Tennis Tracker: L. Fruhvirtová se v Montrealu nekvalifikuje, sestra je v Německu ve finále

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 5. srpna?

Moment dne ATP ze zápasu Fritz – Thompson Livesport

Moment dne WTA ze zápasu Gauffová – Bencicová Livesport

23:00 – Měsíce trvající trápení 57. hráčky světa Lindy Fruhvirtové pokračuje i po přesunu za Atlantik. Na podniku WTA 1000 v Montrealu osmnáctiletá Češka skončila hned v prvním kole kvalifikace, když podlehla 0:6, 6:3, 1:6 kanadské tenistce ze třetí světové stovky Sachii Vickeryové a utrpěla čtvrtou porážku v řadě.

22:30 – Maria Sakkariová v semifinále turnaje WTA 500 ve Washingtonu proti Jessice Pegulaové získala tento velmi důležitý fiftýn v klíčovém okamžiku závěru utkání po oboustranně parádní výměně.

22:21 – Maria Sakkariová letos až na šestý pokus vyhrála semifinálový zápas. Ve Washingtonu porazila 6:3, 4:6, 6:2 domácí nasazenou jedničku a bývalou šampionku Jessicu Pegulaovou a poosmé v kariéře postoupila do finále. O teprve druhý a nejcennější titul si osmadvacetiletá Řekyně zahraje s Coco Gauffovou, nebo Ljudmilou Samsonovovou.

19:27 – Brenda Fruhvirtová na antukovém turnaji ITF W60 v německém Hechingenu zdolala 7:6, 6:3 Maďarku Annu Bondárovou a bez ztráty setu postoupila do svého největšího finále. O udržení finálové neporazitelnosti a jubilejní 10. titul si šestnáctiletá Češka zahraje se slovinskou kvalifikantkou Zivou Falknerovou (h2h 0:0).

18:26 – Livesport Prague Open: V 18:00 bylo definitivně rozhodnuto o zrušení programu dnešního hracího dne a jeho přesunutí na neděli 6. srpna. S ohledem na počasí jsou obě semifinále v plánu od 10:00 souběžně na centrkurtu (Nosková vs. Korpatsch) a kurtu č. 1 (Cristian vs. Hibino). V platnosti zůstávají vstupenky ze dne 5. srpna.

Finálové duely na centrálním kurtu by měly s ohledem na počasí následovat hodinu a půl po skončení obou semifinále, čas bude upřesněn. Na finále platí vstupenky zakoupené na 6.8. Předpověď počasí na neděli je příznivější, nicméně znovu se v průběhu dn čekává déšť.

15:53 – Sebastián Báez proměnil své páté finále a opět na antukovém podniku ATP 250 v třetí titul. V rakouském Kitzbühelu dvaadvacetiletý Argentinec přehrál v deštivém duelu 6:3, 6:1 domácího Dominica Thiema, jenž ve svém prvním finále od Turnaje mistrů 2020 nedosáhl na první titul od triumfu na US Open 2020.

Sestřih zápasu Báez – Thiem Livesport

15:29 – Déšť v Praze neustává, na Livesport Prague Open se nezačne hrát dříve, než v 16:30. Finální rozhodnutí o sobotní programu vydá WTA v 18:00. Pokud se hrát nebude, případně, nedohrají-li se dnes oba semifinálové zápasy, má nedělní program začít v 10:00 dohrávkou dnešního programu, minimálně na dopoledne je ale stále předpovídán déšť. Vstupenky na 5. 8. budou platit na nedělní dopolední program – dva semifinálové zápasy. Oba finálové zápasy jsou naplánovány na neděli 6. 8. po skončení druhého semifinále, čas bude upřesněn. Nevyužité semifinálové vstupenky je možné vrátit prostřednictvím operátora Ticketportal. Pokud by se celý program nestihl odehrát ani v neděli, bude se v souladu s pravidly WTA dohrávat v pondělí.

