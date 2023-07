Tennis Tracker: Marné české boje o čtvrtfinále Wimbledonu, končí Lehečka i Kvitová

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 10. července?

18:28 – Petra Kvitová se po druhém triumfu ve slavném Wimbledonu teprve podruhé probojovala do druhého týdne nejslavnějšího turnaje a její působení v závěrečných bojích mělo velmi krátké trvání. Česká jednička schytala v osmifinále za hodinu a pár minut výprask 0:6, 3:6 od světové šestky Ons Jabeurové. Tunisanka si ve čtvrtfinále střihne reprízu loňského finále s obhájkyní titulu Jelenou Rybakinovou.

Statistiky zápasu Jabeurová –⁠ Kvitová. Livesport

18:00 – Tomáš Macháč skončil na challengeru v Rumunsku hned v prvním kole. Třetí nasazený nedotáhl náskok setu a za stavu 7:6, 4:6, 0:3 vzdal Vitalijovi Sačkovi z Ukrajiny.

17:38 – Christopher Eubanks pokračuje na travnatých dvorcích v životním období. Vítěz generálky na Mallorce ve Wimbledonu už potřetí vylepšil své grandslamové maximum, když si vyšlápl 3:6, 7:6, 3:6, 6:4, 6:4 na trápící se světovou pětku Stefanose Tsitsipase. Ve čtvrtfinále se devět zápasů neporažený Američan utká s Daniilem Medveděvem.

17:34 – Aryna Sabalenková ve Wimbledonu nadále útočí na druhý grandslamový triumf a také premiérový posun na post světové jedničky. Vítězka lednového Australian Open v osmifinále deklasovala 6:4, 6:0 na trávě rozjetou Jekatěrinu Alexandrovovou. Ve čtvrtfinále vyzve na nejrychlejším povrchu letos neporaženou Madison Keysovou.

17:02 – Novak Djokovič ztratil první set v rámci letošního ročníku Wimbledonu, ale svou neporazitelnost v tenisovém svatostánku protáhl na 32 zápasů, čímž překonal legendárního Peta Samprase. Sedminásobný šampion a vítěz posledních čtyř ročníků zdolal v bitvě rozložené do dvou dnů 7:6, 7:6, 5:7, 6:4 Huberta Hurkacze a dál útočí na vyrovnání rekordu Rogera Federera v počtu titulů. Ve čtvrtfinále se utká s Andrejem Rubljovem.

Statistiky zápasu Hurkacz – Djokovič Livesport

16:12 – Marie Bouzková se Sarou Sorribesovou přehrály ve Wimbledonu dvakrát 6:4 sestry Hao-Ching a Latishu Chanovy a postoupily do osmifinále. V něm česko-španělský pár změří síly s Annou Bondárovou a Greet Minnenovou.

16:02 – Barbora Strýcová se Su-Wei Hsieh protáhly svou neporazitelnost ve Wimbledonu na devět utkání. Šampionky ročníku 2019 přetlačily v osmifinále letošního ročníku 7:5, 7:6 nasazené asijské duo Miju Katóová, Aldila Sutjiadiová a o semifinále se poperou s Caroline Garciaovou a Luisou Stefaniovou.

15:47 – Jiří Lehečka zakončil své zatím nejlepší působení ve slavném Wimbledonu nejhorším možným způsobem. Nejlepší Čech v žebříčku ATP vzdal za stavu 4:6, 2:6 kvůli zranění nohy favorizované světové trojce Daniilovi Medveděvovi a své maximum v All England Clubu počtvrté vylepšit nedokázal. Grandslamový šampion a bývalý lídr pořadí narazí ve svém prvním wimbledonském čtvrtfinále na Christophera Eubankse, nebo Stefanose Tsitsipase.

Statistiky zápasu Medveděv – Lehečka. Livesport

15:18 – Jelena Rybakinová ve Wimbledonu pokračuje v obhajobě triumfu. Loňské šampionce vzdala po pouhých pěti gamech a za stavu 1:4 ze svého pohledu kvůli problémům se zády Beatriz Haddadová Maiaová. Nasazená trojka se ve čtvrtfinále utká s Petrou Kvitovou, nebo Ons Jabeurovou.15:18

13:54 – Madison Keysová byla pár míčků od toho, aby přišla o letošní neporazitelnost na trávě. Bývalá světová sedmička ovšem na poslední chvíli zahájila obrat a kvalifikantku Mirru Andrejevovou zdolala 3:6, 7:6, 6:2. Američanka tak vyhrála i devátý letošní zápas na nejrychlejším povrchu, vůbec poprvé ztratila set. O první semifinále ve Wimbledonu zabojuje proti Jekatěrině Alexandrovové, nebo světové dvojce Aryně Sabalenkové.

Statistiky zápasu Keysová – Andrejevová. Livesport

13:54 – Markéta Vondroušová se ve Wimbledonu probojovala do čtvrtfinále dvouhry a chybět nebude ani v závěrečných kolech deblové soutěže. S krajankou Miriam Kolodziejovou po obratu přehrála 1:6, 6:1, 6:4 nasazené Martu Kosťukovou a Elenu-Gabrielu Ruseovou. České duo v osmifinále vyzve turnajové trojky Storm Hunterovou a Elise Mertensovou.

13:50 – Adam Pavlásek si zahraje osmifinále čtyřhry ve slavném Wimbledonu. Bývalý člen TOP 100 singlového žebříčku společně s Uruguaycem Arielem Beharem zaskočil 7:6, 6:1 osmou nasazenou dvojici Fabrice Martin, Andreas Mies.

11:26 – Po vyřazení z Wimbledonu si Kanaďan Denis Shapovalov bude muset dát od tenisu pauzu. Má problém s kolenem a nedělní osmifinále s Romanem Safiullinem sotva dohrál. Novinářům poté řekl, že operaci by se rád vyhnul, ale na nějakou dobu se z okruhu stáhne. Počítá, že na dva měsíce.

06:07 – Zbylé osmifinálové duely nabídne v pondělí Wimbledon. Ve slavném londýnském All England Clubu se na začátku druhého červencového týdne pokusí zaskočit favorizovaného Daniila Medveděva i Jíří Lehečka, zatímco mezi ženami bude držet české naděje ve formě hrající Petra Kvitová, jejíž soupeřkou bude Ons Jabeurová.