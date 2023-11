Tennis Tracker: Další triumfy českých teenagerek. Šalková a Klimovičová slaví na akcích ITF

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 19. listopadu?

20:11 – "Je to výjimečný moment. Je to jedna z mých nejlepších sezon kariéry. Korunoval jsem jí vítězstvím nad domácím hrdinou Jannikem Sinnerem. Je to super závěr roku. Jsem pyšný na ty poslední výkony proti Alcarazovi a Sinnerovi, oba tu hráli skvěle a já musel předvést to nejlepší. Dnes jsem proti Jannikovi hrál takticky jinak, než ve skupině. Byl to fenoměnální týden," řekl Novak Djokovič po triumfu na Turnaji mistrů.

Rozhovor s Novakem Djokovičem po triumfu na Turnaji mistrů Livesport

19:57 – Novak Djokovič znovu přepsal tenisové dějiny. Šestatřicetiletý Srb posedmé v kariéře vyhrál prestižní Turnaj mistrů a překonal rekord Švýcara Rogera Federera. Ve finále porazil 6:3, 6:3 domácím publikem hnaného Jannika Sinnera, oplatil mu porážku ze skupiny a podruhé posunul hranici nejstaršího šampiona ATP Finals.

Sestřih zápasu JAnnik Sinner – Novak Djokovič Livesport

17:54 – Světová osmička Holger Rune z Dánska se po zkušební době rozhodl angažovat německého trenéra Borise Beckera i pro sezonu 2024. "Jsem nadšený, že mohu dál pokračovat ve spolupráci s Holgerem Runem i v roce 2024. Budujeme kolem Holgera tým, abychom nabídli jeho nejlepší verzi na kurtu i mimo něj," ," napsal Becker k fotogtafii na sociální síti X.

16:21 – Rajeev Ram a Joe Salisbury znovu po roce ovládli bez jediné porážky Turnaj mistrů v Turíně. Ve finále americko-britský pár porazil 6:3, 6:4 Španěla Marcela Granollerse s Argentincem Horaciem Zeballosem, vzájemnou bilanci upravili na 6:3 a soupeře připravil o post nejúspěšnějšího páru sezony.

14:25 – Hynek Bartoň si v portugalském Vale do Lobo zahrál počtvrté v kariéře a poprvé na tvrdém povrchu ve finále turnaje ITF, na svůj dosud jediný titul ale nenavázal. V boji o něj devatenáctiletý Čech podlehl hladce 3:6, 1:6 domácí nasazené čtyřce Henriquemu Rochovi.

14:14 – Dominika Šalková slaví třetí triumf během šesti týdnů. Na turnaji ITF W40 v portugalském Funchalu devatenáctiletá Češka získala celkově čtvrtý a dosud nejcennější titul, přestože na Madeiře musela třikrát otáčet nepříznivý vývoj z 0:1 na sety. V finále po obratu zdolala 4:6, 7:5, 6:3 Chorvatku Leu Boskovičovou, vyhrála 16. z posledních 17 zápasů, udržela finálovou neporazitelnost a ve světovém žebříčku posunem na 218. místo vylepší o 36 příček své dosavadní maximum.

11:30 – Linda Klimovičová si na třetím turnaji po sobě zahrála finále a na podniku ITF W25 v italském Solarinu dokázala dvakrát během dvou týdnu triumfovat. Třetí letošní i kariérní titul devatenáctiletá Češka získala po výhře 6:2, 6:3 nad domácí Lisou Pigatovou, proti které prodloužila svou neporazitelnost už na 11 utkání. Ve světovém žebříčku vyletí už do TOP 400.

10:01 – Jakub Nicod si na třetím ze čtyř posledních turnajů zahrál ve finále, zkompletovat hattrick se mu ale nepovedlo. Na podniku ITF M15 v řeckém Heraklionu devatenáctiletý Čech vzdal za stavu 2:5 v prvním setu souboj s o rok mladším Francouzem Arthurem Geaou, který během dvou týdnů získal své první dvě trofeje.

09:25 – Sedmnáctiletá Sára Bejlek na antukovém podniku WTA 125k v chilské Colině pokračuje v přepisování svých milníků na turnaji této kategorie. V sobotu večer sedmnáctiletá Češka zdolala 6:0, 4:6, 6:2 argentinskou semifinalistku Roland Garros z roku 2020 Nadiu Podoroskou, připsala si druhý skalp hráčky TOP 100 a postupem do finále již potřetí překonala své maximum.

O sedmou a dosud nejcennější trofej si devět zápasů neporažená Češka zahraje s nasazenou Francouzkou Dianou Parryovou (h2h 2:0), kterou už dvakrát porazila hladce ve dvou setech ve svých 15 letech.

07:40 – Mezi Novakem Djokovičem a Jannikem Sinnerem je 14 let a 86 dní, což je druhý největší věkový rozdíl v historii finále Turnaje mistrů. Ještě větší "souboj generací" nabídla titulová bitva mezi Arthurem Ashem a Johnem McEnroem v roce 1978 (15 let a 221 dní).