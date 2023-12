Ósakaová, Kerberová a další. TOP 5 tenistek, které se v roce 2024 vrátí na kurty

Jestliže rok 2023 byl ve znamení comebacku ukrajinské tenistky Eliny Svitolinové (29) a Dánky Caroline Wozniacké (33), sezona 2024 slibuje triumfální návrat dalších pěti velkých šampionek. Tady je bližší pohled na známé hráčky chystající návrat na kurty.

1. Naomi Ósakaová

Tím nejočekávanějším comebackem roku 2024 je bezesporu návrat bývalé světové jedničky Naomi Ósakaové, která měla patnáctiměsíční pauzu. Po psychických problémech v roce 2021 a několika zraněních v roce 2022 vynechala šestadvacetiletá japonská hráčka celou sezonu 2023 kvůli těhotenství. Dcera Shae se narodila na začátku července. Čtyřnásobná grandslamová šampionka Ósakaová je aktuálně na 46. místě speciálního žebříčku WTA.

Poslední zápas: Porážka na turnaji WTA 500 Tokio 2022 v 16. kole s Haddadovou Maiaovou.

Poslední titul: Australian Open 2021

Návrat na kurty: Brisbane International

2. Angelique Kerberová

Další bývalá světová jednička, které se v roce 2023 narodila dcera, Němka Angelique Kerberová, se rovněž vrací na okruh po rok a půl dlouhé pauze. Kerberové bude v lednu 36 let a prozradila, že jejím cílem je získat medaili na olympijských hrách v Paříži. Němka má na kontě tři grandslamové tituly a ve speciálním žebříčku zaujímá 31. pozici.

Poslední zápas: Porážka s Elise Mertensovou ve 3. kole Wimbledonu 2022.

Poslední titul: WTA 250 Štrasburk

Návrat na kurty: United Cup

Kerberová vyhrála v roce 2018 Wimbledon. Profimedia

3. Emma Raducanuová

Od vítězství na US Open 2021 (jediná kvalifikantka v historii, které se to podařilo) nedokázala jednadvacetiletá Britka odehrát celou sezonu. V roce 2022 její výkonnost zbrzdila série zranění a nemocí, v roce 2023 Raducanuovou zase trápila angína, problémy s kotníkem a návrat starého poranění zápěstí. Poté, co podstoupila operaci obou zápěstí a kotníku, slibuje, že se v roce 2024 vrátí silnější. Po dosažení první desítky žebříčku v roce 2021 je Britka nyní 298. hráčkou světa.

Poslední zápas: Porážka s Jelenou Ostapenkovou v 1. kole turnaje WTA 500 Stuttgart 2023.

Poslední titul: US Open 2021

Návrat na kurty: WTA 250 Auckland

Raducanuová s trofejí z US Open. Profimedia

4. Paula Badosaová

Španělka s blížícím se koncem roku zazářila pouze na obrazovce Netflixu, a to jako jedna z hvězd seriálu Break Point. Bývalá světová dvojka Badosaová se v roce 2023 propadla žebříčkem a nyní je na 63. místě. Kromě toho, že letos neodehrála žádný povedený zápas, trápilo ji také zranění stehenního přitahovače a vážnější zranění zad, které ji vyřadilo ze zbytku sezony.

Poslední zápas: Odstoupení proti Martě Kosťukové ve druhém kole Wimbledonu 2023.

Poslední titul: WTA 500 Sydney 2022

Návrat na kurty: Australian Open 2023

Badosaová bude v novém roce usilovat o úspěšný návrat. Profimedia

5. Amanda Anisimovová

Anisimovová se v roce 2019 objevila na scéně jako jeden z velkých příslibů tenisu, zazářila hlavně na Roland Garros, kde se v pouhých 17 letech dostala do semifinále. V roce 2022 pak postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu, ale brzy poté se Američanka z kurtů stáhla kvůli vyhoření a psychickým problémům. "Být na tenisových turnajích začalo být nesnesitelné. V tuto chvíli je pro mě prioritou duševní pohoda a to, že si dám na chvíli pauzu," napsala loni na své sociální síti. Anisimovová, aktuálně 370. nejlepší tenistka světa, zaujímá ve speciálním žebříčku WTA 61. místo.

Poslední zápas: Porážka s Arantxou Rusovou v 1. kole turnaje WTA 1000 Madrid.

Poslední titul: WTA Melbourne 2022

Návrat na kurty: WTA 250 Auckland