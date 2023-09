Taháky 5. dne US Open: Český šlágr na desítce, Paul na centru i Veselý o vyrovnání maxima

V národním tenisovém centru ve Flushing Meadows v New Yorku se hraje již 143. edice tradičního a posledního grandslamu sezony. Páteční menu nabízí několik velmi zajímavých bitev, Livesport Zprávy vybírají tři z nich, které byste si neměli nechat ujít.

Pro Ameriku je Tommy Paul na domácím grandslamu jednou ze tří velkých nadějí. Šestadvacetiletý pravák hraje v největší formě své kariéry, po turnaji v Torontu poskočil na 13. místo žebříčku ATP a letošní rok mu to na venkovních betonech velmi svědčí. Zazářil už na lednovém Australian Open, kde se vůbec poprvé dostal do semifinále, ve finále byl v Acapulku a semifinále uhrál i na zmíněném Masters v Kanadě.

Paul se nebojí velkých jmen, už čtyřikrát porazil hráče, kteří byli světovými jedničkami a respekt budí dvě vítězství nad Carlosem Alcarazem. Na US Open Američan doslova přežil druhé kolo, když s Romanem Safjullinem prohrával už 0:2 na sety, po těžkém momentu už ale nyní může hrát beze strachu.

Alejandro Davidovich na rozdíl od Tommyho Paula šetří síly, do třetího kola prošel bez ztráty setu, také ale díky tomu, že měl příznivý los. Třetí zápas bude jednoznačně nejtěžší zkouškou.

Paul v obou vzájemných zápasech vyhrál. Oba se hrály na hardu, ale v lednu na Australian Open to byla pětisetová bitva. Poslední měření sil v Miami pro sebe získal Američan po setech 6:3 a 7:5.

Začátek 18:00, Arthur Ashe Stadium

Pro Barboru Strýcovou je US Open posledním turnajem kariéry. Až se vrátí domů, naposledy vypere, odloží bag do kouta. Ale protože ve Wimbledonu ve čtyřhře triumfovala a singlový turnaj vyhrála další Češka Markéta Vondroušová, došlo k symbolickému spojení dvou velkých osobností a vznikla další velmi ambiciozní deblová dvojice. Mimochodem, právě přes Strýcovou došla Vondorušová před šesti lety ke svému prvnímu titulu na okruhu WTA ve švýcarském Bielu.

Přes první kolo prošly Strýcová s Vondroušovou velmi snadno, ve druhém je čeká pikantní souboj s další českou dvojicí. Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková společně vyhrály sedm grandslamových trofejí a v New Yorku obhajují loňský titul.

Už první kolo ale naznačilo, že forma bývala v minulosti lepší. Už na Roland Garros vypadly šampionky nečekaně v prvním kole, Wimbledon ani nehrály a zejména Barbora Krejčíková prochází v roce 2023 velkou krizí. Český pár sice postoupil přes japonsko-americkou dvojici Ninomijová - Santamariová, na kurtu ale musel vybojovat těžkou třísetovou bitvu.

Vzhledem k výčtu uvedených faktů tak nemusí být Vondroušová se Strýcovou v pátečním utkání outsiderkami.

Předpokládaný začátek 19:00, kurt číslo 10

Pokud někdo Jiřího Veselého dávno odepsal, musí nyní zbystřit. Třicetiletý český tenista hraje na letošním US Open o vyrovnání svých nejlepších grandslamových výsledků, v noci na sobotu ho čeká boj o postup mezi 16 nejlepších hráčů turnaje.

Veselý má za sebou dvě náročné pětisetové bitvy, nejprve zdolal francouzského kvalifikanta Enza Couacauda a následně v tiebreaku páté sady přetlačil i antukového specialistu Francisca Cerúndola, čímž si připsal skalp hráče ze světové dvacítky.

Český tenista možná nyní těží z toho, že sezonu začal kvůli zraněním později až na konci dubna a tak narozdíl od zbytku světového hráčského pole má spoustu energie. Navíc má na US Open hezké vzpomínky, jako junior v roce 2011 hrál ve Flushing Meadows finále juniorské soutěže.

Pětadvacetiletý Borna Gojo je i pro Veselého neznámým soupeřem, na okruhu ATP se spolu nikdy nepotkali. Téměř dvoumetrový (196 cm) chorvatský tenista si každopádně hru na hardu užívá, do letošního US Open prošel z kvalifikace, ve které vyřadil i dalšího Čecha Tomáše Macháče. Hlavním skalpem je ale vítězství nad Mackenziem McDonaldem, kterého vystřílel z kurtu 3:0 na sety. Gojo má na letošním US Open bilanci setů 12:1 a behem turnaje už stihl nasázet 48 es.

Předpokládaný začátek 00:05, kurt číslo 17