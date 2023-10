Tennis Tracker: Krejčíková v Zhengzhou pokračuje, ve čtvrtfinále jí vzdala Curenková

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 13. října?

15:56 – Kateřina Siniaková ukončila ve čtvrtfinále neporazitelnost Anastasie Pavljučenkovové na podniku WTA 250 v Honkgongu. Šampionku ročníku 2017, která v tomto dějišti vyhrála všech sedm předchozích zápasů, zdolala 7:6, 6:4. Ve svém třetím letošním semifinále nastoupí vítězka travnaté akce v Bad Homburgu proti Martině Trevisanové.

15:42 – Andrej Rubljov zvládl na Masters v Šanghaji i čtvrtý zápas bez ztráty setu a připsal si už třetí skalp francouzských tenistů. Po Quentinovi Halysovi a Adrianovi Mannarinovi přehrál ve čtvrtfinále 6:2, 6:3 Uga Humberta a poprvé od červencového triumfu v Bastadu si zahraje semifinále. O finále letos bojoval pětkrát a pokaždé uspěl, o protažení této série se bude snažit v souboji s Grigorem Dimitrovem.

15:25 – Barbora Krejčíková stále může v Zhengzhou přetavit i čtvrtý letošní postup do čtvrtfinále ve finálovou účast. Světová osmnáctka měla práci ve čtvrtfinálovém utkání usnadněnou, po prohrané úvodní sadě (3:6) jí vzdala Lesja Curenková. V sobotním semifinále se grandslamová šampionka utká s Darjou Kasatkinovou, jež mezi nejlepší čtyřku prošla bez boje po odstoupení Ons Jabeurové.

14:35 – Yanina Wickmayerová se na začátku loňské sezony vrátila po mateřské pauze a v posledních měsících vystrkuje růžky už i na nejvyšším okruhu. Bývalá světová dvanáctka a vítězka pěti turnajů WTA smetla v Soulu 6:3, 6:1 debutantku ve čtvrtfinále na hlavní tour Polinu Kuděrmetovovou a zahraje si o své první finále na této úrovni od července 2016. V cestě jí stojí nasazená jednička Jessica Pegulaová.

14:27 – Qinwen Zheng došla do čtvrtfinále nedávného US Open, pak získala zlatou medaili na asijských hrách a ve skvělé formě pokračuje také na domácí akci WTA 500 v Zhengzhou, kde stále neztratila set. Číňanka přehrála 6:3, 6:2 Anhelinu Kalininovou a navázala na skalp Marie Sakkariové. Na třetí kariérní finálovou účast bude útočit proti Jasmine Paoliniové, kterou porazila nedávno ve finále na antuce v Palermu.

13:45 – Linda Fruhvirtová i přes kvalitní výkon ve čtvrtfinále na WTA 250 v Hongkongu podlehla 6:7, 2:6 grandslamové finalistce a bývalé světové třináctce Leylah Fernandezové, která přerušila sérii čtyř čtvrtfinálových nezdarů a poprvé od loňského triumfu v Monterrey postoupila do semifinále. Kanaďanka zabojuje o své páté finále a první mimo severoamerické betony proti Anně Blinkovové.

13:07 – Marie Bouzková měla v Soulu jedinečnou šanci dostat se do svého prvního finále od loňského triumfu na Livesport Prague Open. Nasazená čtyřka ale místo toho dohrála už ve čtvrtfinále po porážce 5:7, 6:7 se 128. ženou pořadí Yue Yuan, která znovu vylepšila své maximum na nejvyšším okruhu. Číňanka se o své největší finále v kariéře popere s hráčkou druhé stovky Eminou Bektasovou.

12:39 – Jasmine Paoliniová vyhrála ve čtvrtfinále na "pětistovce" v Zhengzhou úvodních devět gamů, ale i tak musela o postup do svého premiérového semifinále na akcích větších než WTA 250 ještě pořádně zabojovat. Lauru Siegemundovou nakonec přehrála 6:0, 7:5 a o vylepšení semifinálové bilance 3:3 se bude snažit proti Anhelině Kalininové, nebo domácí Qinwen Zheng.

Sestřih zápasu Laura Siegemundová – Jasmine Paoliniová. Livesport

12:21 – Grigor Dimitrov zdolal ve čtvrtfinále v Šanghaji 7:6, 6:4 Nicoláse Jarryho, který má za sebou svůj nejpovedenější turnaj Masters v kariéře a s Bulharem vyhrál oba předchozí souboje. Bývalý třetí hráč světa tak navázal na senzační skalp Carlose Alcaraze a popáté v sezoně prošel do semifinále, poprvé na Masters. V útoku na první triumf od Turnaje mistrů 2017 bude pokračovat proti Ugovi Humbertovi, nebo Andrejovi Rubljovovi.

Sestřih zápasu Grigor Dimitrov – Nicolás Jarry. Livesport

11:51 – Martina Trevisanová přehrála ve čtvrtfinále v Hongkongu 6:4, 6:3 Elise Mertensovou a poprvé od loňského French Open postoupila do semifinále, premiérově mimo antukové dvorce. Devětadvacetiletá Italka bude v sobotu útočit na své teprve druhé finále, loňská šampionka malého podniku v Rabatu se utká s Kateřinou Siniakovou, nebo Anastasií Pavljučenkovovou.

Sestřih zápasu Martina Trevisanová – Elise Mertensová. Livesport

10:02 – Anna Blinkovová nevyhrála na ani jednom z posledních sedmi turnajů více než jeden zápas, ale při debutu v Hongkongu posbírala už tři skalpy. Ruská tenistka přehrála ve čtvrtfinále 7:6, 6:3 Saru Sorribesovou a poprvé od květnového finále ve Štrasburku postoupila mezi nejlepší kvarteto. V semifinále se nasazená pětka střetne s Leylah Fernandezovou, nebo Lindou Fruhvirtovou.

09:59 – Jessica Pegulaová v tomto týdnu poprvé ztratila set, ale po suverénním obratu v Soulu dál plní roli největší favoritky. Nasazená jednička si ve čtvrtfinále poradila 4:6, 6:3, 6:0 s krajankou Claire Liuovou a pořád útočí na svůj čtvrtý titul a první mimo severoamerický kontinent. O čtvrté finále v sezoně bude bojovat proti Yanině Wickmayerové, či Polině Kuděrmetovové.

07:32 – Emina Bektasová ve 30 letech pokračuje v životním roce, v němž poprvé v kariéře vyhrála dva turnaje ITF během jedné sezony a překonává svá maxima na okruhu WTA. Po červnové premiéře ve čtvrtfinále se v pátek v jihokorejském Soulu dostala poprvé do semifinále, když Australanku Kimberly Birrellovou zdolala 4:6, 6:3, 6:2, oplatila jí dvě předchozí porážky a zaznamenala životní výsledek. O finále a premiérový průnik do TOP 100 si americká tenistka bosenského původu zahraje s Marií Bouzkovou, nebo Číňankou Yue Yuan.

06:00 – I během pátečního dne bude k vidění řada zajímavých duelů na turnajích v Asii. Tenisoví fanoušci se mohou těšit například na to, co v Soulu předvede čtvrtá hráčka světa Jessica Pegulaová, jež nastoupí proti krajance Liuové. V Šanghaji pak o semifinále zabojuje Dimitrov s Jarrym a Humbert s Rubljovem.