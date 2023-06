Jak Kvitová dobyla Berlín. Při premiéře titul, hlavní zbraní na trávě byl servis

Pokud už ji někdo před pár měsíci odepisoval, šeredně se zmýlil. Petra Kvitová (33) se sice na nějaký čas odmlčela, rok 2023 je ale z její strany parádní. V Berlíně triumfovala a zapsala druhý letošní titul, dohromady jich má na kontě už 31. O její suverenitě svědčí i to, že pro trofej si došla beze ztráty setu.

Parádní začátek roku, pak bída na antuce. Když se ale začala zelenat tráva, Petra Kvitová znovu rozkvetla. Česká tenisová stálice se opět probojovala do finále (už podvaačtyřicáté) a znovu ukázala, že pokud už hraje o titul, málokdo ji zastaví.

Když berlínské publikum začalo odpočítávat start slavnostního ceremoniálu, Kvitová se trochu zasnila. "Jsem teď docela v šoku. Trochu jsem se bála, že neumím počítat německy, ale nakonec jsem to zvládla," usmála se. Na berlínské trávě hrála vůbec poprvé v kariéře, vždycky volila v přípravě na Wimbledon jinou cestu. Změna je ale život a novinka se rodačce z Fulneku hodně zamlouvala: "Berlíne, jsi krásný, stejně jako tvé travnaté kurty."

Cesta Petry Kvitové za titulem v Berlíně Livesport CZ

Už pár měsíců je po boku Kvitové trenér i životní partner Jiří Vaněk, pozdravy ale česká tenistka posílala i domů: "Děkuji své rodině, která se na mě bez ohledu na časové pásmo dívá každý den a stojí při mně. Jsem opravdu šťastná, že je mám, že mám jejich podporu, ať se děje, co se děje."

Období po triumfu v Miami nebylo pro Kvitovou jednoduché. V průběhu antukové sezony léčila pravou nohu, a i když se dvakrát odhodlala na kurty, vždy z toho byl konec v prvním kole. V Madridu ani na Roland Garros neuhrála ani set.

Na tiskové konferenci po berlínském triumfu rozdávala úsměvy. Profimedia

Potřebovala nějakou dobu na zotavení. I při začátku travnaté sezony si dala na čas a vstoupila do ní až ve druhém týdnu, když byla perfektně připravená. V kombinaci s příjemným prostředím, návratem na oblíbený povrch a hladem po vítězství se zrodil další krásný úspěch. "Myslím, že jsem vyzrálejší. Pořád miluju hru na trávě, to se naštěstí nezměnilo. Tenis mám stále ráda a pořád mám motivaci. To je s věkem také důležité. Máte víc zkušeností a více o tom přemýšlíte," řekla v rozhovoru pro web DW.com.

Hlavní zbraní Kvitové v německé metropoli bylo podání, na kterém vyhrála 70 % bodů. Účinnost prvního servisu měla na výjimečné hodnotě 79,2 %. V průběhu turnaje nastřílela 37 es. Jen osmkrát nabídla soupeřkám brejkbol a pětkrát ho odvrátila.

Klíčové momenty

Kvitová – Plíšková 6:3, 6:4

Nehrají proti sobě rády, zvlášť v prvním kole. Zdánlivě nečitelný souboj – vždyť obě krajanky naposledy vyhrály zápas v dubnu – pro sebe ale získala dvojnásobná wimbledonská vítězka. Kvitová na trávě znovu našla radost ze hry a Karolínu Plíškovou, která hrála jeden z lepších zápasů poslední doby, udolala. "Bylo těžké dnes proti Petře hrát," vysekla Plíšková rivalce kompliment, kterých po prohraných zápasech zrovna tolik nerozdává. Její slova ale naznačila, v jaké formě Kvitová na trávu dorazila. To bylo ostatně vidět i v následném utkání, kde Nadia Podoroská uhrála s Kvitovou jen dva gamy.

