou dnes ukončil výhrou právě nad Sinnerem a ziskem další velké trofeje.

Zatímco ve skupině Djokovič absolvoval tři třísetové souboje, vyřazovací fázi prošel suverénně. V sobotním semifinále přehrál 6:3, 6:2 Carlose Alcaraze, v nedělním vyvrcholení turnaje porazil Sinnera dvakrát 6:3, oplatil mu pět dní starou porážku a vzájemnou bilanci s 14 let mladším Italem upravil 4:1.

Djokovič dlouho kráčel za bleskovým vítězstvím. Za stavu 6:3 a 2:0 ale nevyužil tři šance na brejk a Sinner začal vzdorovat. V šesté hře si dokonce vypracoval dva brejkboly, jenže ani jeden ale neproměnil. Vzápětí ve více než čtvrthodinovém gamu uhájil svůj servis a dál držel naději, jenže koncovku nezvládl. Po jeho dvojchybě využil Djokovič hned první mečbol.

Statistiky zápasu Jannik Sinner – Novak Djokovič Livesport

"Je to výjimečný moment. Je to jedna z mých nejlepších sezon kariéry. Korunoval jsem jí vítězstvím nad domácím hrdinou Jannikem Sinnerem. Je to super závěr roku. Jsem pyšný na ty poslední výkony proti Alcarazovi a Sinnerovi, oba tu hráli skvěle a já musel předvést to nejlepší. Dnes jsem proti Jannikovi hrál takticky jinak, než ve skupině. Byl to fenomenální týden," řekl krátce po zápasu Djokovič, jehož triumf z publika sledovali i děti Stefan (9) a Tara (6).

Rozhovor s Novakem Djokovičem po triumfu na Turnaji mistrů Livesport

"Jsou skvělí. Poslední dny tenis hodně sledovaly. Je to paráda, vždycky jsem chtěl tyhle výkony předvádět v její přítomnosti. Už jsou ve věku, kdy začínají chápat, co se tu odehrává. Jsem moc vděčný, že jsem otcem těchto dvou andílků. Dodávají mi spoustu síly," usmíval se šťastný a úspěšný Djokovič.

Pokud se na ATP Finals představí i v příští sezoně, vyrovná se 17. účastí švýcarské legendě v počtu startů na ATP Finals. Za posledních 17 let chyběl na Turnaji mistrů jen na konci roku 2017, kdy pro něj sezona skončila už ve Wimbledonu kvůli zranění pravého loktu.

Djokovič byl letos ve finále všech čtyř grandslamů, tři z nich vyhrál a porážku utrpěl pouze v pětisetové bitvě ve Wimbledonu s Alcarazem. Nyní přidal trofej i z prestižního Turnaje mistrů a sezonu zakončil se ziskem sedmi trofejí (nejvíce od roku 2015).

Sestřih zápasu Jannik Sinner – Novak Djokovič Livesport

Majitel rekordních 24 grandslamových trofejí ve dvouhře mužů vylepšil bilanci ve finálových duelech na 98:40 (7:1 v této sezoně). Více titulů posbírali jen Federer (103) a Jimmy Connors (109).

Od poloviny května Djokovič vyhrál 34 ze 36 zápasů, letošní famózní bilanci na tvrdých površích včetně haly vylepšil na 35:2.

Sinner absolvoval svůj druhý Turnaj mistrů a zatímco předloni jen v roli náhradníka zaskočil za krajana Mattea Berrettiniho, letos se do historie zapsal jako jeho první italský semifinalista i finalista.

Dvaadvacetiletý rodák z Innichenu tak zaznamenal další osobní i národní milník. Ve Wimbledonu si poprvé zahrál semifinále grandslamu, v Torontu slavil první triumf na podniku Masters 1000, ve světovém žebříčku ATP vyrovnal posunem na čtvrté místo italské maximum a jako první Ital v open éře vyhrál během jedné sezony víc než 54 zápasů (aktuálně 60).

"V posledních týdnech a měsících jsem odehrál spoustu zápasů a cítil jsem, že se v nich neustále zlepšuju. Že se posouvám a vyhrávám je," řekl během slavnostního ceremoniálu Sinner, který prohrál s hráčem TOP 10 poprvé po dlouhé sérii osmi vítězství.

"Vyzkoušel jsem si, jaké to je hrát proti těm nejlepším a ctím, že tam mám další prostor k dalšímu zlepšení. Nicméně po celou sezonu jsem prožil spoustu pozitivních věcí, ze kterých se mohu poučit a jít dál," dodal italský mladík.

Oba finalisté se nyní přesunou do španělské Málagy, kde budou reprezentovat své země na závěrečném turnaji Davis Cupu. Srbové ve čtvrtfinále vyzvou Brity, Italové se utkají s Nizozemci.

Výsledky Turnaje mistrů