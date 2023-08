Tennis Tracker: Djokovič postoupil po skreči soupeře, Rune vzdal a prohrál popáté v řadě

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 17. srpna?

05:47 – Bývalý třetí hráč světa Stan Wawrinka v Cincinnati přehrál 6:3, 6:4 domácí světovou desítku Francese Tiafoea, s nímž vyhrál i čtvrtý vzájemný zápas, zaznamenal druhý letošní skalp hráče TOP 10 a stal se třetím nejstarším osmifinalistou turnajů Masters 1000. O první čtvrtfinále na 'tisícovce' po více než třech letech se osmatřicetiletý švýcarský veterán utká s Australanem Maxem Purcellem (h2h 0:0).

05:42 – Viktoria Azarenková na 11. z posledních 12 turnajů nevyhrála víc jak jeden zápas. V Cincinnati šampionka z roku 2013 ve druhém kole podlehla 6:3, 3:6, 4:6 Donně Vekičové, jež zvýšila vedení ve vzájemné bilanci na 3:1. Chorvatka v osmifinále vyzve Tunisanku Ons Jabeurovou (h2h 1:3).

05:38 – Světová dvojka Aryna Sabalenková v Cincinnati odstartovala vydřenou výhrou 7:5, 2:6, 6:4 nad domácí Ann Liovou. O čtvrtfinále se loňská semifinalistka utká s Darjou Kasatkinovou, s níž ve vzájemné bilanci vede 3:2, ale na betonu prohrála dva ze tří duelů.

05:35 – Novak Djokovič se v prvním zápase na Masters 1000 v Cincinnati po čtyřech letech příliš nezapotil. Už po prvním setu, který získal poměrem 6:4, mu kvůli bolestem zad vzdal Španěl Alejandro Davidovich. V osmifinále se srbský šampion z roku 2018 utká s Gaëlem Monfilsem (h2h 19:1), s nímž vyhrál 19 duelů v řadě.

05:30 – Mezi šestnáctkou nejlepších na turnaji WTA 1000 v Cincinnati jsou stejně jako před týdnem v Montrealu čtyři Češky. V Ohiu kvarteto doplnila Marie Bouzková, jež ve druhém kole zdolala 6:2, 4:6, 6:1 Belgičanku Elise Mertensovou. O čtvrtfinále si zahraje s domácí šest zápasů neporaženou světovou trojkou Jessicou Pegulaovou (h2h 3:2).

05:26 – Světová pětka Holger Rune od postupu do čtvrtfinále Wimbledonu prohrál pátý zápas v řadě. V Cincinnati v generálce na US Open dvacetiletý Dán vzdal za stavu 4:6 a 0:2 kvůli bolestem zad domácímu Mackenziemu McDonaldovi. Američan si o čtvrtfinále zahraje s Francouzem Adrianem Mannarinem.

05:19 – Linda Nosková si podruhé v kariéře zahrála s o patnáct let starší a výrazně slavnější krajankou Petrou Kvitovou a na druhý pokus ji dokázala porazit. V Cincinnati osmnáctiletá česká naděje zvítězila nad loňskou finalistkou 3:6, 6:2, 6:4, přestože ve druhém i třetím setu prohrávala 0:2, bilanci s hráčkami TOP 10 vylepšila na 3:4 a zajistila si posun na nové žebříčkové maximum (42. místo). Ve svém největším osmifinále vyzve domácí světovou sedmičku Coco Gauffovou (h2h 0:1).

00:25 – Dalibor Svrčina skončil na challengeru v americkém Stanfordu ve druhém kole. Dvacetiletý Čech v generálce na kvalifikaci US Open podlehl 4:6, 3:6 domácímu Michaelu Mmohovi.

00:04 – Gaël Monfils ve druhém kole Masters 1000 v Cincinnati znovu po dvou letech vyřadil Alexe de Minaura. Letos francouzský veterán porazil finalistu předchozích dvou turnajů (Washington a Montreal) 7:5, 6:4 a poprvé od podzimu 2021 vyhrál na třech turnajích po sobě minimálně dva zápasy. V osmifinále vyzve Novaka Djokoviče, nebo Alejandra Davidoviche.