Kvitová – Garciaová 6:4, 7:6

V souboji se čtvrtou hráčkou světa byl klíčový parádní servis Kvitové. Ta nasázela 12 es a z prvního podání získala 83 % bodů. Byl to přesný opak posledního vzájemného měření sil z loňského Cincinnati. Tam naopak drtila esy Kvitovou francouzská hráčka. "Myslím, že to byla solidní odplata," smála se česká tenistka při pozápasovém rozhovoru. Kvitová se ale prosazovala i na returnu. Garciová se často sice houževnatě bránila, přesto dva ze 13 brejkbolů odvrátit nedokázala.

Kvitová – Vekičová 6:2, 7:6

Finále bylo navzdory skóre 2:0 zatraceně těžké. Rozhodovaly brejkboly. Kvitová tři ze čtyř odvrátila, a naopak proměnila čtyři ze svých pěti příležitostí. Krizové momenty musela řešit v obou setech. V prvním to bylo ve chvíli, kdy odvracela brejkbol za stavu 2:2, aby následně Vekičové odskočila. ve druhém setu prohrávala 3:5 a ztrácela i v tiebreaku, kde odvracela i setbol. Vše ale zvládla. "Musím ti znovu pogratulovat. Zdá se mi, že když s tebou poslední dobou hraji, tak pak celý turnaj vyhraješ. Aspoň že to teď bylo až ve finále,” usmála Vekičová při závěrečné ceremonii.

Důležitá čísla

2

V roce 2023 vyhrála Kvitová už druhý turnaj, tím prvním byla "tisícovka" v Miami. Je to vůbec poprvé od roku 2019, kdy v sezoně triumfovala dvakrát. Dlouhověkost české tenistky potvrzuje i fakt, že svůj první titul získala před 14 lety, v roce 2009 v Hobartu. Od té doby posbírala 31 trofejí.

33

V případě žen by se o věku nemělo mluvit, v tomto případě je ale potřeba udělat výjimku. Jen dvěma hráčkám v historii berlínského turnaje se podařilo triumfoval poté, co oslavily 30. narozeniny. Tou první byla v roce 1985 legendární Chris Evertová, druhou se nyní stala Kvitová. Ve 33 letech a 110 dnech je nově nejstarší vítězkou turnaje.

76,3 %

Ze současných hráček má pouze Venus Williamsová (81,7 %) vyšší procento vítězných zápasů na travnatých kurtech než Kvitová. "Miluji trávu," vyznala se berlínská šampionka po získání trofeje. A naznačila, že vítězství jí dávají novou energii. Momentálně o konci kariéry nepřemýšlí. "Věřím, že se uvidíme i příští rok," poslala pozdrav fanouškům.

Wimbledon se blíží

Ač už je to hezká řádka let, kdy Kvitová triumfovala na Wimbledonu (2011 a 2014), vypadá letošní ročník z jejího pohledu více než zajímavě. Je třeba připomenout, že z posledních osmi účastí byla nejdál v osmifinále v roce 2019. Pohoda a forma současných dnů však z české tenistky dělá jednu ze spolufavoritek, i když ona sama se té role zříká: "Vždycky je úplné jiné hrát grandslamy. Je tam velký tlak. Zkusím si to užít, a když předvedu dobrý tenis, kdo ví, co se stane."

Čísla přesto mluví jasně. Kvitová je aktuálně 9. hráčkou světového rankingu a jak již bylo řešeno výše, získala letos už druhý turnajový titul. Vítězstvím v Berlíně se dostala do společnosti pěti hráček, kterým se to letos podařilo. Těmi zbývajícími čtyřmi jsou Iga Šwiateková, Aryna Sabalenková, Jelena Rybakinová a Belinda Benčičová.

Do startu Wimbledonu ale ještě pár dnů zbývá. Ještě předtím by se Kvitová měla představit v Eastbourne, v tradiční generálce na travnatý grandslam. Los prvního kola jí do cesty poslal Jelenu Ostapenkovou, která v neděli triumfovala na souběžně hraném turnaji v Birminghamu.