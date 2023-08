Muchová na US Open dál dominuje, set nepovolila ani Frechové a zahraje si o osmifinále

Karolína Muchová (27) pokračuje na US Open beze ztráty setu a už počtvrté postoupila do třetího kola závěrečného grandslamu sezony. Finalistka nedávného French Open, která se v New Yorku řadí mezi černé koně, si poradila snadno 6:3, 6:3 s Magdalenou Frechovou (25). O vyrovnání svého maxima ve Flushing Meadows, osmifinále z roku 2020, se popere s domácí divokou kartou Taylor Townsendovou (27). V rámci Night Session čeká Petru Kvitovou šlágr s Caroline Wozniackou.

Karolína Muchová stále čeká na svůj druhý triumf na nejvyšším okruhu, ale letos jí drží zdraví a olomoucká rodačka prožívá nejlepší sezonu kariéry. Po čtvrtfinálových účastech na betonech v Aucklandu, Dubaji a Indian Wells zazářila na French Open postupem do svého prvního grandslamového finále, v němž nebyla daleko od skalpu světové jedničky Igy Šwiatekové.

První přípravný turnaj před US Open, kde před pěti lety prorazila na hlavní tour, se jí příliš nepovedl. Zatímco ve Varšavě vypadla už ve druhém kole po šokující prohře s Rebeccou Šramkovou, v Montrealu se probojovala do osmifinále a na dalším podniku WTA 1000 v Cincinnati až do finále. Zlepšenou formu relativně nová členka TOP 10 žebříčku využívá na US Open, kde do třetího kola prošla suverénně.

Statistiky utkání. Livesport

Aktuální světová desítka a česká dvojka zatím v New Yorku nemusela řešit výraznější komplikaci. Set nepovolila Storm Hunterové ani ve středu Magdaleně Frechové, kterou podobně snadno přehrála také loni v listopadu na finálovém turnaji Davisova poháru. Polské tenistce nenabídla jedinou brejkbolovou šanci, utkání zakončila s poměrem 23 vítězných úderů a 16 nevynucených chyb a postup slavila za 80 minut.

Muchová je ve třetím kole na US Open počtvrté v kariéře a jejím maximem v tomto dějišti je osmifinále z roku 2020. O celkově šestou účast ve druhém týdnu majorů bude usilovat proti další z bývalých osmifinalistek Taylor Townsendové. S domácí zástupkyní se utká poprvé.

Američanka se loni v dubnu vrátila po mateřské pauze a ve Flushing Meadows znovu po čtyřech letech úřaduje. Osmifinalistka ročníku 2019, během něhož si vyšlápla na Simonu Halepovou, neztratila set s Varvarou Gračovovou ani nasazenou devatenáctkou Beatriz Haddadovou Maiaovou.

O postup mezi nejlepší dvaatřicítku ženské dvouhry bude v rámci Night Session bojovat Petra Kvitová ve šlágru s bývalou světovou jedničkou Caroline Wozniackou. Ve čtvrtek se minimálně na Muchovou pokusí navázat Marie Bouzková, Linda Nosková, Karolína Plíšková a čerstvá wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová.

Ani Iga Šwiateková na letošním US Open ještě nemusela do rozhodující sady. Po demolici Rebeccy Petersonové v úvodním kole si poradila i s bývalou světovou dvacítkou Darjou Savilleovou. Proti ruské rodačce reprezentující Austrálii měla ovšem mnohem více práce. Ze tří brejkbolových hrozeb nedokázala odvrátit jedinou a na kurtu se zdržela přes hodinu a půl.

Aktuální světová jednička bojuje letos v New Yorku nejen o zopakování loňského triumfu, ale také o setrvání na tenisovém trůnu. Aby se udržela v čele žebříčku, musí dosáhnout v americkém velkoměstě na lepší výsledek než stíhající Aryna Sabalenková. Bělorusku čeká utkání druhého kola ve čtvrtek.

Ve Flushing Meadows startovala v minulosti čtyřikrát a každou účastí se zlepšovala. Po druhém kole v roce 2019, třetím před třemi lety a předloňském osmifinále tady loni i díky skalpům Sabalenkové a Ons Jabeurové v posledních dvou zápasech kralovala.

Výsledky ženské dvouhry na US Open