Rybakinová se oklepala z nejhoršího setu v kariéře, ve finále ji vyzve rozjetá Collinsová

Jelena Rybakinová (24) uhrála ve druhém setu proti Viktorii Azarenkové (34) pouhých pět fiftýnů, čímž si stanovila nelichotivé a nové osobní maximum. Trojnásobnou šampionku přesto zdolala 6:4, 0:6, 7:6 a znovu po roce postoupila do finále floridské tisícovky. O svůj třetí titul z podniků série WTA 1000 se popere s domácí Danielle Collinsovou (30), jež v posledních 12 setech prohrála celkem jen 24 gamů.

Jelena Rybakinová odehrála na letošním Miami Open pět zápasů a ve čtyřech z nich na kurtu strávila zhruba dvě a půl hodiny a musela do rozhodující sady. S trojnásobnou šampionkou tohoto turnaje a bývalou světovou jedničkou Viktorií Azarenkovou zvládla i čtvrtý vzájemný souboj.

Favorizovaná ruská rodačka reprezentující Kazachstán nevyužila v úvodním gamu čtyři brejkboly, tři v řadě. V prvním dějství nicméně zlikvidovala všechny tři brejkbolové hrozby, v sedmé hře slavila úvodní brejk zápasu a set dopodávala čistou hrou. Ve druhé sadě předvedla svůj zatím nejhorší set v kariéře, uhrála v něm jen pět fiftýnů a schytala potupného kanára.

V rozhodující sadě si suverénně držela servis a po skončení pátého gamu šla do vedení brejku. Na žádné drama to nevypadalo, Azarenková se ovšem dál prala o postup a dokázala na poslední chvíli skóre srovnat. Rybakinová se zdravě naštvala, na 6:6 vyrovnala další čistou hrou na podání a v tie-breaku povolila o 10 let starší soupeřce pouhé dva body.

Statistiky zápasu. Livesport

Rybakinová si tak druhým rokem po sobě zahraje finále v tomto dějišti. Loni, kdy tady byla jedinou výhru od zkompletování Sunshine Doublu, v něm nestačila v souboji wimbledonských šampionek na Petru Kvitovou. Letos do Miami dorazila po měsíční pauze, kvůli zdravotním problémům nenastoupila ke čtvrtfinále v Dubaji a nemohla obhajovat titul v Indian Wells.

"Chci poděkovat divákům za podporu, během zápasu byla neskutečná atmosféra. Vážně jsem si to užila. Bylo to velmi těžké utkání. Tenhle turnaj je pro mě jako maraton," řekla v pozápasovém rozhovoru Rybakinová, která na kurtech strávila už přes 11 hodin.

Azarenková, druhá nejstarší semifinalistka v historii Miami Open (Venus Williamsová, 2017), měla na dosah své první finále od října 2021. Tehdy bojovala o triumf v Indian Wells a od té doby se dostala do semifinále pouze čtyřikrát a pokaždé prohrála. Proti Rybakinové si mohla vybojovat svou 16. finálovou účast na akcích WTA 1000, v sobotu by útočila na svou 11. trofej z těchto podniků.

Světová čtyřka Rybakinová je letos ve finále již počtvrté. V aktuální sezoně už stihla triumfovat na pětistovkách v Brisbane a Abú Zabí a zahrát si finálové utkání na tisícovce v Dauhá. Po skalpu Azarenkové vylepšila svou letošní bilanci na 22:3 a v sobotu absolvuje své páté finále na turnajích série WTA 1000, na nichž zatím triumfovala dvakrát.

O třetí letošní titul si Rybakinová zahraje s domácí Danielle Collinsovou, s níž ve vzájemné bilanci vede 3:1. Všechny tři vítězství ale Rybakinová vybojovala po třísetovém boji, naposledy minulý měsíc v Abú Zabí.

"Už jsme spolu pár těžkých bitev odehrály. Kvůli těmto zápasům tenis hrajeme. Myslím, že jsem ji před lety porazila v San Jose. Ale tady mě čeká nový domácí úkol, (Rybakinová) dnes hrála fantastický tenis," řekla Collinsová, jež si jedinou výhru ze čtyř soubojů připsala na domácí půdě před třemi lety v San Jose, kde nakonec triumfovala.

Collinsová, která si před šesti lety v Miami zahrála své první semifinále na okruhu WTA, sice na úvod turnaje prohrála set s krajankou Bernardou Peraovou, ale od té chvíle vyhrála již 12 setů v řadě a v žádném neztratila víc jak tři gamy. Soupeřkám v posledních dvanácti sadách povolila dohromady pouze 24 her.

Ve čtvrtfinále si třicetiletá Američanka poradila v prvním vzájemném duelu s Jekatěrinou Alexandrovovou. O rok mladší Rusku přehrála 6:3, 6:2, když po ztrátě servisu za stavu 1:1 prohrála po svém podání už jen pět fiftýnů.

Collinsová hrála semifinále turnaje WTA 1000 teprve podruhé v kariéře a opět v Miami. Letos na Floridě ukončila čekání na své čtvrté finále, které si zahrála naposledy na Australian Open 2022, a první na tisícovce.

"A je to ještě speciálnější, že je to na domácí půdě. Prožila jsem tu několik povedených ročníků, ale tenhle je rozhodně nejpamátnější," radovala se bývalá světová sedmička a aktuálně 53. hráčka světa Collinsová, jež se v žebříčku posune na 28. místo. Případný nejcennější triumf by ji katapultoval na 22. příčku.

Collinsová má ve sbírce zatím dvě trofeje, když v létě 2021 vyhrála dva turnaje během tří týdnů - ovládla podniky WTA 250 na antuce v Palermu a WTA 500 na tvrdém povrchu v San Jose. Před letošní sezonou oznámila, že rok 2024 bude jejím posledním na okruhu.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Miami