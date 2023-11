Kurt je fakt šílený a vítr byl také. Jsem ráda, že to skončilo a mohu už jít pryč, říká Vondroušová

Tenistka Markéta Vondroušová (24) netajila po druhé porážce na Turnaji mistryň v Cancúnu frustraci. Světová šestka podlehla v repríze wimbledonského finále Tunisance Ons Jabeurové 4:6, 3:6 a po utkání poukázala v rozhovoru pro Radiožurnál Sport vedle problematického kurtu i na silný vítr. Její šance na postup do semifinále jsou už jen teoretické.

Svou premiérovou účast na elitním turnaji si Vondroušová představovala jinak. "Je to nepříjemné tady hrát. Na mou hru to podle mě není vůbec. Celkově je to tu šílené. Dělám, co mohu, ale bohužel to tady úplně nejde," prohlásila. "Ten kurt je fakt šílený a vítr byl také. Jsem ráda, že to skončilo a mohu už jít pryč," uvedla nasazená sedmička po utkání s Jabeurovou.

Svěřenkyně trenéra Jana Hernycha se v duelu nemohla opřít o servis. Ztratila jej šestkrát, z toho čtyřikrát ve druhém setu. Udělala také 11 dvojchyb. S o pět let starší Jabeurovou prohrála poprvé v sezoně a po třech předchozích výhrách. Tunisanka jí také oplatila letošní porážku z finále Wimbledonu.

Markéta Vondroušová po zápase s Jabeurovou. Livesport

"Zápas nebyl asi úplně strašný. I ona mi u sítě říkala, že ten kurt je šílený. Myslím, že se tu trápíme všechny a ty zápasy nejsou tak dobré, jak by mohly být," uvedla Vondroušová.

V prvním setu si Vondroušová vymkla při odvracení jednoho z úderů pravou nohu. Následně se ale pohybovala bez obtíží. "Jsem v pořádku," řekla česká tenistka.

Sestřih zápasu. Livesport

Po dvou porážkách má Vondroušová už jen teoretickou šanci na postup do semifinále. Pro zachování naděje by musela porazit v závěrečném utkání skupiny Američanku Cori Gauffovou 2:0 na sety a zároveň doufat, že Polka Iga Šwiateková zdolá stejným poměrem Jabeurovou. "Šance na postup je malá. Ještě to nějak odehraju a budu se snažit vyhrát. Tady je to ale dost těžké. Uvidíme," dodala Vondroušová.

Přehled zápasu Vondroušová – Jabeurová 4:6, 3:6