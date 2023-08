Sakkariová letos na grandslamech pohořela, Šwiateková začala obhajobu titulu suverénně

US Open WTA - Dvouhry

Maria Sakkariová na US Open rychle dohrála.

Maria Sakkariová (28) zakončila všechna čtyři letošní vystoupení na grandslamových turnajích už v prvním týdnu. Světová osmička dokonce ztroskotala na závěrečném podniku velké čtyřky na US Open hned v prvním kole po porážce 4:6, 4:6 s hráčkou až z osmé desítky žebříčku Rebekou Masárovou (24). Suverénní vstup do turnaje má naopak za sebou obhájkyně titulu Iga Šwiateková (22).

Maria Sakkariová byla v aktuální sezoně celkem šestkrát v semifinále a z toho jednou ve finále. Velkým zklamáním musí být pro řeckou jedničku už jen fakt, že přes čtyři roky čeká na svůj druhý triumf na nejvyšším okruhu. A aby toho nebylo málo, letos absolutně pohořela na grandslamových turnajích.

Bývalá světová trojka a momentálně osmá žena pořadí si až na první kolo na French Open s pozdější finalistkou Karolínou Muchovou připsala vždy překvapivou porážku. Ve třetím kole na Australian Open nestačila na Lin Zhu, v úvodním ve Wimbledonu byla nad její síly Marta Kosťuková a teď v prvním kole US Open ztroskotala na 71. hráčce hodnocení Rebece Masárové. V New Yorku, kde hrála předloni semifinále, nezvládla úvodní zápas poprvé po sedmi letech.

Statistiky utkání. Livesport

Sakkariová se tak stala první nasazenou obětí a také první vyřazenou členkou TOP 10. Do utkání přitom vstoupila suverénně a celkem rychle si vypracovala vedení 4:1. Prohrála však následujících pět gamů a dobře rozehraný úvodní set ztratila. Ve druhé sadě bylo k vidění jen jedno zaváhání na servisu, které předvedla v sedmé hře favoritka, dokonce čistou hrou.

Zatímco v klasickém žebříčku figuruje v nejlepší desítce, v hodnocení probíhající sezony je až dvanáctá a kvůli brzkému vyřazení v New Yorku možná přijde o start na Turnaji mistryň. Akce pro osm nejlepších hráček roku se zúčastnila v posledních dvou letech a pokaždé prošla do semifinále.

Masárová, jež oplatila Sakkariové letošní porážku z Madridu, si na pátý pokus připsala svůj premiérový skalp TOP 10 a bude usilovat o první účast ve třetím kole grandslamů. V cestě jí stojí Slovenka Anna Karolína Schmiedlová.

Iga Šwiateková vypadla na svém prvním letošním individuálním turnaji na lednovém Australian Open v osmifinále, ovšem na následujících 12 akcích nechyběla ve čtvrtfinále. Čtyřnásobná grandslamová šampionka nedominuje letos tak jako loni, nicméně na French Open úspěšně obhájila loňský triumf a o to samé usiluje teď na US Open.

V New Yorku nebojuje pouze o další trofej do sbírky, ale také o uhájení postu světové jedničky. O tenisový trůn přijde, pokud ve Flushing Meadows neuhraje lepší výsledek než stíhající Aryna Sabalenková, která do turnaje vstoupí až v úterý.

První krok má největší favoritka úspěšně za sebou. V úvodním kole deklasovala za necelou hodinu hry Rebeccu Petersonovou, které povolila jediný game. V letošní sezoně už podevatenácté nadělila kanára a již ve 24 případech získala set poměrem 6:1. Její další překážkou bude bývalá světová dvacítka Darja Savilleová. S Australankou jediný dosavadní souboj loni v Adelaide vyhrála.

Další výsledky US Open