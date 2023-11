Tennis Tracker: Klimovičová ovládla turnaj ITF v Itálii, Češky juniorský BJKC nevyhrály

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 12. listopadu?

20:09 – Marcelo Granollers a Horacio Zeballos zakončují i čtvrtou kompletní společnou sezonu na Turnaji mistrů a potřetí do něj vstoupili vítězstvím. Na úvod letošního ročníku španělsko-argentinský pár zdolal v souboji vítězů posledních dvou podniků Masters 1000 (Šanghaj a Paříž) 2:6, 6:3, 10:7 Mexičana Santiaga Gonzáleze s Francouzem Edouardem Rogerem-Vasellinem a oplatil jim dvě letošní porážky.

19:15 – Kanadské tenistky proměnily své historicky první finále v Billie Jean King Cupu v triumf a navázaly na loňské vítězství svých krajanů v Davis Cupu. Semifinálové přemožitelky českých hráček se ve španělské Seville nesklonily ani před uměním Italek, které přehrály už po dvouhrách. Na úvodní výhru osmnáctileté Mariny Stakusicové navázala Leylah Fernandezová, jež přehrála 6:2, 6:3 Jasminu Paoliniovou.

17:21 – Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková přerušily po šesti sezonách úspěšnou spolupráci a příští rok nebudou tvořit deblový pár. Startu na olympijských hrách v Paříži, kde by měly v létě obhajovat zlaté medaile, se ale stejně jako možnému návratu k sobě v budoucnu nebrání. Cesty sedminásobných grandslamových vítězek v deblu se rozcházejí na přání Siniakové, která hledá nový impulz. Tenistky to řekly novinářům v Seville během Poháru Billie Jean Kingové.

17:10 – Kanadské tenistky se ve svém historicky prvním finále Billie Jean King Cupu ujaly vedení 1:0. První krok na cestě ke skalpu Italek udělala osmnáctiletá hráčka ze třetí světové stovky Marina Stakusicová, jež porazila 7:5, 6:3 Martinu Trevisanovou a vyšperkovala svůj parádní debut v soutěži. O triumfu může rozhodnout Leylah Fernandezová, jež se utká s Jasminou Paoliniovou.

16:45 – "Byl to dlouhý týden, než jsem se tady dostal na kurt proti Stefanosovi. Byl jsem připravený, že to bude těžké. Teď jsem nadšený, že jsem tu dokázal zahájit turnaj vítězstvím. Myslím, že jsem to zvládnul velmi dobře, podařilo se mi být agresivní a s výkonem musím být spokojený. Jsem rád, že jsem začal vítězstvím a doufám, že si tuhle intenzitu a úroveň hry udržím," pochvaloval si Jannik Sinner po výhře nad Stefanosem Tsitsipasem.

Rozhovor s Jannikem Sinnerem po vítězném vstupu do Turnaje mistrů. Livesport

16:08 – Jannik Sinner si na domácí půdě v Turíně odbyl vítězný debut na Turnaji mistrů v roli plnohodnotného účastníka. Dvaadvacetiletý Ital porazil bez ztráty podání 6:4, 6:4 řeckého šampiona z roku 2019 Stefanose Tsitsipase a udělal důležitý krok v boji o postup do semifinále. V Zelené skupině narazí ještě na šestinásobného vítěze Srba Novaka Djokoviče a dánského nováčka Holgera Runeho.

Sestřih zápasu Jannik Sinner – Stefanos Tsitsipas Livesport

14:36 – České tenistky juniorský Billie Jean King Cup nevyhrály, ve finále ve španělské Córdobě podlehly 0:2 Američankám. Patnáctiletá Alena Kovačková nejprve prohrála 4:6, 1:6 s Tyrou Grantovou a naději pak nevykřesala ani Laura Samsonovová, jež nestačila po setech 1:6, 5:7 nad Ivu Jovicovou.

14:15 – Nominace na finálový zápas Billie Jean King Cupu mezi Kanadou a Itálií nepřinesla žádné překvapení. Souboj ve španělské Seville rozehrají Marina Stakusicová proti Martině Trevisanové, v souboji týmových jedniček se poté utkají Leylah Fernandezová s Jasminou Paoliniovou.

13:28 – V italském Turíně odstartoval Turnaj mistrů. Do soutěže deblistů vstoupili vítězně Chorvat Ivan Dodig s Američanem Austinem Krajickem, kteří porazili 6:4, 6:2 Argentince Maxima Gonzáleze s Andresem Moltenim a po třech loňských nezdarech si připsali první společnou výhru na závěrečné akci sezony.

12:51 – Linda Klimovičová si na druhé akci po sobě zahrála ve finále a na druhý pokus slaví triumf. Na turnaji ITF W25 na tvrdém povrchu v italském Solarinu devatenáctiletá Češka porazila 6:3, 6:7, 6:1 Britku Emilii Lindhovou a své celkově čtvrté finále proměnila v druhý a dosud nejcennější titul.

11:19 – Brenda Fruhvirtová ani ve svém 14. zápasu o titul nenašla přemožitelku. Šestnáctiletá Češka si pro šestou letošní a celkově 14. trofej pro šampionku došla bez ztráty setu na antukovém turnaji ITF W40 v řeckém Heraklionu, kde ve finále dvou nejvýše nasazených hráček smetla 6:1, 6:3 obhájkyni titulu Jekatěrinu Makarovovou. Ve světovém žebříčku se posune na 119. místo a o jednuc příčku vylepší své maximum.

10:44 – Stefanos Tsitsipas poslední dva dny před nedělním startem Turnaje mistrů předčasně ukončil své tréninky kvůli bolestem loktu, který ho ze soutěže vyřadil před dvěma lety po úvodním vystoupení. Řecký šampion z roku 2019 má dnes v Turíně od 14:30 SEČ vstoupit do vyvrcholení sezony zápasem proti Italu Janniku Sinnerovi. Jako první náhradník je v Itálii připraven Polák Hubert Hurkacz.

10:20 – Pokud šestatřicetiletý Srb Novak Djokovič v neděli večer nastoupí v Turíně k zápasu proti Holgeru Runemu, zahájí svůj již 16. Turnaj mistrů. Víckrát se na akci pro osm nejúspěšnějších tenistů sezony představil jen Švýcar Roger Federer (17krát).

06:30 – Nedělní program bude pro tenisového fanouška velmi výživný. V Seville se totiž uskuteční finále BJK Cupu mezi Kanadou a Itálií, v italském Turíně pak odstartuje Turnaj mistrů. První zápasy obstará domácí Sinner proti Tsitsipasovi a také Djokovič proti Runemu.