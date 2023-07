Jako poslední prohrála se Serenou. Loučení Kontaveitové pod dohledem jestřába Rufuse

Loni na konci srpna ještě byla na druhém místě světového žebříčku, pro české fanoušky byla známá i díky triumfu na turnaji Ostrava Open. Před čtrnácti dny ale Estonka Anett Kontaveitová (27) překvapila. Oznámila, že kvůli potížím se zády bude Wimbledon její rozlučkou s tenisem. A bylo to rychlé, svůj poslední zápas v singlu prohrála s Marií Bouzkovou (24) už ve druhém kole.

"Cítím mnoho emocí. Smutek, štěstí... Je tam od všeho trochu," vyprávěla Kontaveitová na pozápasové tiskové konferenci po prohře s českou nadějí.

Uhrála jen tři gamy, bylo znát, že loňská forma je dávno pryč. I když wimbledonská tráva pro ni nikdy nebyla ideálním povrchem, bylo zřejmé, že to byl po nadějném prvním kole hodně rychlý konec. Za hodinu a šest minut bylo hotovo.

Když na úvod ukrytá na "šestce" porazila Lucrezii Stefaniniovou, posteskla si, že by příště ráda hrála na důstojnějším místě. "Nečekám, že bych měla hrát na centru, nebo na nějakém větším kurtu. Neudělám s tím nic, to je rozhodnutí organizátorů. To, co mi přijde do cesty, s tím se vypořádám a zkusím hrát co nejlépe," vyprávěla.

Ikonický kurt číslo 18

V rozpisu se pak pro její utkání s Marií Bouzkovou objevil kurt číslo 18. A to, navzdory označení, není vůbec špatné místo. Kurt se strmými ochozy, ze kterých hlídá před holuby své panství jestřáb Rufus, proslavili třeba John Isner a Nicolas Mahut při nejdelším tenisovém zápase historie. Ikonické místo se zaplnilo spoustou tenisových fanoušků. Jakoby opravdu všichni tušili, že Anett Kontaveitová hraje svůj poslední zápas.

"Nepovedlo se mi to," hlesla. "Ale jsem šťastná, že jsem tenhle zápas mohla hrát před tolika lidmi," děkovala blonďatá Estonka. Hned také přidala, že definitivní loučení to ještě nebylo. Aby si svůj poslední tenisový turnaj kariéry užila, přihlásila se totiž do smíšené čtyřhry, kde jí bude dělat partnera Fin Emil Ruusuvuori.

Dva týdny, které uplynuly od jejího prohlášení o konci kariéry, prý na rozhodnutí nic nezměnily. "Byla jsem o tom pevně přesvědčená. Žádné myšlenky, že by to mělo být jinak, jsem neměla. Když příliš dlouho stojím, nebo sedím příliš dlouho ve stejné poloze, začínám mít problémy," přiblížila trable s degenerativní poruchou bederní ploténky.

Slzy se do očí draly hlavně po zápase, který sledovala i její maminka. "Myslím, že pro mě bude těžké, zůstat v klidu, až to všechno skončí. Ale protože jsem už o tom hodně mluvila, a asi měsíc jsme se s tím smiřovala, tak je to teď jednodušší. Ale byly chvíle, kdy jsem se rozbrečela pokaždé, když na to přišla řeč," přiznala.

Na okruhu WTA měla spoustu kamarádek a zejména Darja Kasatkinová nebo Ons Jabeurová s ní konec řešily a podporovaly ji v rozhodnutích. "Bylo těžké to přijmout, tenis byl celý můj život. Všichni ale ke mně byli opravdu milí a řekli mi spoustu pěkných a laskavých slov a popřáli mi hodně štěstí do dalších kapitol. Myslím, že jsem docela společenský člověk, a tak jsem opravdu ráda, že je tu tolik holek, kterým na mně záleží, se kterými si rozumím a které mi opravdu přejí všechno nejlepší," vyprávěla Kontaveitová v rozhovoru pro WTA.

Najít kamarády bez práce

A co bude dál? "Studuji psychologii na Indiana University, takže to je můj plán. Budu mít více kurzů, víc práce. A doufám, že pojedu na nějaké spontánní výlety. Jen si musím najít nějaké přátele, kteří nepracují. To bude velmi složité."

I když se dnes možná řeší to, že poslední a hodně nepovedený zápas odehrála estonská tenistka s Marií Bouzkovou, ve svém životopise má zapsaný vedle šesti turnajových titulů jiný historický moment. Zůstane poslední hráčkou, kterou dokázala (loni na US Open) porazit legendární Serena Williamsová.