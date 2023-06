Tennis Tracker: Djokovič díky výhře nad Alcarazem překonal rekord Bjorna Borga

Livesport / Tenisportal

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 10. června?

07:05 – Už popáté ve své kariéře dokázal Novak Djokovič vyhrát prvních 13 letošních grandslamových zápasů a překonal tak Bjorna Borga, který to dokázal čtyřikrát.

07:00 – V rámci 14. hracího dne letošního ročníku French Open poznáme další vítěze. Karolína Muchová nastoupí ke svému premiérovému finále na grandslamových turnajích a vyzve v něm světovou jedničku, vítězku z let 2020 a 2022 a obhájkyni titulu Igu Šwiatekovou. Na programu je také finále mužské čtyřhry, obstarají ho dvojice Ivan Dodig, Austin Krajicek a Sander Gillé, Joran Vliegen.

Přehled zápasu Muchová – Šwiateková (15:00)