12:33 – Pořadatelé Livesport Prague Open pokračují v postupném odkládání začátku sobotního programu. Navzdory nepříznivé předpovědi v tom musí pokračovat a hráčky by měly zůstávat neustále v provozní teplotě. Aktuálně bylo oznámeno, že se nezačne dříve, než v 13:30.

"O postupném odkládání zápasů rozhoduje WTA a hlavní rozhodčí. Podmínkou zahájení hry je, aby byl kurt způsobilý a nedošlo k ohrožení zdraví hráček. Není možné zrušit celý hrací den s předstihem. Neustále sledujeme předpověď počasí, na jejímž základě jsou zveřejňovány aktuální informace. V případě zlepšení a stabilní předpovědi jsme připraveni semifinále neprodleně zahájit. Pokud by se dnes nedohrálo, zbývající program by byl odložen na neděli. Pokud by se nestihly zápasy odehrát ani v neděli, je v souladu s pravidly WTA, že by se dohrávalo v pondělí," vysvětlil tiskový mluvčí turnaje Karel Tejkal.

12:11 – Také netrpělivě vyčkáváte na semifinálové bitvy na Livesport Prague Open? Pojďte si s námi čekání zkrátit a zjistit, jak jsou na tom tenistky s fotbalovými dovednostmi. U některých by Petr Rada se svými legendární třemi žongly asi radost neměl, ovšem jsou hráčky, které si umě rozumí i s velkým míčem na noze.

11:00 – Sobotní program na Livesport Prague Open podle očekávání nezačne podle plánu a pořadatelé už s ohledem na nepříznivou předpověď počasí připustili, že se celý dnešní plán odloží na neděli a potenciálně se bude muset dohrávat dokonce až v pondělí.

“Bude se čekat na možnost, kdy začít hrát. Tenistky ale už byly informovány o variantě, že by se celý sobotní program mohl přesunout na neděli. Pokud by nebylo možné hrát ani v neděli, je variantou i to, že by se turnaj dohrával v pondělí,” informoval v průběhu pátečního večera tiskový mluvčí turnaje Karel Tejkal.

10:46 – V Torontu byl rozlosování první ze dvou turnajů ATP Masters 1000 v rámci přípravy na US Open. Nejvýše nasazenými jsou čerstvý wimbledonský vítěz Carlos Alcaraz a předloňský šampion Daniil Medveděv. Druhý hráč světa Novak Djokovič odpočívá a na kanadský Rogers Cup nedorazil. Jediný český zástupce Jiří Lehečka čeká na soupeře z kvalifikace, v případě výhry by vyzval nasazenou trojku Nora Caspera Ruuda.

10:29 – V Montrealu byl rozlosován turnaj WTA 1000, na kterém se poprvé po obnovení kariéry představí i bývalá světová jednička Caroline Wozniacká. Dánka začne proti jedné z kvalifikantek, kterou může být i Linda Fruhvirtová. Start v hlavní soutěži má zatím jistý sedm českých tenistek: trápící se předloňská finalistka Karolína Plíšková by mohla ve druhém kole vyzvat světovou jedničku Igu Šwiatekovou, šampionka z roku 2012 Petra Kvitová má na úvod volno a ačít by mohla proti domácí vítězce US Open 2020 Biance Andreescuové, Markéta Vondroušová v prvním duelu od triumfu ve Wimbledonu narazí na Egypťanku Majar Šarífovou, finalistka French Open Karolína Muchová se utká s Anastasií Potapovovou, Linda Nosková s Bernardou Peraovou, Kateřina Siniaková vyzve Ljudmilu Samsonovovou a Marie Bouzková čeká na kvalifikantku. Tou by se mohla stát i poslední šampionka Italka Camila Giorgiová.

08:37 – Nejvýše nasazený Stefanos Tsitsipas v mexickém Los Cabos porazil snadno 6:3, 6:2 Chorvata Bornu Čoriče a postoupil do finále. V nich čtyřiadvacetiletý Řek prohrál 11 setů v řadě, o první triumf od loňského června si zahraje s oblíbeným australským protivníkem Alexem de Minaurem (h2h 10:1).

