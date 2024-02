Auger-Aliassime měl namále s rozjetým Cazauxem, Francouz duel nedopodával

Třetí nasazený Félix Auger-Aliassime (23) se ve svém úvodním vystoupení na halovém turnaji ATP 250 v Montpellier pořádně nadřel. Domácího osmifinalistu letošního Australian Open Arthura Cazauxe (21) zdolal až po 2 hodinách a 47 minutách boje 7:5, 2:6, 7:6, když vývoj rozhodují sady otočil ze stavu 3:5 a 0:15 ziskem osmi fiftýnů v řadě. Ve čtvrtfinále se kanadský tenista utká s dalším francouzským mladíkem Haroldem Mayotem (21).

Bývalá světová šestka Félix Auger-Aliassime zachránil loňskou nepříliš povedenou sezonu až v jejím závěru, když dokázal obhájit triumf na pětistovce v Basileji. Rok 2024 zahájil v Aucklandu porážkou s Danielem Altmaierem a dva týdny po třetím kole na Australian Open málem nezvládl své úvodní vystoupení na druhém ze tří letošních turnajů.

Na podniku ATP 250 v Montpellier ale třiadvacetiletý Kanaďan přežil. S domácím Arthurem Cazauxem sice prohrával v rozhodující sadě 3:5 a 0:15, ve skvělé formě hrjaící Francouz ale poslední krůčky k cennému skalpu udělat nedokázal.

Auger-Aliassime se ziskem osmi fiftýnů v řadě vrátil do hry a nakonec publikem mohutně hnaného soka přetlačil. Za stavu 6:5 mu ještě soupeř z mečbolu unikl, v rozhodujícím tie-breaku ale kanadský tenista prokázal pevnější nervy. Při druhém mečbolu mu k ukončení zápasu Cazaux pomohl nevynucenou chybou.

"Byl to bláznivý zápas. Arthur skvěle podával a hrál úžasně, když to potřeboval. Já hrál také skvělý tenis, ale on pak úroveň své hry ještě zvedl. Ve druhém setu hrál opravdu neuvěřitelně," komentoval Auger-Aliassime. "Musel jsem zůstat klidný a najít cestu, jak se udržet v zápase dostat se k nějaké šanci. Musíte zůstat koncentrovaní a nenechat přes sebe přerůst emoce. Myslím, že se mi to povedlo."

Jednadvacetiletý Cazaux sice na svém prvním turnaji v roli hráče TOP 100 nedosáhl na premiérové čtvrtfinále na okruhu ATP, ale předvedenou hrou potvrdil skvělou formu a v letošním 11. zápase utrpěl teprve druhou porážku. V úvodu sezony totiž triumfoval na challengeru v Noumee a na Australian Open si připsal první tři výhry na grandslamech. Cestou do osmifinále vyřadil i světovou osmičku Holgera Runeho, proti kterému zaznamenal premiérový skalp člena TOP 30.

Statistiky zápasu Arthur Cazaux – Félix Auger-Aliassime Livesport

Auger-Aliassime ve čtvrtfinále narazí na dalšího jednadvacetiletého Francouze Harolda Mayota, který po výhrách nad krajany Lucasem Pouillem a Benoitem Pairem vyrovnal své maximum z loňských Mét a bude usilovat o premiérové semifinále.

Nočním zápasem do soutěže vstoupil i největší favorit Holger Rune. Osmý hráč světa čelil španělskému antukáři Pablu Llamasovi, který v Montpellier prošel kvalifikací a v prvním kole vyřadil trojnásobného šampiona Richarda Gasqueta. A byť s ním měl dánský tenista v prvním setu dost práce, nakonec jej přehrál 7:5 a 6:2.

Výsledky turnaje ATP 250 v Montpellier