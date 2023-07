Tennis Tracker: Bývalý pátý hráč světa Anderson se v 37 letech vítězně vrátil na kurty

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 19. července?

8:00 – Ve francouzském Nice dnes začíná Hopman Cup, po čtyřech letech obnovená exhibiční soutěž smíšených družstev však v předvečer přišla o jednu z hvězd. Švýcarsko se musí obejít bez vítězky z let 2018 a 2019 Belindy Bencicové, která se kvůli drobným potížím s pravou paží odhlásila i z následující domácí antukové akce WTA 250 v Lausanne. Společně s Leandrem Riedim tak bude hrát osmnáctiletá Céline Naefová.

6:10 – Bývalý pátý hráč světa Kevin Anderson v 37 letech obnovil kariéru a na trávě v Newportu, kde předloni slavil svůj poslední 7. titul, se vrátil vítězstvím. Zkušený Jihoafričan v prvním duelu po 14 měsících porazil hladce 6:3, 6:2 Kanaďana Gabriela Dialla.