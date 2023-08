Snad dláždíme cestu dalším holkám, těší Wozniackou. US Open hraje 10 maminek

Zpráva o jejím návratu přišla jako blesk z čistého nebe. Caroline Wozniacká (33) se stala další tenisovou mámou, která se odhodlala pro návrat na velkou scénu. Hned svůj první zápas suverénně vyhrála, a i když další dvě utkání skončila nezdarem, sympatická Dánka se usmívá a tvrdí, že o konci vůbec nepřemýšlí. Mimochodem, na grandslamovém US Open startuje hned 10 maminek.

Žádné velké plány nemá, chce si jen užívat možnosti, být zase součástí profesionálního tenisového okruhu. "Je skvělé, být zpátky na US Open, mít šanci si tady znovu zahrát. Před třemi lety jsem ani nepomyslela, že bych tu mohla být. Mám na tento turnaj skvělé vzpomínky," vyprávěla finalistka newyorského grandslamu z let 2009 a 2014.

Bývalá světová jednička přiznala, že se během mateřské dlouhou dobu ani nedotkla rakety. Nebyl čas, nebyly myšlenky. Od roku 2017 tvoří pár s někdejším vítězem basketbalové NBA Davidem Leem, se kterým dnes vychovávají dcerku Olivii a syna Jamese. "Vlastně jsem si odpočinula, tenis byl dennodenní součástí mého života. Jen mi možná trochu chyběl takový ten kardio-aspekt, nastartovat své tělo," přiznala.

Pauza jí tak prý prospěla hlavně mentálně a chuť vrátit se byla přirozená. "Stále někde v sobě mám srdce sportovce, žijeme jen jednou," tvrdí. "A jak dlouho chci vydržet? To nedokážu odhadnout, třeba dva nebo tři roky? Nejde předvídat budoucnost," dodává.

O cestě zpět do turnajového kolotoče Wozniacká ještě před svým návratem mluvila se Serenou Williamsovou nebo Elinou Svitolinovou. "Každá to má jinak, každá máma jde svou cestou. Já sama jsem si nejdřív myslela, že to bude těžké s logistikou. Ale nakonec vidíme, že děti se rychle přizpůsobí, mají to snadné. A já mám zase velkou radost, že mohu mít celou rodinu sebou a vlastně se každý den za nimi vracím jakoby domů. Mám teď mnohem víc klidu v běžném životě," vypráví.

Koneckonců, není jedinou mámou mezi tenistkami a zdá se, že návraty po mateřství začínají být mezi profi tenistkami stále populárnější. "Jsem opravdu hodně ráda za to, že je nás teď na okruhu tolik maminek. Snad dláždíme cestu, aby budoucí generace viděly, že je možné zvládnout vše – založit rodinu a klidně se vrátit."

Tenisové mámy na US Open

Na letošním US Open startuje včetně Wozniacké hned 10 hráček, které se do světa velkého tenisu vrátily po porodu. Dojde dokonce i k jednomu vzájemnému souboji, v němž se střetnou Vera Zvonarevová s Yaninou Wickmayerovou.

Caroline Wozniacká (Dánsko)

– dcera Olivie (2 roky) a syn James (1 rok)

Do tenisového světa se vrátila před pouhými třemi týdny a stihla si zahrát už i s wimbledonskou vítězkou Markétou Vondroušovou. Vítězka Australian Open 2018 a bývalá světová jednička, opustila prostředí profesionálního tenisu v únoru 2020 a mezitím stihla porodit dvě děti.

Victoria Azarenková (Bělorusko)

– syn Leo (7 let)

Aktuálně je na 18. místě žebříčku WTA. Někdejší světová jednička a vítězka Australian Open 2012 a 2013 se vrátila na okruh v roce 2017. Na US Open 2020 se probojovala až do finále. Letos v Austrálii skončila v semifinále.

Elina Svitolinová (Ukrajina)

– dcera Skai (10 měsíců)

K tenisu se vrátila jen pár měsíců po porodu a zaznamenala výjimečné výsledky. Na Roland Garros se dostala do čtvrtfinále, ve Wimbledonu dokonce až do semifinále. Někdejší světová trojka nyní figuruje na 26. místě žebříčku WTA. Obrovskou podporu jí dává životní partner Gael Monfils, který se sice také pokouší ještě hrát, ale upřednostňuje kariéru své ženy.

Tatjana Mariaová (Německo)

– dcery Charlotte (10 let) a Cecilie (2 roky)

Za svobodna jste ji znali jako Tatianu Malekovou. Svého nejvýraznějšího tenisového úspěchu dosáhla právě po svém druhém návratu, loni se ve Wimbledonu ve svých 34 letech probojovala do semifinále. Všechny tři turnajové tituly získala poté, co se stala maminkou.

Vera Zvonarevová (Rusko)

– dcera Evelina (7 let)

Před porodem hrála dvě grandslamové finále a byla světovou dvojkou. Jako maminka se dokázala vrátit do TOP 100, když maximem bylo 76. místo rankingu. Úspěchy ale poté sbírala hlavně ve čtyřhře, v roce 2020 vyhrála deblový grandslam US Open po boku Němky Laury Siegemundové.

Yanina Wickmayerová (Belgie)

– dcera Luana Daniëlla (2 roky)

Historie US Open pamatuje z roku 2009 semifinálovou bitvu dvou 19letých dívek, kdy se spolu střetly Caroline Wozniacká a Yanina Wickmayerová. Belgičanka následně vystoupala na 12. příčku rankingu. Dnes jsou obě maminky a vrací se na známé místo. Belgická tenistka, jejímž partnerem je bývalý fotbalista Jérôme Van der Zijl, se dokázala po návratu dostat do TOP 100 (aktuálně je na 85. místě žebříčku WTA).

Taylor Townsendová (USA)

– syn Adyn Aubrey (2 roky)

Dříve se levoruká Američanka marně pokoušela dostat mezi nejlepších 60 hráček světa a nevyhrála ani jeden turnaj. Po návratu se začala soustředit na čtyřhru a stala se z ní jedna nejnebezpečnějších deblistek. Aktuálně je v žebříčku čtyřhry na pátém místě a počítá už čtyři tituly, pokaždé s jinou partnerkou.

Barbora Strýcová (ČR)

– syn Vincent (2 roky)

Než se v roce 2021 stala matkou syna Vincenta, hrála v singlu semifinále Wimbledonu, dokázala být v TOP 20 světového rankingu dvouhry a jedničkou ve čtyřhře. V roce 2019 vyhrála deblový Wimbledon po boku Hsieh Su-Wei. Po návratu společně se svou tchajwanskou parťačkou dokázaly nejslavnější grandslamový turnaj vyhrát znovu.

Patricia Maria Tigová (Rumunsko)

– dcera Sofie (5 let)

Před odchodem na mateřskou dovolenou byla nejvýše na 83. místě žebříčku WTA, po návratu se dokázala dostat na 56. místo a dokonce získala svůj první titul na okruhu WTA, když v roce 2020 vyhrála antukové klání v Istanbulu.

Margarita Betovová (Rusko)

– syn Daniil (2 roky)

Za svobodna nosila dívčí jméno Gasparjanová, nejvýše v žebříčku byla na 41. místě a nejlepší výsledek uhrála v roce 2016 na Australian Open, když se probojovala do osmifinále. Na okruh WTA se jedna z mála hráček, co používá jednoručný bekhend, vrátila po porodu teprve nedávno a tak stihla nastoupit jen do sedmi zápasů, žádný však nedokázala vyhrát.