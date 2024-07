Krejčíková ve Wimbledonu porazila Collinsovou a zkompletovala grandslamová čtvrtfinále

Barbora Krejčíková (28) postoupila do čtvrtfinále již na všech čtyřech grandslamech. Ve Wimbledonu se poprvé mezi osmičku nejlepších dostala po výhře 7:5, 6:3 nad světovou jedenáctkou Danielle Collinsovou (29) z USA, kterou v průběhu utkání čím dál více limitovalo svalové zranění. Česká tenistka si o druhé semifinále na majorech zahraje s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou (27).

Barbora Krejčíková po dvou těžkých bitvách v úvodních kolech s Veronikou Kuděrmetovovou (7:6, 6:7, 7:5) a Katie Volynetsovou (7:6, 7:6) čelila dvakrát po sobě zdravotně indisponované soupeřce.

Zatímco Jessica Bouzasová jí kvůli bolestem zad vzdala, osmifinále proti Danielle Collinsové si musela dohrát sama. Nevyzpytatelnou koncovku utkání, v níž vypadla z tempa, ovšem zvládla a po výhře 7:5, 6:3 upravila vzájemnou bilanci na 2:0.

Osmadvacetiletá Češka si v prvním setu vypracovala ve čtyřech různých gamech celkem 10 brejkbolů, ale využila až ten poslední za stavu 5:5. Sama na servisu neměla problémy a ujala se vedení.

V druhém dějství dlouho dominovala. Od stavu 0:1 a 30:30 vyhrála 14 fiftýnů v řadě a odskočila do vedení 5:1. Collinsová si mezitím v průběhu páté hry vyžádala okamžitý medical timeout a více než sedm minut se nehrálo.

Statistiky zápasu Danielle Collinsová – Barbora Krejčíková Livesport

Američanka se vrátila se zabandážovaným levým stehnem a na malou chvíli duel mírně zdramatizovala. Když Krejčíková podávala na vítězství, nabídla soupeřce první brejkboly a o servis poprvé přišla. Hned vzápětí však duel ukončila čistou hrou na returnu.

"Je to skvělý pocit. Je obrovská pocta hrát Wimbledon na tomto kurtu číslo jedna. Je to neuvěřitelné a jsem nadšená, že mohu hrát před tímto publikem. Je to dárek," užívala si Krejčíková postup pod zataženou střechou na druhém největším dvorci v All England Clubu.

Krejčíková se do čtvrtfinále grandslamu dostala popáté v kariéře a minimálně jednou se jí to povedlo již na všech majorech. Zatímco na Roland Garros 2021 to dotáhla až k triumfu ve dvouhře i ve čtyřhře, na US Open 2021, Australian Open 2022 a Australian Open 2024 už pak neuhrála ani set.

"Těší mě to. Mám z toho radost a doufám, že tady na tom se mi podaří jít ještě o krůček dál," řekla na tiskové konferenci.

O druhé grandslamové semifinále rodačka z Ivančic svede souboj s vítězkou French Open 2017 Jelenou Ostapenkovou, s níž prohrává ve vzájemné bilanci 2:5. Poslední duel s o rok mladší Lotyškou svedla loni ve finále travnatého turnaje v Birminghamu a prohrála 0:2 na sety.

"Určitě se na ten zápas připravím, ale teď si chci jen užít tuhle chvíli a dnešní vítězství. Jsem tady poprvé ve čtvrtfinále a oslavíme to nějakým dobrým jídlem," usmívala se česká tenistka.

Vítězka duelu Krejčíkové s Ostapenkovou si o finále zahraje s předloňskou šampionkou Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu, nebo Ukrajinkou Elinou Svitolinovou.

Krejčíková si v úvodu sezony zahrála čtvrtfinále v Melbourne, ale pak ji zastavily problémy se zády a komplikovaná chřipka. Dva měsíce nehrála a během antukového jara prohrála všechny čtyři zápasy. Až v červnu na trávě ukončila čtyři měsíce dlouhé čekání na výhru a nyní podruhé v sezoně porazila čtyři soupeřky po sobě. Opět na grandslamu.

Navíc v úterý bude Krejčíková usilovat o postup do čtvrtfinále i ve čtyřhře. S německou veteránkou Laurou Siegemundovou narazí na tchajwansko-ruský tandem Hao-Ching Chan a Veronika Kuděrmetovová.

Devětadvacetiletá Collinsová, jež po sezoně ukončí kariéru, startovala ve Wimbledonu pošesté v kariéře a při své derniéře dosáhla na premiérové osmifinále. Jejím maximem je finále z Australian Open 2022.

Semifinalistka z roku 2018 Ostapenková v osmifinále přehrála snadno 6:2, 6:3 osm zápasů neporaženou přemožitelku světové jedničky Igy Šwiatekové Kazašku Julii Putincevovou a do čtvrtfinále grandslamu postoupila pošesté v kariéře, z toho již potřetí ve Wimbledonu. Cestou do něj ztratila se čtyřmi soupeřkami jen 15 gamů.

