Petra Kvitová před Wimbledonem: Chci hrát co nejlépe, snad mi zdraví vydrží

Wimbledon je bezkonkurenčně jejím nejoblíbenějším turnajem, a to nejen díky tomu, že ho dvakrát vyhrála. "I tentokrát si ho budu chtít užít," říká Petra Kvitová (33) jen pár dní před startem dalšího tenisového svátku. V rozhovoru pro Livesport Zprávy se rozpovídala také o tom, kdo podle ní blížící se nejslavnější grandslam ovládne, nebo čím si umí v životě udělat radost.

Začíná vaše nejoblíbenější část sezony na trávě, jak se cítíte zdravotně?

"Tráva mě baví, jsem ráda, že je to tady a že jsem na ní zpět. Zdravotně jsem na tom určitě lépe, než jsem byla před antukovou částí sezony. Ta pro mě byla velmi náročná, protože jsem nemohla pořádně trénovat a dva zápasy v Madridu a na French Open jsem hrála bez jakékoli přípravy, což bylo pochopitelně poznat. Naštěstí od Paříže mohu postupně trénovat čím dál více, což je super a doufám, že mi to co nejdéle vydrží."

Co vás omezovalo po vítězství v Miami?

"Trápila mě pata, ve které mám zezadu výrůstek. Když si obuji tenisku, ozve se a od něj mě bolí celé lýtko a achilovka a nemůžu se pořádně odrazit. Ke všemu jsem v noze měla zánět, což bylo těžké a bolavé."

S jakými ambicemi na oblíbený turnaj letos jedete?

"Žádné nemám, budu hrát co nejlépe a doufat, že mi zdraví vydrží. Loni jsem skončila ve třetím kole, když první kola jsou vždy ta nejtěžší… Ať jsem tam prostě co nejdéle, je to můj nejoblíbenější turnaj, a tak si ho budu chtít užít."

Kvitová během výhry v roce 2014. Profimedia

Kdo letošní Wimbledon vyhraje – mezi ženami i muži?

"Myslím, že velkou šanci má Sabalenková. Nejen tím, jak hraje a jaký má styl, ale i tím, jak nyní vše mentálně zvládá. Rybakinová to bude mít těžké, protože obhajuje titul, všichni ji budou sledovat. Ale hru na to má a celou sezonu hrála skvělý tenis, takže za mě velká favoritka. A mezi muži to podle mě bude Novak Djokovič."

Na který londýnský triumf vzpomínáte raději, 2011, nebo 2014?

"Raději na ten z roku 2014, ale nešlo by to bez roku 2011. To jsem byla ještě taková neznámá, nikdo to nečekal, všechny jsem překvapila, i když jsem byla osmá na světě. Ale v roce 2014 jsem vstupovala do každého zápasu jako favoritka a bylo to mentálně nesmírně náročné, během turnaje jsem narazila na tři Češky, to je vždy speciální zápas. Pro mě ten titul byl takové zadostiučinění, že jsem to zvládla. Ukázala jsem, že ten první titul nebyla náhoda. Pro mě, díky tomu, že jsem věděla, co to obnáší, byl druhý grandslam extra a nikdy na to nezapomenu."

Jaké sportovní a osobní cíle máte do konce roku 2023?

"Nemám žádné extra cíle, ale pokud by zdraví vydrželo a odehrála bych celou sezonu, tak by to bylo super."

Sledujete současný mužský tenis? Co říkáte na Alcaraze? Může být symbolem úspěchu podobně jako trojice Federer, Nadal, Djokovič?

"Sleduji, Alcaraz se mi moc líbí. Hraje super tenis, jak se hýbe, co všechno vrátí. A jakým způsobem! Je to něco krásného, umí servis, umí volej, kraťas... Hra, kterou předvádí, je skutečně super a já jsem ráda, že někdo takový je a půjde ve šlépějích Federera s Nadalem. To je důležité pro celý tenis."

Čím si umíte udělat radost?

"Sem tam si něco koupím, to je jasné. Oblečení, boty, kabelku, ale není to nic programového. Jsem prostě ženská, která někdy neodolá. Ale radost mi také udělá být doma, pustit si televizi, dát si čaj a být v klidu."

Přemýšlíte o tom, co budete v životě dělat po skončení sportovní kariéry?

"Upřímně, moc ne, protože když pořád hraji, je těžké soustředit se na přemýšlení, co bude, až jednou skončím. Hlava na to není nastavená a připravená. Třeba až jednou skončím, mi to blikne, co bych chtěla dělat, ale teď zatím nevím. V minulosti jsem zmiňovala, že bych chtěla beauty salon, to mě neopustilo, to je jedna z věcí, která by mě asi bavila."