Tennis Tracker: Next Gen ATP Finals bude hostit Saúdská Arábie, bojuje se o US Open

Turnaj mistrů pro hráče do 21 let se stěhuje do Saúdské Arábie

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 24. srpna?

23:20 – Světová sedmička Caroline Garciaová nenašla herní pohodu před US Open, na kterém bude obhajovat semifinále, ani na menším turnaji WTA 250 v Clevelandu. Nejvýše nasazená Francouzka ve čtvrtfinále podlehla 4:6, 1:6 Číňance Lin Zhu a neukončila téměř půl roku dlouhé čekání na semifinále.

23:07 – "Dnes je opravdu horko. Děkuju všem, že tu se mnou vydrželi a pomohli mi udržet se v kondici a pokračovat. Je obrovské horko a uvnitř jsem jako pára pod hrncem. Ta malá přestávka ve druhém setu byla úžasná," komentoval Sebastian Korda vítězství ve čtvrtfinále ve Winston-Salemu, které na chvíli přerušila dešťová přeháňka.

23:05 – Jekatěrina Alexandrovová v Clevelandu zdolala v deštěm přerušeném duelu 5:7, 6:0, 7:5 Číňanku Xinyu Wang, oplatila jí březnovou porážku z Indian Wells a na třetím z pěti posledních turnajů postoupila do semifinále.

22:39 – Sebastian Korda na domácím podniku ATP 250 ve Winston-Salemu udolal po odvrácení mečbolu 4:6, 6:1, 7:6 francouzského veterána Richarda Gasqueta a jako první postoupil do čtvrtfinále. O první finále po sedmi měsících si třiadvacetiletý Američan zahraje s Jiřím Lehečkou, nebo Maxem Purcellem.

19:45 – Sloane Stephensová na domácí půdě v Clevelandu porazila v dohrávce druhého kola dvakrát 6:3 šestnáctiletou Mirru Andrejevovou a postoupila do čtvrtfinále. V něm se třicetiletá Američanka utká ještě dnes se Španělkou Sarou Sorribesovou (h2h 2:0).

15:46 – Turnaj mistrů pro tenisty do 21 let (Next Gen ATP Finals) bude od letoška do roku 2027 hostit Džidda. Poprvé tak oficiální akce mužské tenisové asociace ATP zamíří do Saúdské Arábie, která se v poslední době snaží co nejvíce prosadit ve světě sportu. ATP dnes oznámila, že turnaj pro nejlepší mladé hráče se bude hrát od 28. listopadu do 2. prosince v areálu King Abdullah Sports City. Dotace akce vzroste o 40 procent na dva miliony dolarů z částky 1,4 milionu dolarů, o kterou se hrálo loni v posledním z pěti ročníků v Miláně. Ve finále tehdy český tenista Jiří Lehečka podlehl Brandonu Nakashimovi z USA.

12:19 – Jednadvacetiletý Andrew Paulson při premiéře ve čtvrtfinále challengeru neuspěl. Na antuce v pražských Spojích poslední český zástupce podlehl 6:7, 2:6 Monačanu Valentinu Vacherotovi.

11:00 – Kiksy, pády, šťastné údery, emoce, gesta, veselé oslavy, frustrace. Tenisové zápasy přinášejí i řadu netradičních a úsměvných momentů. Zde je výběr těch nejlepších z letošního turnaje Masters 1000 v Cincinnati.

10:22 – Král nechytatelných servisů John Isner ukončí na blížícím se US Open kariéru. Osmatřicetiletý Američan je profesionálem od roku 2007 a na ATP Tour získal šestnáct titulů, ten nejvýznamnější na Masters v Miami ve své nejúspěšnější sezoně 2018. "Po více než 17 letech na tour je čas říct sbohem profesionálnímu tenisu. US Open bude mým posledním turnajem. Přechod nebude jednoduchý, ale těším se na každou sekundu se svou úžasnou rodinou," napsal na sociální síti X, dříve twitteru.

06:00 – Jiří Lehečka na 'dvěstěpadesátce' ve Winston-Salemu porazil 6:3, 3:6, 6:4 Němce Dominika Köpfera a po druhé třísetové výhře postoupil do čtvrtfinále. O vyrovnání maxima na okruhu ATP si jednadvacetiletý Čech zahraje s ve formě hrajícím Australanem Maxem Purcellem.

05:50 – V prvním kole kvalifikace US Open ztroskotalo všech pět českých tenistek. Po Tereze Martincové, Barboře Palicové a Brendě Fruhvirtové neuspěly ani sedmnáctiletá Sára Bejlek, jež utrpěla debakl 0:6, 0:6 s Číňankou Yafan Wang a nezopakuje loňský postup do hlavní soutěže, a osmnáctiletá finalistka loňské juniorky Lucie Havlíčková, která podlehla 1:6, 6:7 Jihokorejce Su Jeong Jang.

05:30 – Jakub Menšík slaví vítězný debut v kvalifikaci grandslamového turnaje. Na US Open si sedmnáctiletý český talent poradil po nervózním úvodu s o 19 let starším Italem Fabiem Fogninim, bývalou světovou devítku porazil 1:6, 6:1, 6:1. Ve druhém kole se utká se Švýcarem Leandrem Riedim.

04:30 – Vít Kopřiva ani na osmý pokus v kvalifikaci grandslamu nevyhrál víc jak jeden zápas. V boji o US Open šestadvacetiletý český antukář prohrál hned v 1. kole 3:6, 3:6 s domácím Maximem Cressym.

03:00 – Richard Gasquet ve Winston-Salemu zdolal 2:6, 6:4, 6:4 domácího Brandona Nakashimu a také svou čtvrtou účast na turnaji proměnil ve čtvrtfinále. O překonání výsledku z let 2016, 2021 a 2022 si sedmatřicetiletý Francouz zahraje s dalším Američanem Sebastianem Kordou.