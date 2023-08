Siegemundová skončila po vypadnutí z US Open v slzách: Diváci ke mně neměli respekt

Německá tenistka Laura Siegemundová (35) po vyřazení v 1. kole US Open s domácí favoritkou Coco Gauffovou (19) kritizovala chování newyorského publika. Američtí diváci dávali najevo nelibost nad pomalou hrou Siegemundové, bučeli na ni a oslavovali její chyby po prvním podání.

"Jsem hodně zklamaná, jak se ke mně lidé chovali. Neměli ke mně žádný respekt, neměli žádný respekt k dobrému tenisu. Bolí to," řekla s pláčem Siegemundová na tiskové konferenci po porážce 6:3, 2:6, 4:6. "Takové nefér chování proti hráčce, co není Američanka, jsem zažila zatím jen na tomto kurtu. Je to poprvé, co na tiskové konferenci brečím," uvedla veteránka.

Favoritka Gauffová si během zápasu stěžovala na to, že Siegemundová si dává mezi výměnami více času na přípravu, než dovolují pravidla. Rozhodčí Němce udělila dvě napomenutí, díky nimž světová šestka Gauffová získala bod.

"Ano, trvá mi to dlouho. Měla bych být rychlejší. Na druhou stranu je to můj styl hry. A oni se ke mně chovali, jako kdybych byla špatný člověk," pokračovala Siegemundová v kritice newyorského publika.

Na US Open přitom rodačka ze Stuttgartu zažila jedny z nejlepších okamžiků v kariéře, v ženské a smíšené čtyřhře ve Flushing Meadows získala v letech 2016 a 2020 oba své grandslamové tituly. "Budu se sem vracet, ale jen proto, že je to grandslam. Rozhodně ne kvůli tomu, abych lidem předvedla show. Když se chovají takhle, žádnou show si nezaslouží," dodala vítězka dvou turnajů WTA Tour ve dvouhře.

