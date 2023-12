Kerberová se chystá na návrat k tenisu, bývalá světová jednička nastoupí po 18 měsících

Na nadcházejícím turnaji smíšených týmů United Cupu v Sydney se k soutěžnímu tenisu vrátí po mateřské pauze bývalá světová jednička Angelique Kerberová (35). Němka se v únoru stala matkou dcery Liany a na okruhu WTA chyběla 18 měsíců. Před comebackem řekla agentuře DPA, že se vrací natěšená, ale bez konkrétních očekávání.

"Nijak se nestresuji a nechám to prostě plynout. Za normálních okolností bych po přípravě plus minus věděla, jak na tom jsem. Teď jsem sama napnutá, jaké to bude," uvedla trojnásobná grandslamová vítězka před pátečním startem United Cupu. Týmová soutěž jí poslouží k pozvolnému rozehrání s výhledem na první vrchol sezony, kterým bude lednové Australian Open. "Hrát v týmové soutěži je samozřejmě úplně jiný pocit než na normálních turnajích. Ale každý zápas před Australian Open mi pomůže dostat se do toho a najít vlastní rytmus," řekla.

Do Sydney dorazila s dcerou ve středu a po prvním tréninku už se nemohla dočkat soutěžního utkání. "Znovu stát na kurtu, hrát zápasy a cítit energii publika..., to mě žene vpřed. Tenis miluju, proto to všechno dělám," dodala vítězka Australian Open z roku 2016. Ve stejném roce ovládla i US Open a hrála finále olympijské dvouhry v Riu de Janeiro, o dva roky později triumfovala ve Wimbledonu.