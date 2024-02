Tennis Tracker: Martincová ve Francii vyřadila nasazenou dvojku, Šalková neudržela vedení

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 2. února?

17:28 – Zdeněk Kolář na halovém challengeru v německém Koblenzu skončil o kolo dříve než před rokem. Ve čtvrtfinále pátý nasazený Čech podlehl 2:6, 4:6 Hazemu Nawovi ze Sýrie.

17:00 – Dominika Šalková skončila na turnaji ITF W50 v portugalském Portu ve čtvrtfinále. Devatenáctiletá Češka v něm neudržela vedení 7:6 a 4:0 proti domácí Francisce Jorgeové, prohrála 7:6, 5:7, 2:6 a nezahraje si o finále, které by ji poprvé posunulo do TOP 200 světového žebříčku.

16:51 – Lukáš Klein v srbském Kraljevu porazil 7:6, 6:2 domácího osmifinalistu letošního Australian Open Miomira Kecmanoviče a poslal slovenské tenisty v boji o postup do skupinové fáze Davis Cupu do vedení 1:0. Druhý bod se pokusí získat Alex Molčan proti Dušanu Lajovičovi.

16:43 – Druhý nasazený Kazach Alexander Bublik v hale v Montpellier zdolal i svého druhého soka po obratu z 0:1 na sety. Po Denisi Shapovalovovi, kterému utekl dokonce ze tří mečbolů, porazil 4:6, 6:3, 6:4 naturalizovaného Kazacha ruského původu Alexandera Ševčenka a podruhé v sezoně postoupil do semifinále. V něm předloňský šampion čeká na vítěze duelu Félix Auger-Aliassime a Harold Mayot.

16:22 – Derby nasazených Rusek ve čtvrtfinále halového klání WTA 500 v Linci vyhrála Jekatěrina Alexandrovová. Finalistka z roku 2018 porazila loňskou šampionku Anastasii Potapovovou 6:2, 7:6 a už počtvrté v Horních Rakousech postoupila do semifinále. V sobotu v něm vyzve Chorvatku Donnu Vekičovou (h2h 1:2).

16:21 – Do semifinále turnaje v thajském Hua Hin postoupily tři čínské tenistky, což se na okruhu WTA stalo potřetí v historii. Obhájkyni titulu Lin Zhu a třetí nasazenou Xinyu Wang doplnila ještě Yafan Wang, která udolala 1:6, 6:4, 7:6 Američanku Katie Volynetsovou a po čtyřech a půl letech překonala čtvrtfinálové kolo. O druhé finále se devětadvacetiletá Asiatka utká s o deset let mladší Ruskou Dianou Šnaiderovou (h2h 0:0).

15:30 – Donna Vekičová v hale v Linci porazila 6:0, 7:6 Francouzku Claru Burelovou a jako první postoupila do semifinále. O již 13. finále na okruhu WTA si sedmadvacetiletá Chorvatka zahraje s obhájkyní titulu Anastasií Potapovovou, nebo druhou nasazeno uJekatěrinou Alexandrovovou.

14:12 – Deblový specialista Petr Nouza si podruhé v kariéře zahrál semifinále na turnaji ATP, ale ani v hale v Montpellier své premiérové finále nevybojoval. Pětadvacetiletý Čech na první společné akci s nizozemským veteránem Robinem Haasem skončili po porážce 6:7, 6:7 se čtvrtým nasazeným francouzsko-rakouským párem Albano Olivetti a Tristan-Samuel Weissborn.

13:31 – Tereza Martincová na halovém turnaji ITF W75 ve francouzském Andrezieux-Boutheon porazila 7:6, 6:4 druhou nasazenou Švédku Rebeccu Petersonovou, s níž si poradila až na třetí pokus, a poprvé od loňského července vyhrála tři zápasy po sobě. O první finále po 10 měsících si devětadvacetiletá Češka zahraje s domácí Jessikou Ponchetovou (h2h 4:1).

13:27 – Polští tenisté v playoff Davisova poháru vedou v Uzbekistánu 2:0 na zápasy. Úvodní bod získal favorizovaný Hubert Hurkacz, který smetl 6:2, 6:1 Sergeje Fomina, vedení pak navýšil dvacetiletý Maks Kasnikowski.

13:24 – Diana Šnaiderová v Hua Hin smetla 6:2, 6:1 Maďarku Dalmu Gálfiovou a počtvrté v kariéře postoupila do semifinále turnaje WTA. O druhé finále si levou rukou hrající 19letá Ruska zahraje s Číňankou Xinyu Wang (h2h 0:0).

12:23 – Jakub Menšík zahájí v sobotu kvalifikaci o postup do skupinové fáze Davisova poháru proti izraelské jedničce Jišaji Olielovi. Osmnáctiletý tenista zabojuje o první bod na tvrdém povrchu ve Vendryni od 15:00. Ve druhé dvouhře se utkají Jiří Lehečka s Danielem Cukiermanem. Do nedělní čtyřhry jsou zatím nahlášeni Tomáš Macháč a Adam Pavlásek. Rozhodl o tom dnešní los.

11:54 – Lin Zhu na podniku WTA 250 v thajském Hua Hin dál zvládá svou premiéru v roli obhájkyně titulu. Ve čtvrtfinále druhá nasazená Číňanka porazila dvakrát 6:3 Australanku Arinu Rodionovovou a postoupila mezi kvarteto nejlepších. Vylepšit mizernou semifinálovou bilanci 2:6 se třicetiletá Asiatka pokusí proti krajance Yafan Wang, nebo Američance Katie Volynetsové.

10:19 – Xinyu Wang vyhrála nad Julií Putincevovou třetí vzájemný zápas během půl roku. V thajském Hua Hin třetí nasazená Číňanka zdolala sedmou nasazenou Kazašku 6:1, 3:6, 6:3 a postupem do semifinále obhájila loňský výsledek. V nich má dvaadvacetiletá Asiatka bilanci 0:3 na zápasy a 0:6 na sety, o premiérové finále si zahraje s vítězkou duelu mezi Dianou Šnaiderovou a Dalmou Gálfiovou.

10:05 – Světová dvanáctka Jelena Ostapenková měla s o pět let mladší Clarou Tausonovou namále i ve druhém vzájemném střetnutí. V nočním zápase v hale v Linci finalistka z roku 2019 a letos nasazená jednička zvítězila až po boji 3:6, 6:4, 7:6, když ve třetím setu za stavu 3:5 přežila mečbol při podání Dánky, a soupeřce oplatila porážku z finále v Lucemburku 2021. Lotyška vylepšila letošní bilanci na 8:1 a postoupila do čtvrtfinále, v němž na ni čeká Britka Jodie Burrageová.

08:00 – Světová sedmička Dán Holger Rune na halovém turnaji ATP 250 v Montpellier svůj úvodní zápas zvládl. Největší favorit se však zpočátku trápil proti z kvalifikace rozehranému španělskému antukáři Pablu Llamasovi, když první set získal až po hodinovém boji a využití osmého setbolu, než zvítězil 7:5, 6:2. Ve čtvrtfinále se utká s Američanem Michaelem Mmohem.