08:18 – "Popravdě jsem si náš poslední zápas ani nepamatovala, takže jsem na to (prohru v prvním vzájemném duelu) nemyslela. Po Wimbledonu jsem tvrdě pracovala a toužila se odrazit ode dna. Vím, že když budu pokračovat v tvrdé práci, tak to dokážu," řekla po postupu do semifinále ve Washingtonu Coco Gauffová, jež ve Wimbledonu vypadla nečekaně už v prvním kole.

Rozhovor s Coco Gauffovou po výhře nad Belindou Bencicovou Livesport

08:01 – Sobotní zápasy na Livesport Prague Open ve Stromovce výrazně ovlivní déšť. Pokud počasí dovolí, porvou se o postup do finále Japonka Nao Hibinová s Rumunkou Jaqueline Cristianovou a domácí teenagerka Linda Nosková s Němkou Tamarou Korpatschovou. Program ale v plánovaných 11:00 s velkou pravděpodobností nezačne.

07:14 – Alex de Minaur v Los Cabos porazil 6:1. 6:7, 6:2 Němce Dominika Köpfera a svou letošní bilanci v Mexiku vyšperkoval již na 9:0. O titul si šampion z březnového Acapulca zahraje se Stefanosem Tsitsipasem, nebo Bornou Čoričem.

07:07 – Světová desítka Frances Tiafoe na domácím klání ATP 500 ve Washingtonu druhý zápas během jednoho dne nevyhrál. Ve čtvrtfinále druhý nasazený Američan podlehl 4:6, 5:7 Danielu Evansovi, jenž vyrovnal vzájemnou bilanci na 4:4. Brit v semifinále narazí na Bulhara Grigora Dimitrova (h2h 2:3).

Sestřih zápasu Tiafoe – Evans Livesport

07:02 – Taylor Fritz ve Washingtonu krátce po tříhodinové bitvě s Andym Murraym nepotřeboval ani polovinu času na postup přes Jordana Thompsona. Australana přehrál dvakrát 6:3 a připsal si sedmou výhru v řadě. O finále si nejvýše nasazený Američan zahraje s Nizozemcem Tallonem Griekspoorem (h2h 1:0).

Sestřih zápasu Fritz – Thompson Livesport

06:58 – Coco Gauffová ve Washingtonu zvládla suverénně i svůj druhý zápas. Švýcarku Belindu Bencicovou devatenáctiletá Američanka smetla 6:1, 6:2 a postoupila do semifinále. V něm vyzve obhájkyni titulu Samsonovovou (h2h 2:0).

Sestřih zápasu Gauffová – Bencicová Livesport

06:10 – Během soboty se rozběhnou kvalifikační boje v Montrealu a Torontu o postup do hlavní soutěže. O místo na prestižním turnaji se od 21:00 porve i Linda Fruhvirtová, kterou čeká souboj s Američankou Sachiou Vickeryovou. V kvalifikaci se mimo jiné ukáže i domácí hráčka Eugenie Bouchardová. Mezi muži musí kvalifikační boje projít i Marcos Giron.

01:30 – Druhý nasazený Američan Frances Tiafoe na domácí půdě ve Washingtonu přehrál 6:2, 6:3 čínského teenagera Junchenga Shanga, s nímž stejně jako v lednu v Melbourne neztratil ani set, a zkompletoval osmičku čtvrtfinalistů. O semifinále, v němž už čeká Bulhar Grigor Dimitrov, se desátý hráč světa utká ještě v pátek pozdě večer s Britem Danielem Evansem.

00:25 – Maria Sakkariová ve Washingtonu kvůli dešti čekala až do pátku na svůj vstup do turnaje a pak během pár hodin vyhrála hned dvě utkání. Po Kanaďance Fernandezové si poradila ve dvou setech i s domácí Madison Keysovou, kterou porazila dvakrát 6:3 a vedení ve vzájemné bilanci zvýraznila na 4:0. V sobotním semifinále řecká tenistka vyzve domácí jedničku Jessicu Pegulaovou.