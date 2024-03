Tennis Tracker: Další nezdar Lindy Fruhvirtové, v Mexiku prohrála dobře rozjeté osmifinále

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 29. března?

05:41 – Světovým žebříčkem se propadající Linda Fruhvirtová (139. v WTA) první minisérii dvou vítězství po sobě od loňského října nezaznamenala ani na turnaji WTA 125k v mexickém San Luis Potosi. Osmnáctiletá Češka ve druhém kole podlehla 6:2, 0:6, 2:6 Nizozemce Suzan Lamensové (156.) a na třetí ze čtyř posledních akcí skončila na raketě žebříčkově hůře postavené soupeřky.

05:33 – Devět zápasů neporažený šampion z Indian Wells Carlos Alcaraz znovu po půl roce nestačil na Grigora Dimitrova. Ve čtvrtfinále turnaje Masters 1000 v Miami španělský šampion z roku 2022 prohrál 2:6, 4:6 a přišel o šanci stát se osmým mužským majitelem Sunshine Double. Dvaatřicetiletý Bulhar si cenným skalpem zajistil semifinálový souboj s Alexanderem Zverevem (H2H 1:7), s nímž za posledních 10 let prohrál sedm duelů po sobě.

09:40 – I handicapovaní tenisté mají své grandslamy. Aktuálně nejlepší z nich a majitel 26 grandslamových trofejí Brit Alfie Hewitt zasvěcoval do tajů tohoto sportu i současnou světovou trojku Itala Jannika Sinnera, který si zpestřil program během turnaje Masters 1000 v Miami a vyzkoušel si tenis netradčně na kolečkovém křesle.

08:52 – Jelena Rybakinová absolvovala historicky nejnáročnější cestu do finále turnaje WTA 1000 v Miami. Během trnité jízdy do boje o titul čtyřiadvacetiletá Kazaška ztratila celkem 69 gamů, více než kterákoliv její předchůdkyně od roku 1985.

08:37 – 53. hráčka světa Danielle Collinsová z USA je teprve druhou tenistkou mimo TOP 50 žebříčku WTA, jež se dostala do finále turnaje v Miami. Jako první se to před dvěma lety povedlo Japonce Naomi Ósakaové.

07:56 – Semifinálové dvojice na ATP Masters 1000 v Miami byly zkompletovány. Mezi kvarteto nejvýše nasazených se místo Carlose Alcaraze vklínil jako jediný třicátník Bulhar Grigor Dimitrov, který se ve společnosti Jannika Sinnera, Daniila Medveděva a Alexandera Zvereva pokusí zaútočit na druhý titul z akcí této kategorie. Dosud jediný triumf slavil v Cincinnati 2017.

06:17 – "Hrál úžasný tenis, téměř perfektní, pokud nemůžu říct přímo perfektní. Nemohl jsem najít řešení. Nedokázal jsem najít způsob, jak mu to na kurtu znepříjemnit. Z jeho strany to byla skvělá hra. Jsem teď frustrovaný, protože ze mě udělal třináctiletého kluka," usmíval se dvacetiletý Carlos Alcaraz na tiskové konferenci po porážce s Grigorem Dimitrovem. "Bylo to šílené. Mluvil jsem se svým týmem a říkal jim, že nevím, co mám dělat. Neznám jeho slabinu, neznám nic."

05:27 – Danielle Collinsová na domácím podniku WTA 1000 v Miami porazila 6:3, 6:2 Jekatěrinu Alexandrovovou a po sérii 12 vyhraných setů v řadě, v nichž ztratila dohromady jen 24 gamů, postoupila počtvrté v kariéře a poprvé od Australian Open 2022 do finále. O třetí a nejcennější titul si třicetiletá Američanka hrající poslední sezonu zahraje se světovou čtyřkou Jelenou Rybakinovou (H2H 1:3).