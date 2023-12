Vondroušová po nejkratší pauze: Školička, United Cup a obavy o tenisovou Štvanici

Markéta Vondroušová (24) se po krátké dovolené vrátila k tréninku a už vyhlíží novou sezonu, ve které bude obhajovat wimbledonský titul. V roce 2024 se ale také plánuje podílet na rozvoji tenisové školičky, která čerstvě nese její jméno. Naznačila také, že má obavy z plánované revitalizace ostrova Štvanice, kde vyrostla v hráčku světové třídy.

Sokolovská rodačka stihla po životní sezoně dovolenou na Maledivách a po návratu do Evropy byla také na horách v rakouském Söldenu. Sotva třítýdenní volno jí uteklo rychle. "Tohle byla asi nejkratší mezisezonní pauza, jakou jsem měla. Člověk se ale musí začít trochu hýbat," uvedla Vondroušová, kterou čeká v roce 2024 potvrzování vybudovaných pozic.

"Pořád asi rezonuje ten wimbledonský triumf, ale mně už se to zdá hodně dávno. Sezona byla strašně dlouhá. Také ale byla skoro až neuvěřitelná a chtěla bych na ni navázat. Ale bude to těžké," tuší tenistka, která dlouhá léta považuje za svůj druhý domov klub I.ČLTK na pražské Štvanici.

Právě tam svým jménem zaštítila dlouhá léta fungující tenisovou školičku a chce se podílet na jejím rozvoji. "Vždycky jsem něco takového chtěla mít. S dětmi ráda trávím čas a už v dřívějších letech jsem se tam objevovala. Teď se budu snažit, aby to bylo ještě více intenzivní. Myslím, že většina hráček má nějaké akademie. Kariéra není navždy a tohle je něco, co mě baví a chtěla bych to dělat i potom."

Co ale wimbledonskou vítězku tíží, je současná situace okolo legendárního tenisového areálu. Vzhledem k plánované revitalizaci ostrova Štvanice, jehož první částí je už zprovozněná lávka z Karlína, je jednou z variant i zákaz vjezdu aut k tenisovému centru. Jedna ze studií nepočítá ani se sedmi stávajícími kurty tenisového klubu.

Markéta Vondroušová při tréninku na pražské Štvanici. Profimedia

"Příliš to nechápu. Na kurtech Slavoje jsem vyrostla a právě v prostorách za viaduktem jsem toho jako malá odehrála nejvíc," obává se plánovaného konceptu. Zákaz vjezdu prý velmi zkomplikuje dopravu mnoha mimopražských dětí na tréninky, které začínají ve 13 hodin a končívají i po sedmé večer. "Těžko si představit, že rodiče s nimi budou jezdit městskou dopravou a čekat na ně třeba do tmy a pak zase tramvají a vlakem pojedou domů," přidal svůj pohled šéftrenér štvanické akademie Jan Pecha.

Vánoční svátky prožije vítězka letošního Wimbledonu v hektickém režimu. Na přelomu roku totiž bude reprezentovat Česko na United Cupu. Turnaj smíšených týmů začne v Austrálii 29. prosince. "Vypadá to, že 23. prosince budeme v Sokolově, na Štědrý den v Praze a 25. prosince už máme odpoledne let. Ale takhle to mívám každý rok. Rodina už je na to nastavená, takže to nikdo nebere nijak zvláštně," podotkla Vondroušová.

V týmu jsou vedle ní také Jiří Lehečka, Vít Kopřiva, Petr Nouza, Sára Bejlek a Miriam Kolodziejová. Češi narazí v základní skupině na Čínu a Srbsko. "Těším se na to. Jsem ráda takhle v týmu, nebude to hned nějaký šíleně stresový turnaj. Mluvila jsem i s Lehym (Lehečkou), s nímž jsem se primárně domlouvala, že se přihlásíme. Myslím, že se na to těšíme všichni," uzavřela Vondroušová.