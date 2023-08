Taháky 2. dne US Open: Wawrinka i Berrettini na oblíbeném místě a unikátní souboj matek

US Open WTA - Dvouhry

V národním tenisovém centru ve Flushing Meadows v New Yorku se hraje již 143. edice tradičního a posledního grandslamu sezony. Úterní menu nabízí několik velmi zajímavých bitev, Livesport Zprávy vybírají tři z nich, které byste si neměli nechat ujít.

Matteo Berrettini o sobě dává po období zdravotních patálií zase vědět. Ve Wimbledonu prošel do osmifinále, když dokázal sebrat set i Carlosovi Alcarazovi. Na startu hardové sezony mu ale příliš nepřál los. V Torontu narazil brzy na Jannika Sinnera a v Cincinnati na Felixe Augera-Aliassima.

Nutno připomenout, že newyorský turnaj je pro Berrettiniho nejlepším grandslamem. V roce 2019 byl v semifinále, loni a předloni skončil mezi osmi nejlepšími. Tentokrát ale není mezi nasazenými, jako hráč ze čtvrté desítky rankingu musel čekat na to, zda mu los nepostaví do cesty další zvučné jméno. Jeho soupeřem se stal Francouz Ugo Humbert, který je navzdory tomu, že figuruje v rankingu nad ním, přece jen hratelnější sousto.

Jednoduché to však samozřejmě nebude. Humbertovi se na amerických hardech letos daří. V Atlantě získal skalp Alexe De Minaura, ve Washingtonu porazil Thanassiho Kokkinakise a v posledních týdnech se i díky tomu dostal na dohled TOP 30.

Ve vzájemných zápasech je lepší Berrettini (2:1), který také Humberta v New Yorku v roce 2020 porazil bez ztráty setu.

Začátek 17:00, kurt číslo 5

Pikantní souboj, kdy proti sobě stanou dvě tenisové maminky a zároveň hráčky, které se do hlavní soutěže musely prokousat z kvalifikace. Zejména příběh Wickmayerové je unikátní. Belgičanka ve finále kvalifikace vzdala kvůli problémům se zády Sachii Vickeryové, o pár hodin později ale vyhodnotila, že je dostatečně fit a zapsala na seznam případných lucky loserů. A hlavní soutěž si nakonec opravdu zahraje.

Někdejší 12. hráčka světa se loni v únoru vrátila po mateřské pauze a začala si tenis znovu užívat. Díky třem triumfům na okruhu ITF nebo nedávnému semifinále WTA 250 ve Varšavě si letos zajistila návrat do TOP 100.

Také Věra Zvonarevová dokazuje, že dobrý tenis se dá hrát i po třicítce. Soudě dle výsledků z posledních tří měsíců je ve velmi dobré formě, v kvalifikaci na US Open neztratila ani set. V New Yorku sice pět let v hlavní soutěži nevyhrála ani zápas, ve vzpomínkách má ale finálovou účast z roku 2010.

Vzájemná bilance je vyrovnaná 2:2. Poslední zápas dvou veteránek se ovšem datuje k roku 2018, kdy na tvrdém povrchu v čínském Čeng-čou vyhrála Wickmayerová.

Předpokládaný začátek 19:00, kurt číslo 15

Nestárnoucí, přesto již 38letý, Stan the Man se navzdory zdravotním potížím stále drží v obdivuhodné formě. Slabší roky vystřídala v letošním roce velmi solidní forma. I když už šest let čeká na turnajový triumf, jeho postupy mezi 16 nejlepších hráčů na Masters v Indian Wells a nedávno v Cincinnati naznačily, že se s ním musí stále počítat.

Pokud se Wawrinkovi někde daří, jsou to vedle antukových povrchů právě venkovní hardy a do New Yorku se velmi rád vrací. Loni sice musel už v prvním kole skrečovat duel s Francouzem Moutetem, jinak ale ve Flushing Meadows v roce 2016 triumfoval, dvakrát vypadl v semifinále a třikrát ve čtvrtfinále. A že je stále v kurzu, ukazuje i fakt, že mu sparingpartnera při trénincích dělal jeden z nejlepších mladíků současnosti Casper Ruud.

To Japonec Nišioka letos ukázal, že mu velmi svědčí grandslamová klání. Na Australian Open a Roland Garros postoupil shodně do osmifinále. Jenže ve druhé polovině sezony se hodně trápí. Od antukového grandslamu vyhrál jen jediný z šesti zápasů. I když na hardu vyhrál oba své tituly, na US Open má tristní bilanci – z osmi účastí jen dvakrát přešel první kolo.

Jediný vzájemný zápas vyhrál před šesti lety v Indian Wells Wawrinka, byla to třísetová bitva, kterou rozhodl až tiebreak. Papírově by měl být Švýcar favoritem, nevyzpytatelný Nišioka je ale v rankingu o pět příček výš a kdyby tentokrát uspěl, nejednalo by se o překvapení.

Předpokládaný začátek 20:30, Grandstand Stadium