Tennis Tracker: Lehečka se omluvil z další akce, záda ho připravila také o Masters v Římě

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 5. května?

18:00 – Jiří Lehečka přijde kvůli problémům se zády o již třetí antukový turnaj před French Open. Po absenci v Monte Carlu a Barceloně se sice prodral do životního semifinále v Madridu, zranění si ale obnovil a z dalšího Masters v Římě se podle očekávání odhlásil. Akce v italské metropoli startuje ve středu. Více informací v článku

17:03 – Barbora Krejčíková a Němka Laura Siegemundová na prestižní antukové tisícovce v Madridu čtvrtý společný turnaj v premiérový titul neproměnily. Ve finále česko-německý pár utrpěl debakl 0:6, 2:6 s domácí dvojicí Cristina Bucsaová a Sara Sorribesová, který dotáhl k nečekanému triumfu vůbec první společnou akci.

14:58 – Kateřina Siniaková zakončila svůj nejpovedenější týden sezony triumfem. Česká tenistka, jež si půl roku nezahrála čtvrtfinále, ovládla antukový turnaj WTA 125k ve španělské Lleidě. Ve finále nasazená dvojka udolala po takřka tříhodinovém boji 6:4, 4:6, 6:3 Egypťanku Majar Šarífovou.

12:39 – Denisa Hindová si na třetím z pěti posledních turnajů zahrála finále, druhý titul ale nevybojovala. Dva týdny po premiérovém triumfu v Antalye neuspěla v závěrečném utkání na antukovém podniku ITF W15 v chorvatském Osijeku, kde jednadvacetiletá Češka prohrála hladce 2:6, 1:6 s nejvýše nasazenou Maďarkou Amarissou Kiarou Tóthovou.

10:50 – Pátý květen je speciálním dnem pro celý tenisový svět. Narozeniny totiž slaví Carlos Alcaraz, aktuálně třetí hráč žebříčku ATP. Španělovi je 21 let a během své krátké kariéry už stihl vyhrát dva grandslamy – US Open (2022) a Wimbledon (2023). Co všechno nám ještě zázračný tenista ukáže? S jistotou můžeme říct, že na nadcházejícím Masters v Římě, který je generálkou na French Open, nic – trápí ho totiž sval v pravém předloktí.