Vzpruha před French Open. Siniaková ve Španělsku vyhrála antukový turnaj WTA 125k

Kateřina Siniaková (27) zakončila svůj nejpovedenější týden sezony triumfem. Česká tenistka, jež si půl roku nezahrála čtvrtfinále, ovládla antukový turnaj WTA 125k ve španělské Lleidě. Ve finále nasazená dvojka udolala po takřka tříhodinovém boji 6:4, 4:6, 6:3 Egypťanku Majar Šarífovou (27).

Kateřina Siniaková po měsíc dlouhé pauze zaviněné svalovým zraněním zahájila antukové jaro ve Španělsku. A zatímco na prestižním turnaji WTA 1000 v Madridu nestačila hned v úvodu na argentinskou náhradnici Nadiu Podoroskou, na menší akci WTA 125k v Lleidě porazila všech pět soupeřek.

Po Američankách Alycie Parksové a Ashlyn Kruegerové, Makedonce Lině Gjorčeské a Kolumbijce Marii Osoriové zvládla i finálovou bitvu s egyptskou vrstevnicí Majar Šarífovou. Aktuálně 72. hráčku světa zdolala po 2 hodinách a 51 minutách boje 6:4, 4:6, 6:3.

Sedmadvacetiletá Češka po zisku prvního setu, který rozhodla brejkem v 10. gamu, smazala ve druhé sadě manko dvou brejků a vyrovnala na 3:3. Jenže vzápětí přišla o servis počtvrté a vzít zpět si ho nedokázala, byť na to měla pět brejkbolů. V rozhodujícím dějství se opakovala situace z úvodu utkání, když Siniaková nejprve nepotvrdila brejk na 2:0, ale zvládla lépe koncovku. Od stavu 3:3 už ztratila jen čtyři fiftýny a mohla slavit.

"Očekávala jsem těžký zápas a dlouhé výměny, což se potvrdilo. Majar přeju hodně štěstí v Římě. Pro mě to byl úžasný, i když náročný turnaj, protože na antuce jsem toho předtím příliš neodehrála ani neodtrénovala," řekla Siniaková během vyhlášení s trofejí v ruce.

Rodačka z Hradce Králové na západě Katalánska slaví celkově 14. triumf mezi ženami. K pěti vítězstvím na hlavním okruhu WTA a osmi titulům z turnajů ITF přidala premiérovou trofej z podniku WTA 125k.

Siniaková letos na žádném z 10 turnajů WTA nevyhrála v hlavní soutěži víc jak dva zápasy, což se jí navíc podařilo jen jednou. Delší vítěznou sérii zaznamenala až v Lleidě, kde si zahrála první čtvrtfinále, semifinále i finále od loňského října, kdy triumfovala na dvěstěpadesátce v čínském Nanchangu.

Ve světovém žebříčku se bývalá nejlepší deblistka světa posune ze 40. na 36. místo jen pět příček za své maximum. Příští týden ji čeká tisícovka v Římě a pokud by se nedostala do pokročilé fáze soutěž, měla by si před French Open zahrát ještě na turnaji WTA 125k v Paříži.

