Djokovič vyřídil Alcaraze ve dvou setech a míří k sedmému titulu z Turnaje mistrů

Novak Djokovič (36) si v neděli zahraje o svůj už sedmý titul na Turnaji mistrů. Sobotní semifinálový duel se Španělem Carlosem Alcarazem (20) vyhrál srbský tenista ve dvou setech 6:3 a 6:2 a v posledním zápase sezony ho čeká v turínském finále závěrečného podniku roku 2023 Ital Jannik Sinner (22).

Djokovič na úvod zápasu přestál hodně těžké momenty, když hned v prvním gamu úspěšně odvracel dva brejkboly. Naopak v osmé hře při Alcarazově podání druhou možnost prolomení servisu svého soupeře využil. Mladý Španěl se sice snažil hrát ofenzivně, v prvním dějství nasázel 11 winnerů, také ale dělal na poměru zápasu velké množství chyb a tak první set získal Djokovič.

Ve druhé sadě si aktuální světová jednička ze Srbska vytvořila brejkboly už ve třetím gamu. Alcaraz sice ten první esem odvrátil, v dlouhé přetahované ale nakonec opět udělal nevynucené chyby a daroval Djokovičovi vedení.

Sestřih zápasu Alcaraz – Djokovič 3:6, 2:6 ATP

Zkušený Srb se s dvoubodovým náskokem nespokojil a i dál atakoval Alcarazovo podání, které nebylo už tak dominantní jako v úvodu zápasu. Krizový moment za stavu 1:3 a výhodě pro Djokoviče však Španěl přesto dokázal odvrátit.

Vzápěti měl Alcaraz dvě možnosti srovnat stav, jenže Djokovič vytáhl svou nejlepší hru a čtyřmi míči v řadě otočil game pro sebe, aby následně zasadil vycházející tenisové hvězdě další direkt. Druhý Alcarazův ztracený servis ve druhém setu už byl rozhodujícím momentem. Djokovič si podání pohlídal a zápas ukončil mohutnou smečí.

"V prvních třech zápasech tady na Turnai mistrů jsem strávil dost času na kurtu a nebyl jsem si jistý, zda se neprojeví únava. Dnes jsem se ale cítil od prvních minut dobře. Věděl jsem, že to bude velmi intenzivní hra a od Carlose to byl opět velmi kvalitní tenis. Já jsem se naopak a snažil hrát klidně a soustředil jsem se hlavně na své podání," komentoval zápas vítěz.

Novak Djokovič po postupu do finále ATP

Djokovič a Alcaraz proti sobě stáli popáté a bilance jejich vzájemných utkání byla doposud vyrovnaná. Turínský souboj byl však vůbec prvním, v němž některý z tenistů nezískal ani jediný set. Srbský suverén zkompletoval zápas během 90 minut a uštědřil mladému vyzyvateli zřejmě největší lekci v dosavadních střetnutích.

V nedělním finále se Djokovič střetne s Jannikem Sinnerem, který ho v základní skupině dokázal v náročné třísetové a více než tříhodinové bitvě dokázal porazit. Bude se jednat o finálový souboj, kde bude rivaly dělit více než 14 let. Větší věkový rozdíl mezi finalisty byl jen jedinkrát - v roce 1978, kdy se střetli Arhur Ashe a John McEnroe (15 let a 221 dnů).

“Jannik tu hraje nejlepší tenis svého života. Když jsme tu spolu hráli v týdnu, byla v hale opravdu skvělá atmosféra. Zítra to bude finále, takže to bude ještě hlasitější. O titul jsem ale na tomhle turnaji hrál už několikrát a věřím že se mi to znovu povede zvládnout,” dodal Djokovič, který ve finále tradičně posledního turnaje sezony stane už podeváté.

