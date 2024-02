Tennis Tracker: Medveděv je smutným rekordmanem. Forejtka 10 přežitých mečbolů nezachránilo

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 6. února?

12:12 – Jonáš Forejtek na challengeru v indické Čennaí na krajany Dominika Palána a Dalibora Svrčinu nenavázal a skončil v prvním kole. Dvaadvacetiletý český kvalifikant podlehl po více než dvou a půl hodinách boje čtvrtému nasazenému Francouzi Ugu Blanchetovi, byť ve třetím setu od stavu 3:5 odvrátil celkem 10 mečbolů ve čtyřech různých gamech.

11:56 – Třetí nasazený Dalibor Svrčina vstoupil do challengeru v indické Čennaí výhrou 6:3, 2:6, 6:3 nad Bogdanem Bobrovem a připsal si první letošní úspěch v hlavní soutěži. O čtvrtfinále si jednadvacetiletý český tenista zahraje s dalším Rusem Jevgenijem Donským, nebo Tung-lin Wuem z Tchaj-wanu.

11:02 – Světová jedenáctka Jelena Ostapenková, jež v úvodu sezony odehrála celkově již 25 zápasů během 33 dní s bilancí 22:3 a získala dva tituly ve dvouhře a jeden ve čtyřhře, se tento týden na turnaji WTA 500 v Abú Zabí nepředstaví. Lotyšská tenistka se omluvila kvůli únavě, v příštích dvou týdnech by měla startovat na tisícovkách v Dauhá a Dubaji.

10:50 – Linda Nosková na turnaji WTA 500 v Abú Zabí překvapivě dohrála hned v úvodním kole. Na první akci od povedeného Australian Open sice prošla kvalifikací a v hlavní soutěži čelila náhradnici Saře Sorribesové, roli favoritky ale nepotvrdila a dvouhra pro ni po třísetové porážce skončila. Španělka si o čtvrtfinále zahraje s další českou tenistkou Barborou Krejčíkovou.

10:04 – Daniil Medveděv se letošním neúspěchem ve finále Australian Open proti Janniku Sinnerovi zapsal do historie jako první tenista v open éře, který dvakrát v boji o grandslamový titul neudržel vedení 2:0 na sety. Poprvé selhal předloni rovněž v Melbourne proti Rafaelu Nadalovi.

09:41 – Saúdská Arábie v říjnu uspořádá hvězdně obsazený exhibiční tenisový turnaj Six Kings Slam. Zúčastní se ho vítěz rekordních 24 grandslamů Novak Djokovič nebo bývalý první hráč světa Rafael Nadal. V Rijádu se představí také další tři grandslamoví šampioni Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a Daniil Medveděv. Jediným účastníkem bez triumfu na některém z turnajů velké čtyřky je Holger Rune.

07:50 – Ruský tenista Daniil Medveděv nebude příští týden obhajovat titul na turnaji v Rotterdamu. Finalista nedávného Australian Open se odhlásil kvůli únavě a zranění pravé nohy. "Po dlouhém a neuvěřitelně náročném vystoupení v Austrálii se moje tělo a hlavně moje pravá noha nedokázaly dostatečně zotavit," citovala sedmadvacetiletého tenistu agentura Reuters.