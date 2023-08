Thiem utekl z pěti mečbolů a je ve finále. Poprvé od Turnaje mistrů 2020

Dominic Thiem (29) se po 985 dnech dočkal. Rakouský tenista na domácí antuce v Kitzbühelu ukončil čekání na první finále od Turnaje mistrů 2020. Musel si ho vybojovat v obrovské řežbě s Laslem Djerem (28), kterému utekl ze všech dvanácti brejkbolů i pěti mečbolů a po třech a půl hodinách boje ho udolal 6:7, 7:5, 7:6. O první titul od triumfu na US Open 2020 si zahraje s Argentincem Sebastiánem Báezem (22).

Dominic Thiem během covidem osekané sezony 2020 vyhrál US Open a zahrál si finále na Turnaji mistrů.

Hned v následujícím roce se mu však přestalo dařit. V květnu si navíc poranil zápěstí, devět měsíců nehrál a od loňského březnového návratu stále marně hledá formu. Už téměř tři roky neporazil hráče TOP 10.

A tak se dál snaží bojovat i na menších turnajích a rvát se o zvednutí sebedůvěry vydřenými výhrami. To se mu tento týden daří na domácí půdě v Kitzbühelu, kde vyhrál už čtyři těžké zápasy.

Devětadvacetiletý Rakušan na úvod přetlačil ve dvou tie-breacích Argentince Facunda Bagnise a další tři soupeře zdolal po obratu z 0:1 na sety. Po Číňanu Zhizhenu Zhangovi a Francouzi Arthuru Rinderknechovi uspěl i v obrovské semifinálové bitvě s Laslem Djerem.

Finalista z roku 2014 a šampion z roku 2019 zvítězil až po vyčerpávajících 3 hodinách a 30 minutách boje 6:7, 7:5, 7:6. Ve druhém setu za stavu 4:5 byl dvakrát dva míčky od vyřazení, ale servis udržel a naopak ziskem tří gamů v řadě si vynutil třetí dějství.

Thiem nakonec ani jednou nepřišel o podání, přestože čelil celkem dvanácti brejkbolům. Odvracet musel dokonce i pět mečbolů - tři za stavu 5:6 a další dva v tie-breaku. Sám využil druhou šanci na ukončení zápasu.

"Nevím, jestli teď ze sebe dokážu dostat ještě nějaká dobrá slova," těžce vydechoval bývalý třetí hráč světa Thiem.

"Byl to asi můj nejdelší zápas na dva vítězné sety, jaký jsem kdy v životě hrál. Včetně doby, kdy jsem byl ještě dítě. Byl to velmi těžký a intenzivní zápas. Každý set byl strašně vyrovnaný, hned od začátku jsem věděl, že to bude náročné. Už první čtyři gamy trvaly snad 25 minut. A atmosféra byla znovu neuvěřitelná," komentoval Thiem.

Dvojnásobný finalista French Open tak ukončil 33 měsíců dlouhé čekání na finále na turnaji ATP. V sobotu v něm bude útočit na první triumf od US Open 2020 proti Sebastiánu Báezovi, s nímž jediný vzájemný duel loni na antuce v Bastadu prohrál ve třech setech.

"Dnešek je pro mě velmi speciální. Čeká mě první finále po zranění zápěstí. A nemohu být šťastnější, protože to bude právě tady doma v Kitzbühelu," pochvaloval si rodák z Vídeňského Nového Města, který se v pondělí vrátí do TOP 100.

Dvaadvacetiletý argentinský antukář Báez v prvním páteční semifinále zdolal 7:6, 3:6, 6:4 krajana Tomáse Martína Etcheverryho, který si poprvé vyzkoušel roli nasazené jedničky na turnajích ATP, a zahraje si své páté finále na nejvyšším okruhu. Dosud má na kontě trofeje z Estorilu 2022 a Córdoby 2023.

