Úspěšný den českých mužů. Do 3. kola US Open postoupili Veselý i debutant Menšík

Prapor českých tenistů na US Open drží dvě nečekaná jména. Díky chráněnému žebříčku startující Jiří Veselý (30) v New Yorku zvládl už druhou pětisetovou bitvu a po skalpu světové dvacítky Francisca Cerúndola vyrovnal postupem do třetího kola své newyorské maximum z roku 2015. Pokračuje také sedmnáctiletý Jakub Menšík (17), jenž v souboji dvou úspěšných kvalifikantů a debutantů na hlavním okruhu porazil 3:6, 6:2, 7:6, 6:3 o pět let staršího Francouze Titouana Drogueta, vyhrál popáté v řadě a zajistil si posun do TOP 150.

Jiří Veselý po dubnovém návratu po osm měsíců dlouhé zdravotní pauze příliš vítězných momentů nezaznamenal ani na turnajích nižší kategorie, ale na grandslamech o sobě dává vědět čím dál více. Na Roland Garros trápil Stefanose Tsitsipase, ve Wimbledonu vyřadil Sebastiana Kordu a nyní na US Open udolal už dva soupeře. Oba po pětisetových bitvách.

Po francouzském kvalifikantovi Enzu Couacaudovi si dokonce vyšlápl na světovou dvacítku Francisca Cerúndola. Argentinského favorita porazil po více než čtyřech hodinách 7:6, 6:2, 3:6, 2:6, 7:6 a získal první skalp hráče TOP 20 od loňského února.

Veselý vedl o pět let mladším Cerúndolem už 2:0 na sety, Jihoameričan ale dokázal srovnat a v rozhodující páté sadě měl dvakrát výhodu brejku. Za stavu 6-5 dokonce podával na vítězství, ovšem český tenista náročné situace ustál a vynutil si super tie-break. V něm získal třikrát bod při soupeřově podání a zvítězil 10:6. Cerúndolovi nestačilo 69 vítězných míčů, doplatil mimo jiné na 59 nevynucených chyb.

"Rozhodla bojovnost. V pátém setu jsem držel dlouho servis, ale pak jsem ho jako první ztratil. První podání jsem v závěru netrefoval. Utáhl jsem to hlavou, která velice často bojuje proti mně. Dneska jsem ale důležité stavy ustál," uvedl Veselý.

Díky chráněnému žebříčku startující rodák z Příbrami na letošním US Open přerušil šňůru pěti nezdarů v úvodním kole a nyní postupem do třetího kola vyrovnal i své maximum ze sezony 2015. Ve žebříčku ATP si už bývalý 35. hráč světa zajistil posun z páté do třetí stovky.

O osmifinále, kterým by vyrovnal svůj nejlepší grandslamový výsledek z Wimbledonu 2016 a 2018, si třicetiletý Čech zahraje s Chorvatem Bornou Gojem (h2h 0:0).

Jiří Veselý poprvé od loňského února porazil člena TOP 20. Profimedia

Jakub Menšík sbíral grandslamové zkušenosti zatím jen jako junior. Nejdál to dotáhl na loňském Australian Open, na kterém padl až ve finále po čtyřhodinovém maratonu a kurt musel kvůli křečím opouštět na vozíčku.

O rok a půl později si sedmnáctiletý talent, který už dostával rady i během tréninků s Novakem Djokovičem, vyhrál pět turnajů ITF a jeden challenger, odbývá úspěšnou premiéru na grandslamu dospělých. V newyorském Flushing Meadows prošel nevyzpytatelnou tříkolovou kvalifikací a další dvě výhry přidal v hlavní soutěži.

Jakub Menšík jako nemladší český tenista v historii postoupil do 3. kola Profimedia

Třetí z pěti duelů vyhrál navzdory prohrané úvodní sadě, mezi elitou si už podruhé poradil ve čtyřech setech se soupeřem z Francie. Po zkušeném Grégoiru Barrérem porazil také o pět let staršího Titouana Drogueta, v souboji dvou úspěšných kvalifikantů a debutantů na hlavním okruhu zvítězil po necelých třech hodinách hry 3:6, 6:2, 7:6, 6:3.

Menšík sice neměl do utkání dobrý vstup a první set prohrál za 38 minut, od té doby už ale nepřišel o jediný servis a vývoj otočil. Stejně jako Droguet zahrál 37 vítězných míčů, na rozdíl od Francouze ale měl o šestnáct nevynucených chyb méně (39:55).

Mezi 32 nejlepších na US Open se Menšík dostal jako nejmladší od roku 1990, kdy se to povedlo Fabrici Santorovi. Úspěšnou jízdou si už zajistil posun do TOP 150 světového žebříčku, v níž bude jediným zástupcem pod 19 let.

Postupem do třetího kola se také zařadil mezi české legendy. Ještě před oslavou 20. narozenin se takhle daleko na grandslamu dostali z mužů jen Ivan Lendl, Karel Nováček a Tomáš Berdych. Pouze Menšíkovi nebylo ještě ani 18 let.

O postup mezi šestnáctku nejlepších si zahraje poprvé proti hráči TOP 50, ve třetím kole vyzve domácí světovou devítku Taylora Fritze (h2h 0:0). Americký favorit ve druhém kole deklasoval 6:1, 6:2, 6:2 peruánského antukáře Juana Pabla Varillase.

Výsledky US Open ve dvouhře mužů