Déšť ji nezastavil. Kvitová porazila Stevanovičovou a je v osmifinále Wimbledonu

Petra Kvitová (33) v Londýně zvládla deštěm přerušený zápas třetího kola proti Nataliji Stevanovičové (28). Po dvouhodinové pauze získala tři gamy po sobě, srbskou kvalifikantku porazila 6:3, 7:5, na trávě vyhrála i osmý letošní zápas a teprve podruhé od svého druhého triumfu v roce 2014 ve Wimbledonu postoupila do osmifinále. O první čtvrtfinále v All England Clubu po devíti letech si zahraje s loňskou finalistkou Ons Jabeurovou (28) z Tuniska, nebo Kanaďankou Biancou Andreescuovou (23).

Petra Kvitová se po protrápeném antukovém jaru a přesunu na trávu okamžitě transformovala do módu lvice a těžko porazitelné tenistky. Na oblíbeném povrchu v osmi zápasech letos stále nenašla přemožitelku.

Po triumfu na podniku WTA 500 v Berlíně se veze na vítězné vlně i ve Wimbledonu. Po Italce Jasmině Paoliniové a Aljaksandře Sasnovičové potvrdila roli favoritky i proti srbské kvalifikatce Natalijou Stevanovičovou.

Přemožitelku Karolíny Plíškové z úvodního kola, jež si v 28 letech odbývala debut v hlavní soutěži grandslamu, porazila v sobotním zahajovacím duelu na kurtu číslo 2 ve dvou setech 6:3, 7:5. Na cestě k vítězství je nezastavila ani dvouhodinová pauza kvůli dešti.

Statistiky utkání. Livesport

Kvitová sice už ve třetí hře přišla o podání, ale odpověděla ziskem čtyř gamů v řadě. A byť za stavu 5:2 nevyužila tři setboly, následně sadu ukončila čistou hrou při svém servisu.

Ve druhém setu česká favoritka na druhý pokus potvrdila brejk a odskočila do vedení 4:2. S blížícím se deštěm a snahou zápas rychle ukončit ale některé výměny zbytečně uspěchala, potřetí neudržela podání, prohrála tři gamy po sobě a za stavu 6:3 a 4:5 bylo utkání kvůli nepřízni počasí přerušeno.

Během dvě hodiny dlouhého čekání se česká tenistka uklidnila a po návratu na kurt soupeřce sebrala naději na senzaci. Přestože v dlouhém závěrečném gamu čelila třem brejkbolům a třikrát nevyužila mečbol, získala po pauze všechny tři gamy. Během čtvrt hodiny dohrávku ukončila a zvítězila 6:3, 7:5.

"Soupeřka si to tady mohla užívat. Prošla kvalifikací, přidala další dvě kola a mohla hrát bez tlaku. Jsem šťastná, že jsem ten zápas nakonec zvládla a postoupila do čtvrtého kola," komentovala Kvitová v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

"Trávu miluju. A taky mě baví, když mi funguje první servis, což ale dnes neplatilo. Tráva je můj nejoblíbenější povrch a jsem ráda, že tu zatím hraje celkem dobře," dodala šampionka březnové tisícovky v Miami, jež mimo antuku vyhrála už čtrnáct zápasů v řadě.

Kvitová v All England Clubu v letech 2010 až 2014 excelovala. Pokaždé byla minimálně ve čtvrtfinále a získala dvě grandslamové trofeje. Po druhém triumfu se jí ale v Londýně přestalo dařit, dnes se do osmifinále Wimbledonu dostala teprve podruhé za posledních devět let.

O první čtvrtfinále od vítězství v roce 2014 si zahraje s loňskou finalistkou Ons Jabeurovou z Tuniska, nebo Kanaďankou Biancou Andreescuovou.

Mezi šestnáctkou nejlepších jsou tak tři Češky. Už v pátek se do osmifinále probojovaly také Markéta Vondroušová a Marie Bouzková, které se o místo ve čtvrtfinále utkají ve vzájemném duelu.

Výsledky Wimbledonu ve dvouhře žen